Retos y mayoría

El Poder Legislativo contará con nueva mayoría, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tendrán 303 legisladores, de 500 que la integran; mientras que en el Senado, de 128 integrantes, 70 serán de Morena, junto al PT y al PES. No solo tendrán mayoría simple la coalición que impulso AMLO, sino que pueden alcanzar mayoría calificada, que son las dos terceras partes; en la Cámara baja solo les faltan 30 diputados para poder hacer las reformas constitucionales que propongan, y seguramente, como ya está sucediendo con el Partido Verde, en el camino se le sumarán más aliados a AMLO, ya que están migrando a Morena algunos legisladores de los demás partidos.Más allá del número, que es imponente, porque Morena obtuvo su primera representación de diputados en 2015, logrando 35 escaños federales en esas fechas, y hoy ese partido tendrá la mitad, y con sus aliados rebasará el 60 por ciento, lo cual significa un mayor reto para quienes han prometido hacer la diferencia desde el Congreso e impulsar una verdadera transformación en el país. ¿O no?Históricamente el PRI había sido quien tenía más legisladores, obtuvo 320 integrantes en la cámara de diputados en 91-94 y 102 senadores en 94-97, fecha en la cual tuvieron la más alta representación. En 2006 empezó la cuenta regresiva del tricolor en el legislativo, al convertirse en tercera fuerza, recuperaron espacios en 2012 y en 2015, y en este año perdieron como nunca los escaños; en el PRI tendrán una minibancada y serán de la “chiquillada” legislativa. ¿O no?Los legisladores de Morena tienen enfrente grandes retos. Llegan con un amplio respaldo social, bajo el compromiso de corregir los excesos en los que había incurrido los gobiernos del PRI-AN, pero no se ve fácil, en principio porque uno de los cuestionamientos que se hace a los diputados del PRI era ser “levantadedos”, no hacer contrapesos, no debatir iniciativas, sino solo subordinarse al presidente, aún en contra de sus representados.Ya se verá si son capaces de moverse con autonomía en Morena, de presentar iniciativas que mejoren las condiciones de vida y trabajo de la mayoría, de impulsar reformas que reduzcan la desigualdad, impunidad y corrupción, más allá de apoyar lo que proponga AMLO. Se ve complejo, porque si algo se observa con el nuevo gobierno es aumento del presidencialismo. ¿O no?Sorpresa e incredulidad generó entre las bases de Morena la afirmación de Gerardo Vargas Landeros en el sentido de que ha recibido invitaciones para incorporarse al gabinete de AMLO en la Secretaría de Seguridad Pública, que estará a cargo del sonorense Alfonso Durazo, quien fue funcionario en gobiernos del PRI y después con Vicente Fox, antes de llegar a Morena. Lo mismo dijo que ha sido invitado para ser funcionario en la SEP, que tendrá como titular a Esteban Moctezuma, también exsecretario de estado con Ernesto Zedillo.¿Qué de extraño tendría que Vargas Landeros fuera parte del gobierno de López Obrador?, si hay varios integrantes del PRI que han sido incorporados. Recientemente AMLO anunció que Luis Antonio Ramírez (hijo del exgobernador de Oaxaca, y eterno dirigente de la CNC) será el nuevo director del Issste, a pesar de que en su trayectoria no sobresale la sensibilidad en la seguridad social que se requiere en esa dependencia. Aparte, si ya hay alianzas con cercanos de Elba Esther Gordillo, qué de raro tiene que sumen a más políticos polémicos. ¿O no?