Revisión en lo oscurito

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local para que las cuentas públicas suspendidas no regresen al recinto legislativo, sino que la responsabilidad recaiga en la Auditoría Superior del Estado.Esa iniciativa es de los diputados locales priistas, quienes pretenden derogar dos párrafos del artículo 37 de la Constitución local que se refieren a la discusión y la aprobación de las cuentas públicas.La intención de los legisladores priistas no queda muy clara de sus motivaciones por el cual ya no quieren tener facultades sobre las cuentas públicas suspendidas por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, como tampoco quieren que las tengan los demás diputados.Para los diputados del PAN esa iniciativa es sospechosa, a la que se oponen en forma rotunda. No están tan descabelladas las versiones en el sentido de que las cuentas públicas suspendidas tendrán más fácilmente luz verde en la ASE que en el Congreso del Estado.Quitarle esas facultades al Congreso del Estado no es cosa menor: se camina a la inversa de la transparencia desde un poder que se supone está comprometido con la misma y en la rendición de cuentas para acotar a quienes hacen y deshacen con los recursos públicos.