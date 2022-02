Resultados de elección de síndico en Ahome serán definitivos e inapelables, dijo Antonio Menéndez

audima

Definitivos. Desde ya el presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo ahomense, Antonio Menéndez, le cerró la puerta a los candidatos perdedores en el plebiscito que se realizó el domingo pasado para la designación de los síndicos. Ayer sentenció que los resultados que den a conocer hoy serán “definitivos e inapelables”. Así es que no tiene caso que los candidatos perdedores pierdan el tiempo en presentar denuncias de irregularidades, así sea con pruebas. De eso ya está claro el candidato perdedor en San Miguel, Sergio Alejandro Quiñónez, que hizo señalamientos públicos, pero que no los formalizará porque sabe que no van a prosperar. Otros están por el mismo estilo. Aunque cambiaran de última hora de parecer, no tendrán tiempo para hacerla de tos porque luego de que la Comisión de Gobernación dé los resultados se les tomará la protesta a los nuevos síndicos. Ya ni llorar va a ser bueno.

Dedicatoria. Dicen que esa determinación lleva dedicatoria para el director de Turismo en la zona norte de Sinaloa, Domingo “Mingo” Vázquez, que algunos aseguran arenga a los candidatos que apoyó y que perdieron en El Carrizo, Isidro Alcaraz; en San Miguel, Horacio Álvarez, y en El Guayabo, Selene Valdez, para que impugnen el resultado. Esto por lo apretado de la votación. Muchos consideran que “Mingo” Vázquez fue el gran perdedor en el contexto del plebiscito para síndicos. Previo a las elecciones de síndicos, se reunió con el alcalde Gerardo Vargas, con lo que muchos interpretaron que validó su triunfo en los comicios de junio del año pasado y se mandó el mensaje de haber llegado a acuerdos para no intervenir en el plebiscito. Sin embargo, al día siguiente lo sorprendieron reunido con la candidata a síndica en El Guayabo, Selene Valdez, lo que le valió un extrañamiento del presidente de la Comisión de Gobernación, Antonio Menéndez, porque estaba prohibido la intromisión de los funcionarios. Y para rematar sus candidatos perdieron. Sin embargo, algunos señalan que esto no le va a costar el puesto que ostenta.

Civilidad. Como los resultados ya están claros, aun cuando no los haya oficializado la Comisión de Gobernación, el alcalde Gerardo Vargas Landeros se reunió con el virtual ganador en Topolobampo, Ulises Pinzón, único opositor que ganó el plebiscito. En la reunión también estuvo Herminio Balderrama, único de los “candidatos oficialistas” que perdió. Pinzón dio el paso al frente para cumplir con su palabra de “hacer equipo” con el alcalde, con quien ha tenido ciertas diferencias. Uno y otro mandan el mensaje de que van a trabajar juntos para llevar el desarrollo al puerto, lo que se infiere que el virtual síndico le va a “bajar tres rayitas” a su oposición al proyecto de la planta de fertilizantes en el puerto. Por naturaleza, la posición le quita margen de maniobra para seguir con su activismo en contra de la planta.

Los apoyos. El que se dejó venir a Ahome es el subsecretario de Gestión de Fondos de la Secretaría de Desarrollo Económico en Sinaloa, Omar Gill Santini. El exalcalde de Choix se reunió con los integrantes del Consejo Empresarial Restaurantero en Ahome para ofertarles los programas de apoyo. Menos mal que los restauranteros todavía tienen tiempo de inscribirse en los programas.

Cancelado. A Enrique López Miranda, director de Inspección y Normatividad del Municipio de Ahome, no le quedó de otra más que el de no dar permiso para la instalación de la Feria del Amor. La razón es por la alta incidencia de casos de coronavirus. Dicen que ya lo tenía contemplado, pero con más razón cuando le llegó la decisión de las autoridades de Salud.