Reunión. Terminó junio y las reuniones que se hicieron para avanzar en el tema del nuevo contrato para la concesión de la basura no avanzó. Al menos ese es el argumento que dieron algunos regidores para justificar que este tema no es parte de la agenda que se abordará en la sesión de cabildo que se realizará hoy por la tarde. El asunto es que la extensión del contrato por seis meses que se hizo con la empresa PASA vence este día, y aunque personal de Obras Públicas ya dio a conocer que esta empresa seguirá con la recolección hasta que se licite el servicio y se tome una decisión, lo cierto es que la ciudadanía está a la expectativa de lo que pueda pasar, sobre todo porque se comenta que la decisión podría tomarse desde el Tercer Piso y no aquí.

Más recortes. Entre el personal de confianza y sindicalizado de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave hay nerviosismo debido a que desde esta semana empezaron las reuniones para evaluar la situación financiera y laboral de la paramunicipal. Independientemente de que está por revisarse el Contrato Colectivo del Trabajo la intención de las autoridades es reducir gastos en nómina y otros insumos y por lo mismo se espera que se dé un recorte tanto en la cantidad de empleados de confianza como de sindicalizados. El argumento que dan para tomar esta medida es que en Guasave trabajan 7.3 personas por cada toma; mientras que la media nacional es de cuatro trabajadores por toma.

¿Y el plan? Hoy que es el último día del mes y con ello fenece al plazo que tienen los municipios para realizar la presentación del Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2017-2018, la realidad es que en Guasave simplemente no se ha visto, no se sabe para cuándo ni porqué. Es sabido que en las sindicaturas se han estado desarrollando foros sobre temas que habrán de ser incluidos en la planeación de este importante documento, que por cierto en gran parte muchos exalcaldes simplemente no lo han llegado a cumplir; sin embargo, el tiempo estimado para su presentación termina y no se ve para cuándo. Seguramente la alcaldesa Diana Armenta tendrá que presentarlo en los próximos días porque es algo que tiene que hacer; sin embargo, quién sabe si el tiempo que le queda le alcance para llegar a cumplirlo.

No hay seriedad oiga. Y por cierto hablando de la mandataria, algo debe estar pasando con la organización de su agenda y la logística con que se debe manejar que sigue llegando tarde a los eventos o simplemente no llega. El comentario surge luego de que ayer al realizarse la graduación de empresarios impulsados por Sinaloa Emprende, el acto inició unos 40 minutos más tarde porque estaban esperando la llegada de Armenta Armenta y esto no ocurrió. Al iniciar con la entrega de reconocimientos no había ningún representante de las autoridades municipales y cuando casi terminaba llegó el director de Desarrollo Económico Álvaro González. Las inconsistencias son recurrentes y está raro, pues ayer mientras en este acto la esperaban la presidenta daba una conferencia en la que anunciaba una nueva inversión para el municipio, por cierto, estando acompañada por su director de Desarrollo Económico. ¡Vaya situación!