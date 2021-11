Retrato de un consentimiento

Según el mito griego de Orfeo y Eurídice, el primero bajaría al inframundo para rescatar a su esposa fallecida. Tras un exhaustivo camino de peligros, Hades, el dios del inframundo, le concede a Orfeo su deseo de rescatar a Eurídice con la condición de que no puede verla hasta que su cuerpo esté completamente bañado por el sol. Él no resiste. Al final del camino voltea a verla, condenando a que su amada desaparezca para siempre.

Marianne (Noémie Merlant), Héloïse (Adèle Haenel) y Sophie (Luàna Bajrami) intentan descifrar con desconcierto la decisión de Orfeo. Marianne cree que él giró a verla porque prefiere preservar su recuerdo y Héloïse considera que fue Eurídice quien le dijo a su esposo que volteara a verla antes de perderla para siempre.

Portrait of a Lady on Fire (2019) nos remonta a la Bretaña francesa a finales del siglo XVIII. La condesa (Valeria Golino) contrata a Marianne para que finja ser una dama de compañía para su hija Héloïse, memorice su rostro y pinte un retrato de ella a escondidas, pues le ha arreglado un matrimonio con un noble a quien no conoce. Si a él le gusta su hija a través de la pintura, el acuerdo estará saldado. Héloïse ha tenido un pintor antes, pero se ha rehusado a posar, así como se rehúsa a ceder a dicho matrimonio.

Céline Sciamma, directora y escritora de este filme, ha narrado prolijamente lo que es el consentimiento con una historia íntima y honesta, que además trae a la mesa el tema de los matrimonios forzados, el aborto casero de la época, apropiación de la imagen ajena y la sexualidad de las mujeres y entre mujeres, en un contexto sombrío que nos grita lo que significa ser mujer en un mundo que siempre nos ha desfavorecido y castigado.

Todo ello lo hace bajo el Female Gaze, aquella mirada femenina detrás de la creación de una obra que remarca el sentir de las personas y bajo ningún motivo sexualiza los cuerpos femeninos ni retrata a las mujeres como objetos.

Otro de los grandes postulados de esta película es que condena deliberadamente la mirada voyerista que se ha presentado en las diversas historias creadas bajo el Male Gaze que nos muestran la sexualidad femenina, proponiendo en su lugar una mirada consensuada, que incluso es cómplice de las decisiones que toman los personajes.

Bajo estos mismos principios, rompe súbitamente con el mito de la musa pasiva, aquella que existe únicamente para ser admirada y se permite mostrar a ambas partes, la retratista y a quien se pinta, como colaboradoras de la obra. Afirmando que el consentimiento, es precisamente lo que permite que surja el arte.

Esto, aunado a una fotografía entrañable, actuaciones mesuradas por parte del reducido elenco y la brillante decisión de optar por el silencio para hilar la historia, esta película, que desde su estreno ha sido considerada como referencia principal para los postulados del tan aclamado Female Gaze, es una joya en fondo y forma.

Portrait of a Lady on Fire se encuentra disponible para renta en Google Play y Cinépolis Klic.