Retan funcionarios al gobernador

Los que continúan sin acatar la recomendación del gobernador Rubén Rocha Moya son los funcionarios en Guasave, pues en su última visita les advirtió y recomendó tanto al presidente municipal, Martín Ahumada, como a la síndica procuradora, Georgina Burciaga, que se pusieran a trabajar y lo hicieran sin problemas, evitando conflictos, o de lo contrario tomaría cartas en el asunto, pero luego de lo ocurrido en la sesión de cabildo del pasado viernes, donde hasta el tesorero se apoderó de la tribuna para politizar su discurso, hace pensar que están retando la orden que les dio el mandatario estatal. Es obvio que la advertencia no hizo eco en algunos funcionarios de primer nivel y esto se percibe, además el alcalde tampoco hizo mucho por meter en cintura al tesorero y recordarle que él no está facultado para usar el cabildo con el fin de denostar a otras administraciones, cuando la único que le compete hacer a Marco Antonio Báez Rochín es darle a la síndica procuradora toda la información que le solicitó para aclarar el supuesto desvío de recursos que se está investigando, pues ya pasó una semana y no le había enviado nada a Georgina Burciaga.

TAL PARECE QUE EL EDIL más apegado al alcalde es el coordinador de la bancada del PAS en el cabildo, Cuauhtémoc Romero Sánchez, pues en la última sesión de cabildo propuso que se viera el tema de la investigación por desvío de recursos que está llevando a cabo la Sindicatura de Procuración, cuando eso nadie lo planeó, solo el pasista tuvo esa ‘brillante idea’, y la gran sorpresa es que el tesorero, Marco Antonio Báez, iba muy preparado para atender la petición que hizo el regidor, sin que se vaya pensar que ese número ya lo llevaban bien armado ambas partes, sin importarles que ese tipo de asuntos se tienen que ver en las famosas juntas de concertación que llevan a cabo antes de cada sesión de cabildo. Lo cierto es que la investigación sigue su curso, y aunque Cuauhtémoc Romero y Marco Antonio Báez dieron a entender que ellos meten las manos al fuego por Daniel Hibraím López Armenta, director regional de la Secretaría del Bienestar, quien es parte de la investigación, es a la Sindicatura de Procuración a la que se debe convencer, pero con pruebas, de que no hubo tal desvío.

TODO INDICA QUE AL MUNICIPIO le movió el tapete que el diputado federal, Casimiro Zamora Valdez, haya gestionado obras directamente con el gobernador del estado para la comunidad Carboneras, pues según el legislador este gobierno tiene abandonado a su pueblo natal y por eso optó por hacerlo él, aunque esa no sea su función, pero por lo menos ya logró que le introduzcan drenaje y les rehabiliten tanto el estadio de beisbol como la escuela primaria del lugar. Lo que llamó la atención es que se aparecieran en Carboneras el gerente de la Jumapag, Gilberto Leyva, y el polémico coordinador de Sindicaturas, Ramón González, quienes seguramente llegaron ahí porque no les quedó de otra, al ver que el estado tuvo que entrar al quite para atender una demanda ciudadana que le corresponde al municipio, y que por cuestiones políticas no se estaba atendiendo