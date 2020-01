Resultados del viaje a España

Resultados. Funcionarios estatales, federales y municipales están en estos momentos en España. Asisten a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), considerada la más importante mundialmente. Nunca como hoy, la opinión pública está atenta a lo que los gobiernos se gastan en supuestos viajes de promoción. Entonces, todos los que en estos momentos viajaron a España deben de saber que se esperan resultados claros, precisos y medibles de ese viaje para que no quede como un gasto inútil que nada o poco aporta para la sociedad, que es la que finalmente paga esos gastos. Nacionalmente le corresponderá al secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, rendir cuentas de los resultados de ese viaje. En el estado le corresponderá al gobernador Quirino Ordaz Coppel rendir cuentas y también informar no solo de las actividades realizadas en España, sino los objetivos alcanzados. Quirino es un hombre que sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan. La Fitur de hoy es eso. Entonces, se espera de él resultados a corto, mediano y largo plazo. En el caso municipal, los alcaldes que acudieron a España, como son el de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez; el de Escuinapa, Emmet Soto, y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, están obligados a presentar los resultados que arroje su viaje a Europa. Salvo el caso de Estrada Ferreiro, que acompañó en una buena parte de la agenda al gobernador, los otros dos tuvieron, al parecer o no, su propia agenda. Además de bailar con la banda El Recodo como se muestran en videos, Benítez y Soto tendrán que dar a conocer realmente qué hicieron. O aceptar que simplemente se fueron a pasear. Y lógicamente, a gastar los dineros que no son suyos. Que son del pueblo.

Carambola política. El Partido Sinaloense (PAS) está en la mira. No se trata solamente de la Universidad Autónoma de Sinaloa que está emplazada por el Gobierno Federal a “transparentar” sus recursos bajo condiciones que muchos saben pero que la mayoría especula. No se trata exclusivamente de ir contra el líder del PAS, el exrector de la UAS Melesio Cuen. En el escenario político de frente al 2021, quienes hoy son gobierno federal. Quienes hoy tienen mayoría en el Congreso del Estado, todos de Morena, saben que sus opositores buscarán alianzas. Y el PAS es clave para lo que viene. Entonces, desde

hoy hay que ir restándole fuerza al partido con el que se puedan crear alianzas que pudieran electoralmente poner en riesgo a Morena en Sinaloa. Porque para el PRI y el resto de los partidos políticos, el PAS es sin duda atractivo para una alianza. Al menos los votos logrados en las últimas elecciones así lo muestran. Salvo la elección del 2018, que resultó totalmente atípica. Y otra así jamás se volverá a presentar. Probado está que un fenómeno no se repite dos veces.

Qué pretenden. Empresas automotrices, restaurantes y comercios que hicieron un esfuerzo para abrir espacios por atrás de la avenida Buelna, actualmente en remodelación, vieron con asombro que el ingreso que crearon fue bloqueado por maquinaria y trabajadores de la Junta de Agua Potable. Las unidades cerraron el acceso ayer. La indignación es mayor porque la Jumapam, como parte de los organismos que participan en la remodelación de la Buelna, no respeta el esfuerzo de los afectados por cuando menos reducir el impacto negativo a sus negocios. ¿Así cómo?