Revanchismo contra Mi Salud

¿Una trampa? El revanchismo de Billy Chapman sigue contra la Clínica Mi Salud y es evidente desde el momento en que acuerdan una cita con los representantes legales de la empresa para ver si ya cuentan con la licencia de uso de suelo para el edificio, pero en lugar de entrevistarse con ellos para ver por qué no liberan el documento, llegan con el oficio ya redactado donde dice que no se cuenta con ese requisito. Lo que no especifican es que el trámite sigue atorado en las manos de los funcionarios de Chapman, porque está iniciado desde el 6 de noviembre y un día piden un requisito y al otro también. Y luego dicen que no es por la línea editorial de EL DEBATE.



Otra cita. Para empezar, los representantes de la Dirección de Inspección y Normatividad llegaron 25 minutos más tarde de lo acordado y desde el momento de saludar al representante legal de la Mi Salud dejaron en claro que ya tenían indicaciones, pues el oficio que debieron elaborar entre ambas partes ya estaba redactado y muy específico con una nueva advertencia de clausura, sabiendo que lo que ellos buscan lo tienen en sus propias manos. Todo quedó registrado por el notario público Jesús Zazueta Ibarra. Es cuestión de un par de días para que el asunto se solucione, claro, si Billy Chapman quiere.



Campo azul. Los panistas, por su parte, se preparan para verse las caras el próximo domingo, cuando sesionará el Consejo Estatal del PAN. Se pretende dar autorización al dirigente estatal, Juan Carlos Estrada Vega, para que firme la anhelada alianza partidista rumbo al 2021. Se habla de una megalianza con el PRI para derrocar a Morena del poder. Falta que ambas partes se pongan de acuerdo en el reparto de candidaturas.



Ni PAS ni paz. Lo que sí parece descartado es una alianza del PAN y PRI con el PAS. Su dirigente, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dicen que se cotiza muy alto y quiere las mejores posiciones. El líder pasista aún no descarta una alianza y recientemente en rueda de prensa dejó entrever que pudiera darse con Morena, puesto que pudiera unir fuerzas con el también exrector de la UAS Rubén Rocha Moya. Cuen busca algo seguro y pese a tantos tropiezos de Morena en el actual gobierno, cree que la ola de “Amlovers” todavía pudiera ayudarlo a llegar al poder en Sinaloa. La otra opción sería contender solos y ver si en su atrevimiento no corren el riesgo de que el partido desaparezca por falta de votos.



Las calenturas. En Choix parece tomar forma la boleta electoral que definiría al presidente municipal del alteño municipio en el 2021. Tal parece que iniciaron las campañas. Por el PAN suena muy fuerte el nombre de Luis Cota Reynaga, pero en el PRI y Morena esa candidatura parece estar más peleada. Dicen que Luisito Félix tiene invitación de todos los partidos. Por el tricolor suena el nombre del empresario turístico Fredy Velázquez, así como Ángel Villalba y el exalcalde Lindolfo Reyes; por Morena buscan esa posición Amalia Gastélum y Macario Osornio. Aunque las candidaturas a diputados aún no tienen nombres, el exlíder municipal del PAN en ese municipio Key Iza Estrada ya levantó la mano. Habrá que esperar quién más se apunta.



Sororidad. Dicen que cualquier pretexto es bueno para aportar en la lucha contra la violencia de género, pero ahora que pusieron en marcha el programa “16 Días de Activismo”, las mujeres andan con todo. La priista Fernanda Rivera se unió a representantes de asociaciones civiles y visitaron el Centro de Rehabilitación para Mujeres. En sus redes sociales publicó que así como las chicas tienen una lucha interna para recuperarse, el PRI y las asociaciones civiles unen fuerzas para minimizar la violencia. En el convivio se disfrutó de un pozolazo. Con esta acción, el grupo de mujeres priistas fortaleció el programa de Comedores Comunitarios.