Reunión entre Rocha Moya y el priista Pucheta en Mazatlán

Promiscuidad política. Mucho se ha comentado y escrito sobre las implicaciones políticas que a mediado plazo tendrá la reunión sostenida el fin de semana entre el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el excandidato del PRI a la alcaldía de Mazatlán Fernando Pucheta Sánchez. La expectativa es si el exabanderado del tricolor se sumará al gabinete de gobierno. Sin embargo, el hecho no resulta ninguna sorpresa. Si acaso se enmarca en la dinámica política en la que se han movido los partidos durante los últimos 12 años: la búsqueda del poder por encima de los ideales políticos y la desaparición de la oposición. Es una conducta que ha sumido a la mayoría de los partidos en una crisis moral y electoral de la cual no han sabido salir. Solo hay que ver el ejemplo del PAN, que postuló a un priista en las elecciones gubernamentales del 2010 y desde entonces la debacle lo ha orillado a la casi desaparición. Hoy, es el mismo panorama, ante la hegemonía de Morena en el poder, los políticos muestran la pérdida de los ideales, dejando a los electores sin una defensa política y una casi nula representatividad social ante las decisiones erróneas, cundo no abusivas del partido en el poder. Pucheta aún no define si se sumará al gabinete de gobierno. ¿Mostrará congruencia y sabrá ser oposición?

De regreso. David González Torrentera asumió ayer la oficina local de Recaudación de Rentas en Mazatlán. Rindió protesta como funcionario estatal ante Óscar López, director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado. Es la recompensa que recibe el exfuncionario municipal por el apoyo que dio a la campaña del ahora gobernador Rubén Rocha Moya en su cruzada electoral. Por si no recuerda usted quién es David González Torrentera, le recordamos que por dos años ocupó la Secretaría de Desarrollo Económico, Pesca y Turismo de Mazatlán en la primera administración presidida por Luis Guillermo Benítez Torres. Fue uno de los morenistas que intentó ganar a Benítez Torres la carrera hacia la candidatura para la presidencia municipal. Desde su renuncia se convirtió en uno de los principales críticos de la administración del polémico “Químico”. Ahora, asegura que combatirá la burocracia para aumentar la recaudación en Mazatlán para el Gobierno del Estado.

Otro nombramiento. A propósito de relevos, ayer rindió protesta Felipe Velarde como director del rastro municipal de Mazatlán. El mismo alcalde, Luis GuillermoBenítez Torres le dio el nombramiento durante una ceremonia privada realizada en la presidencia municipal. El exregidor municipal se encargará de administrar el casi nuevo Rastro TIF, el cual se ha encontrado bajo el escrutinio de la Auditoría Superior del Estado debido a las quejas interpuesta por la anterior síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño. La ahora exfuncionaria denunció en su tiempo que la administración del recinto de sacrificios no le permitía acceder a las instalaciones para hacer revisiones ni entrega documentación requerida para las revisiones en el uso de equipo y destino de recursos públicos.

¿Habrá fiesta o no? Esa es la pregunta que se hacen los mazatlecos al hablar sobre el carnaval internacional, programado para finales de febrero. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que será mañana cuando, posiblemente, se decida.