Revive políticamente el anuncio de inhabilitación

Juntos pero no revueltos. La acusación provocó su reaparición. Y lo hicieron juntos. Tan solo separados por el presidente del Comité Municipal del PAN en Mazatlán, Antonio Sánchez Solís, que se sentó en medio de los exalcaldes Alejandro Higuera y Carlos Felton. Ambos acusados de negligencia. Ambos inhabilitados tras una investigación de once meses llevada a cabo por la síndica procuradora Lourdes Sarabia. La acusación revivió políticamente a los dos personajes panistas. Le afecta mediáticamente a Higuera, quien ya tenía trabajo avanzado en busca de una candidatura plurinominal. Y dicho por el mismo Felton, lo “invita a bailar” y ahora por qué no a aspirar a una candidatura. Pero apenas lo dijo y del otro extremo Higuera reviró que será mujer la candidata a la alcaldía. “Salvo que algún panista se haga la jarocha”. Clara alusión, aunque Felton hizo mutis. Para Higuera y Felton la acusación tiene claros tintes políticos. “Nos quieren eliminar como cuando existió la ley del garrote... Y antes de comenzar”. Ambos personajes anunciaron lo que adelantamos ayer:impugnarán la resolución de la síndica procuradora. Acudirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Solo que tendrán que hacerlo hasta el 7 de enero, cuando regresan de vacaciones. Y en forma optimista hablan de que en 15 días se “cae” la famosa inhabilitación... Aunque el proceso seguirá y nada impedirá su interés por aparecer como candidatos.

Carambola de varias bandas. Para quienes creen que la acusación de inhabilitación anunciada contra Alejandro Higuera y Carlos Felton además de cinco exfuncionarios más fue un error garrafal, les decimos que corren el riesgo de equivocarse. Primero, el escenario interno en el PAN de frente a la designación de candidatos cambió. Metió a la pelea a Higuera y Felton y corren el riesgo de quedar en el camino tanto Martín Heredia como Salvador Reynosa, quien perdió la alcaldía ante Fernando Pucheta por solo 27 votos de diferencia. Y por el lado de Pucheta, el alcalde con esto responde a las exigencias de muchos que le pedían que se actuara contra los exalcaldes que intervinieron en el asunto del Tiburonario. Lo hizo a través de la síndica procuradora y los ponen a disposición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y dan vista a la Fiscalía General de Justicia. Ahora le corresponderá a otra instancia ajena al Ayuntamiento sancionar o no a los exalcaldes y exfuncionarios. Se quita la papa caliente de sus manos, Pucheta. ¿Entonces? Saque conclusiones.

Dos mujeres fuertes. La actual senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo no la pierdan de vista. Con una buena presencia nacional, Diva Hadamira podría aparecer en la elección del próximo año. En Guasave cuenta con positivos... pero también negativos. Y habrá que poner en la balanza qué tanto pesan los negativos para que aparezca en las boletas. Porque en los análisis que se realizan cuenta y mucho los negativos que cada aspirante viene arrastrando. Y está el caso de la actual diputada federal Martha Tamayo, cuya figura es reconocida en la Cámara Baja. Cuenta con una amplia experiencia legislativa y el respaldo del líder de la bancada priista César Camacho Quiroz. Que vaya por una candidatura por tierra podría ser difícil, pero no imposible. Pero su experiencia podría ser aprovechada. Ambas mujeres curtidas en los debates legislativos y nacionales tienen su propio peso. ¡Obsérvelas!