El grande mensaje cristiano, amigo, amiga, no permanece y no termina en la muerte. No, para nada. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios ingenuo. Es un Dios que sabe que detrás de la muerte, que es una realidad que todos vivimos, detrás de ella, está siempre la resurrección; pero una resurrección que nos hace vislumbrar, descubrir, encontrar la vida y un vida que se escribe con letras mayúsculas, porque esa vida, que tiene cuatro letras, va como sinónimo de otra palabra: amor. Y es que el amor, no puede de ninguna manera, fenecer, no puede acabarse. Amar a una persona, significa decirle tú no puedes morir y si Dios es amor, no podrá morir jamás y menos nos dejará morir a nosotros que somos sus hijos. ¡Ánimo! Disfruta esta semana, la semana de amor que Dios te ofrece, porque estamos llamados a vivir y a vivir en la resurrección, aunque habrá que pasar siempre el camino de la cruz.