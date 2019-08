Retornamos. Luego de haber disfrutado nuestro periodo de vacaciones, retornamos hoy para seguir con lo que más nos gusta. ¡Arrancamos!

¿Habrá entendido “El Químico”? Ayer, Gobierno del Estado y municipio dieron un paso adelante. Anunciaron en conjunto un paquete de obras. Y lo importante no son los 70 millones que se invertirán. Lo importante son los mensajes que se mandan y que esperamos que realmente los entienda el alcalde Luis Guillermo Benítez. Y si no, entonces esto está definitivamente perdido. La incapacidad de todos conocida de “El Químico” ha conducido a Mazatlán al estancamiento. Y al riesgo que conlleva el no saber gobernar un municipio que le dejaron transformado. Un municipio destinado a convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país. Y eso no lo ha entendido “El Químico”. Al menos hasta ayer así era. Benítez, con lo de ayer debió haberse dado cuenta que la Federación no vendrá a sacarlo adelante. Que su aliado natural, lógico y real es el Estado. Por ello, ayer, los 35 millones de pesos que recaudó el Municipio, el Estado los convirtió en 70. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se reunió con el alcalde. Primero en un desayuno. Luego en la Sala de Cabildo, donde precisamente anunciaron el paquete de obras. Quirino le dio una cátedra de cómo hacer política. Respetando las ideologías, las cuestiones partidistas, los intereses personales y poniendo por encima el interés común. Lo inteligente no es andar peleando y denostando a todos. Lo importante es que alguien que gobierna se convierta en un facilitador de las acciones que vendrán a beneficiar a todos. Lo otro es simple fanfarronería. Lo otro hace ver a un alcalde chicharronero, limitado y sin idea de cómo hacer las cosas...Y bien. Ojalá haya entendido “El Químico”... Por su bien.

Protesta y demanda. A nombre del Colectivo de Periodistas de Mazatlán, Raquel Zapién entregó al gobernador Quirino Ordaz Coppel una relación pormenorizada de las agresiones a periodistas cometidas por el Gobierno Municipal, que encabeza Luis Guillermo Benítez. Primero, en la conferencia de prensa y luego en corto con el gobernador, los periodistas informaron a Quirino los riesgos reales que conllevan las agresiones verbales permanentes del alcalde y que pueden propiciar un ambiente de hostilidad y violencia contra los comunicadores. En la conferencia de prensa realizada en la sala de cabildo, los periodistas insistieron con el gobernador de que fijara postura en torno al proceder del alcalde y las agresiones lanzadas contra los reporteros. Era lógico que el gobernador no hablaría mal del alcalde, que lo tenía a un lado. Más cuando minutos antes, al Ordaz Coppel anunciar el paquete de obras, había dicho que trabajaba con “su amigo” el alcalde en un programa conjunto. El mensaje estaba dado. Pero no se entendió. Cuando se le insistió en fijar una postura, Ordaz Coppel lo que dijo fue que él respondía por sus actos. Que era respetuoso de la autonomía del municipio. Y que él nunca ha tenido ninguna diferencia con los periodistas. Era lo lógico. ¿Cómo hablar mal de quien lo invitó a su casa (palacio) y lo tenía a un lado? Otra cosa hubiera sido que se le demandara al gobernador un tiempo después del evento para plantearle en corto y directo el sentir de los periodistas.