Reversa y contradicción

Finalmente metieron reversa en el Congreso del Estado a la iniciativa que pretendían aprobar apresuradamente para quitar el control a la nueva mayoría, que será conformada por Morena, en el Poder Legislativo local. Previendo que serán minoría, el PRI y el PAN, antes de irse de esta legislatura, querían imponer candados y hacer una reforma a modo. Sin embargo, se convencieron, o los convencieron, a los legisladores del PRI que era muy arriesgado y provocador seguir por esa ruta, así que retiraron del orden del día las reformas que generaban controversia.Lo que debe hacer el Gobierno del Estado en la nueva legislatura, donde ya no tendrá mayoría el PRI, es concertar los temas, respetar la división de poderes, conciliar las agendas y, sobre todo, privilegiar el interés social y el beneficio a las mayorías de Sinaloa. ¿O no?Quirino deberá entender que en la nueva era, habiendo perdido el PRI la mayoría, su gobierno debe tomar otro giro, ya no tan de élite, sino poniendo más atención a los trabajadores, al productor social, a los indígenas, a las mujeres. Es tiempo de priorizar a los más vulnerables. ¿O noSin acatar la recomendación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la integración equitativa de hombres y mujeres en los equipos de gobierno, así como el ejemplo que le ha dado Andrés Manuel López Obrador, al nombrar como próximas integrantes de su gabinete a mujeres altamente preparadas, académicas y expertas, en desarrollo social, cultura, trabajo y gobernación, entre otras dependencias federales que serán encabezadas por mujeres, el alcalde electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se comporta como si estuviera a inicios del siglo 20, sin considerar ni incluir a mujeres en los principales cargos del Ayuntamiento que presidirá.AMLO, desde que estuvo como jefe de gobierno en el DF, en 2000, conformó equitativamente su gabinete, mujeres preparadas, con experiencia y sensibilidad social fueron parte importante de su gobierno; ahora, por primera vez una mujer estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, que es uno de los puestos más importantes en el gobierno federal. Es cierto que ser mujer no basta, que se requiere en el servicio público tener buen perfil, capacidad, honestidad y espíritu de servicio, sin embargo, la tendencia debe ser a la equidad en la integración de los equipos, a la inclusión de hombres y mujeres con altas credenciales, incorporación de jóvenes y de los mejores perfiles, buscando que las mujeres estén equitativamente representadas.Mal arranque del alcalde electo en los temas de equidad de género, y más cuando se dice contrario a respetar los derechos de las mujeres, y se muestra irreverente de los avances normativos en materias de representación de género.Culiacán es, en el estado de Sinaloa, la ciudad más violenta, donde más se cometen feminicidios, donde hay más violencia sexual y violencia contra mujeres en el hogar, es también donde hay más jefas de familia solas y discriminación de las mujeres en el trabajo, por ello se requiere un alcalde abierto a estos temas, dispuesto a debatir y aprender sobre los derechos de las mujeres, que entienda y le dé la importancia debida a la equidad de género en los diversos niveles de gobierno. ¿O no?Aparte, por lo visto, salvo el secretario del Ayuntamiento, Ramón Lucas, el resto del equipo propuesto por Estrada Ferreiro es más identificado con el PRI que con los postulados de Morena. Algunos fueron integrantes, hasta hace poco, de los gobiernos del PRI. ¿O no?