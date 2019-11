Retiran clausura de Camino al Mar. No fue porque el alcalde haya reflexionado. Y pensó con inteligencia. ¡No! Nada de eso. Los sellos de clausura de la obra Camino al Mar fueron retirados por una orden federal. La empresa solicitó y obtuvo el amparo ante lo que consideró ilegal. El Juzgado de le dio entrada a la petición. Y ahora viene el plazo de aportación de pruebas para que la empresa constructora y el Ayuntamiento de Mazatlán demuestren quién tiene la razón. En el tema, el alcalde Luis Guillermo Benítez y sus corifeos lanzaron una serie de mentiras y verdades a medias que intentaron ganarse la simpatía de la opinión pública y lógicamente el aval de su proceder. Pero no entendieron que el cerrar una fuente de empleo, clausurar una obra con 320 departamentos y 150 locales comerciales trae consigo una cascada de repercusiones negativas. Porque no se está hablando de una simple inversión. Son cientos de millones de pesos los que se invierten en esa obra y 650 trabajadores los que resultaron perjudicados. El alcalde debe de entender que no es destruyendo como se logra avanzar. Que no es atacando como se logra concertar. No ha entendido el Químico que las campañas ya pasaron. Que hoy está llamado a convertirse en un representante del pueblo que aporte para su desarrollo. Pero el señor anda perdido. Extraviado, confuso y sin que nadie lo oriente, lo asesore. Con la clausura de esa obra se evidenció que el Químico desató una persecución política contra el empresario Rodolfo Madero. Está más que claro.

Quirino, optimista. Mientras dirigentes de diversos sectores productivos de Sinaloa coinciden en que el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados afecta y da “el tiro de gracia” al campo, el gobernador se muestra optimista. El mismo Quirino Ordaz Coppel agrega además que el sector pesquero sí está en la lona. Pero el Estado instrumentará acciones que permitan continuar con el programa de “empleo temporal” y apoyo a la infraestructura en las comunidades pesqueras. También el sector ganadero resultó afectado. Y el turismo ni se diga. En estos cuatro renglones: agricultura, ganadería, pesca y turismo, los sinaloenses se quedaron sin el apoyo de los diputados federales. Casualmente todos de Morena. Pero el gobernador sabe que en los “ajustes” que se dan en cada presupuesto, puede lograr algunos apoyos para la agricultura y la ganadería. Quienes conocen a Quirino saben de su capacidad de gestión. Y saben que luchará hasta el último momento para alcanzar los apoyos que se requieren. No es cosa fácil, pero con argumentos sólidos, con números claros y precisos se puede lograr. Aquí está nuevamente en juego la capacidad y destreza del gobernador en la gestión.

Un Congreso inestable. El coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, lo sabe. Y lo explica mejor. El trabajo legislativo en la actual legislatura con mayoría de Morena, ha mostrado que no se puede laborar sin una agenda con objetivos claros. La división evidente al interior de la bancada de Morena podría complicar las labores. Sin embargo, se tiene que trabajar con lo que se tiene. La asonada, desatadas por un grupo de diputados de Morena que primero destituyeron a su líder Graciela Domínguez y después recularon quebró a ese grupo. Y sus diferencias siguen. Con su respectiva división.