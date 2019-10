Reviven el “ jueves negro”

“Recordar es vivir”, y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Sedena, general Luis Crescencio Sandoval, y el de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dieron un informe detallado, “minuto a minuto”, sobre el fallido operativo mediante el cual se detuvo y luego se libera a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el “jueves negro” del 17 de octubre en Culiacán.

Los videos que se mostraron de la detención, del llamado de Ovidio a sus hermanos, para que “paren este desm…, ya me entregué”, el sonar de las metralletas y todo tipo de armas de grueso calibre, se volvieron a escuchar como si estuvieran en vivo, como un intento de exorcizar los enfrentamientos, para que no se vuelva a repetir, pero desafortunadamente la realidad de violencia que se viven en Sinaloa y en el país no se vislumbra que no tienen freno.

“Se evitaron daños colaterales, que son vidas humanas”, insisten los tres funcionarios, ya no es como antes, cuando se enfrentaba a los delincuentes a sangre y fuego sin importar la muerte de personas inocentes.

El general Sandoval explica que “los chapitos” quisieron sobornar al jefe del operativo con 3 millones de dólares, y al rechazarlos lo amenazaron igual que a su familia, que rodearon los conjuntos habitacionales de los militares y que tomaron a soldados de rehenes en los cuarteles de El Fuerte, Cosalá y Costa Rica.

Los militares aseguran que el operativo se efectuó con precisión milimétrica y que todo iba bien hasta que los gatilleros del cártel los empezaron a superar en número, y algo que nadie se esperaba, una reacción tan rápida y que contaban con fusiles de calibre 50, capaces de derribar helicópteros, además de las AK-47, lanza cohetes y los R-15; cuando la situación se complicó empezó a sesionar el gabinete de seguridad y se avisó al presidente. Por eso el líder del Senado, Ricardo Monreal, insiste en la posibilidad de una filtración de las corporaciones locales.

Nunca más, que no se repitan las balaceras de Culiacán, pero el narco y la delincuencia organizada están tan arraigados en México, poseen muchos recursos económicos y un enorme poder de fuego, por lo que desafortunadamente es predecible que este tipo de confrontaciones se repliquen aquí mismo en Sinaloa y en el resto del país.



Popurrí. Aunque ya casi estaba desactivada la iniciativa para aumentar las cuotas al agua de riego, después que el Senado la desechó y la regreso a la Cámara de Diputados, pero en forma preventiva ayer campesinos del norte del estado, en especial de El Carrizo, Ahome y Guasave, salieron a bloquear las instalaciones de Conagua y Sagarpa, porque ayer mismo los diputados federales volvieron a analizar el tema y lo rechazaron con una inmensa mayoría de votos en contra.



LLAMADO. Aquí en el Congreso local no sueltan el tema de las cuentas públicas acordó por unanimidad llamar a reunión a la auditora superior, Emma Guadalupe Félix, para que informe sobre avances de las solventaciones de las irregularidades que se han detectado a las dependencias de gobierno y a los ayuntamientos. El clima sigue candente.