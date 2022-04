Retroactividad legal en la revocación de mandato 

audima

En México, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece a la letra: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna (...)”. Y según la Real Academia de la Lengua, la palabra “retroactividad” significa: “Extensión de la aplicación de una norma a hechos y situaciones anteriores a su entrada en vigor o a actos y negocios jurídicos”.

¿Qué tiene de relevante este tema en la Consulta de Revocación de Mandato? Pues, mañana 10 de abril los mexicanos que contamos con una credencial para votar vigente, podremos ejercer nuestro derecho cívico de responder ante la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Sin embargo, legal y constitucionalmente, el resultado de esta Consulta de Revocación de Mandato no nos dará el derecho de decidir si queremos que continúe o no el presidente de nuestro país.

¿Por qué? Bueno, la respuesta a esta interrogante está basada en esta palabrita, “retroactivo”, pues una norma constitucional está por encima de todas las demás disposiciones que se emitan, incluso de las modificaciones a la misma CPEUM. Es decir, la mayoría de los mexicanos votó en 2018 porque nuestro presidente tuviera un período de seis años. Las normas establecidas en la CPEUM vigentes al momento de la elección, y de su toma de protesta como presidente de México, lo obligan a prestar sus servicios por ese periodo, y solamente con los mecanismos establecidos es la misma CPEUM, vigentes en ese momento, se le pudiera destituir.

Si los mexicanos, en el ejercicio cívico de mañana, votan, en su mayoría, por que al presidente se le revoque su mandato, no será válido. Simplemente, no es aplicable para el presidente actual, por lo señalado líneas arriba. Un amparo protegería a Andrés Manuel López Obrador en caso de que alguien lo quisiera quitar del cargo.

Entonces, ¿qué procede si el presidente “pierde” en la consulta y un porcentaje mayoritario de los mexicanos votan por la NO continuidad? Jurídicamente, NADA. Estaríamos ante la “buena voluntad” del presidente de decidir abdicar o no, al puesto, porque legal y constitucionalmente, no se le puede aplicar una modificación posterior o una ley nueva.

Lo decíamos en la columna anterior. Se trata de Seguridad Jurídica, que es el principio de derecho que brinda certidumbre al ciudadano; con este puede tener certeza de las consecuencias que sus actuaciones pueden acarrear. Es decir, permite que cualquier ciudadano o empresa confíe en las normas jurídicas actuales y pueda celebrar actos o tener actuaciones en su vida o negocios con claridad, pero lo más importante: con la total seguridad de que ninguna variación de la legislación puede afectar hechos ya realizados.