Retrocesos en nuestro futbol

Cuando se considera que deberíamos estar mejor es todo lo contrario. A estas alturas y ya en enero del año 2019 las Ligas Municipales de futbol siguen siendo una interrogante. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo arranquen. No existen tiempos ni equipos. Las reuniones semanales siguen su curso normal, pero sin alternativas claras. En otros tiempos esto ya estaba caminando con toda regularidad.

Ahora, parece, vamos en retroceso. Y aquí mismo, como en el beisbol, se habla de la calendarización. Un tema trillado hasta la saciedad. Y nadie hace algo para remediarlo.

En años atrás, en estas fechas, ya se tenía un camino andado. Normalmente, por la convocatoria de la Asociación Estatal, las Ligas Municipales iniciaban a más tardar en septiembre u octubre. Hoy todo es muy diferente. Solo se ve en juego algunas ligas piratas. Y vienen siendo donde juegan los de mayor edad.

Y arrancan también otras, como las femeniles. Pero la dichosa calendarización a The Rosca City no llega.

Colofón. Y a propósito de diablus, jasmes, tiflochis, -traducción- “Anoche no dormí, lo que hice fue soñar”. ¡Ai´sí! Se conoce que se tienen problemas para conjuntar equipos. Los entrenadores se quejan de falta de apoyos. Ahora que nuestro municipio es más grande, con mayor población, no hay motivación para ellos. Una incongruencia si se quiere, y un Comité conformado que no acelera el paso.