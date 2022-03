Resucita tema de liberación de transporte por bloqueo de Safinza en Valle del Carrizo

audima

La promesa. El secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, estará en Los Mochis en fecha próxima para darle un impulso a la actividad turística en Ahome. No se sabe si va a venir luego, como es la expectativa que se está creando, o solo se lo dijo al alcalde Gerardo Vargas Landeros para salir al paso. Lo que sí es que se comprometió con este a revisar su agenda y ponerle fecha. Vargas Landeros estuvo en su oficina acompañado del secretario de Desarrollo Económico, Bernardo Cárdenas, y la directora de Turismo, Verónica Medel. La audiencia con Torruco Marqués fue un día después de que el alcalde ahomense estuvo en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, acto que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, aprovechó la recta para cabildear con el secretario de Turismo su visita y para tomar otros acuerdos con el fin de convertir Ahome en una zona atractiva para el turismo nacional e internacional. Pronto se va a saber si van a hacer la diferencia con el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman que viajó a la Ciudad de México que fue un contento, pero que fue un fiasco lo que consiguió pese a vanagloriarse de sus buenas relaciones en el gabinete presidencial.

Ocurrencias. Tenía que ser un diputado local ahomense el que hiciera la gracia de lanzar la consigna en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de “que siga López Obrador”. Es decir, promover el voto a favor del presidente en la revocación de mandato. Se trata de César Ismael Guerrero, quien habló a nombre de la bancada morenista. Andan alzados.

El recelo. La salida de Gladys Santana como jefa de Atención Ciudadana va más allá del roce con el director de Atención y Participación Ciudadana, Rodrigo Sánchez. Si bien es cierto que a este ya no lo aguantan en la dependencia por su “trato”, razón por la que renunció Santana, ella no cabía en el equipo interno y en el gabinete del alcalde. El recelo hacia ella tiene su causa: no debería estar en la administración porque se la jugó con el excandidato a la alcaldía Domingo “Mingo” Vázquez, hoy director de Turismo en la zona norte. La conclusión que sacan unos es que su incorporación al gabinete vargaslanderista fue para desmantelarle el equipo a Vázquez. Pero no embonó y la consecuencia está a la vista.

La buena vida. Por cierto, dicen que el director de Atención y Participación Ciudadana en Ahome, Rodrigo Sánchez, anda despreocupado tras la salida de Santana. Incluso, antier Sánchez festejó su cumpleaños “echando la casa por la ventana” en el rancho La Palma, El Fuerte. Hasta caballo montó con música de fondo. Esto como muestra de que ya se da la buena vida. Es más, quienes lo conocen aseguran que “es otro” desde que asumió el cargo, como una concesión al morenismo. A ver cuánto le dura el tren de vida que empezó a darse.

El derecho. El bloqueo de las bodegas de Safinsa por parte de los transportistas de la Villa Gustavo Díaz Ordaz resucitó el tema de la liberación del transporte en Sinaloa. El problema está en que los transportistas no dejan que camiones de carga foráneos saquen el trigo de esas bodegas, grano que fue vendido a una empresa particular. Ellos, por ser locales, pelean el derecho de transportar el producto. Unos les dan el apoyo por la reactivación económica local, pero otros consideran que el dueño del grano puede contratar al que se le dé la gana e, incluso, si tiene sus propios camiones puede movilizarlo. Algunos señalan que el director de Vialidad y Transportes en Sinaloa, Miguel Loaiza, debe de abrir una mesa de negociación porque el problema puede escalar.