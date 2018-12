Irma Lorena Hernández Rodríguez fue invitada al banquete celestial… Su primera comunión que recientemente se celebró fue un canto de gloria y felicidad… Para acercarse a la mesa de los ángeles y recibir por primera vez la sagrada hostia, Irma Lorena se preparó con auténtica devoción… El pasado día 28 en la Iglesia del Santo Niño de la Salud tuvo lugar el solemne ceremonial … Puntualmente Irma Lorena hizo acto de presencia en el sagrado recinto, vestida de blanco y coronada de flores del mismo color.

Así y llena de emoción, cruzó la nave central escoltada por sus padres, José Ernesto Hernández y Patricia Rodríguez de Hernández y por sus padrinos Iván Adolfo Bernal y María del Rosario Estrada de Bernal, formando parte del cortejo el niño José Ernesto Hernández a quien su hermana Irma Lorena eligió para que fuera el portador de las ofrendas…

La comulgante vivió paso a paso el desarrollo de la ceremonia durante la cual se escuchó la voz del tenor Francisco Adolfo Corral interpretando hermosos cánticos que marcaron la solemnidad del acto… Amigos y familiares de la comulgante se unieron en oración cuando el sacerdote celebrante otorgó el pan del Cielo a Irma Lorena… Con profundo fervor y alegría acompañaron a su nieta don Octavio Rodríguez Herrera, Lupita Corvera de Rodríguez y Paulina de Hernández… Después hubo gran fiesta que la familia ofreció en su domicilio…



Quinto aniversario…

Ayer cumplieron cinco años de casados los estimados y jóvenes esposos Héctor Cárdenas Guzmán y Fátima Guerrero Alarcón, quienes son sorprendidos viviendo sobre una nube color de rosa, felices, ilusionados y más enamorados que nunca… La pareja celebrante dio gracias a la vida por esas tres personitas que con sus risas y travesuras llenan de alegría su hogar… Su tesoro familiar lo forman 2 encantadoras bellezas, las gemelitas con las que iniciaron su dinastía y el hermano menor, un caballerito lleno de galanura… A 5 años de distancia de su boda, Héctor y Fátima suman 3 herederos. Felicidades!...

Oportunamente nos llega la participación matrimonial que signan Ramón Toscano y Patricia Góngora de Toscano y María Elena Haro Hernández, invitando a la boda de sus hijos Juan Mártir Haro Hernández y María Magdalena Toscano Góngora quienes celebrarán sus esponsales el 11 del actual a las 18:00 horas en la iglesia del Sagrado Corazón de María de la Ciudad de México…

La recepción nupcial se ofrecerá en el Club Francés… El novio es originario de esta ciudad y no ha perdido sus raíces, por lo que espera que amigos y familiares que invitó a su boda lo acompañen…