Revocación contra reelección

Hace 21 años realizamos una investigación de naturaleza académica, acerca de varias instituciones democráticas. Una de ellas fue la revocación de mandato. Resultado de la citada indagación surgió una iniciativa de ley que presentamos en 1997 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa.En palabras sencillas, la revocación de mandato es un instituto jurídico útil para arrojar del poder a quienes no cumplen o no son lo suficientemente aptos, eficientes u honestos para el cargo público que ostentan en determinado momento, ya sea de representación popular, o de índole administrativo, y también de carácter jurisdiccional, incluidos los titulares de los organismos constitucionales autónomos.A través de dicho mecanismo de democracia directa, se trata de que los ciudadanos digan sí o no, a través del voto, si tal o cual personaje que ostente determinado cargo, o pretenda reelegirse, si debe o no continuar en el cargo público, puesto que el pueblo no tiene por qué soportarlo todo un trienio o sexenio determinado, o el tiempo para el que fue nombrado, menos ahora que existe la posibilidad constitucional y legal de la reelección. Teórica y jurídicamente, hoy, por medio de esta última, un senador podrá elegirse dos veces consecutivas para durar en el cargo hasta 12 años ininterrumpidos. Un diputado federal o local podrá hacerlo cuatro veces de manera continua, hasta completar 12 años en el poder de manera ininterrumpida. En el caso de los presidentes municipales, síndicos procuradores, así como regidores de los ayuntamientos, podrán reelegirse para otro periodo consecutivo.Así que la revocación de mandato constituye un poderoso mecanismo de democracia directa para retirar del poder al representante popular o al funcionario público ineficiente, incapaz, insensible o corrupto. De esa manera se mejoraría sustancialmente la democracia en este país o aquí en Sinaloa, ya que se contaría con un formidable recurso político para la ciudadanía.La citada iniciativa presentamos en 1997 ante la Soberanía Popular Local. Fue la primera en su género en México. Después se le adhirieron a ella todos los partidos políticos que había en esa época. Finalmente fue aprobada y remitida a los ayuntamientos que hay en Sinaloa —como parte del Constituyente Permanente estatal—, para los efectos constitucionales correspondientes que, después de casi dos años de proceso de aprobación por la mayoría de los cabildos, por fin se publicó en el Periódico Oficial, el 10 de octubre de 2003.Las bases constitucionales de la mencionada institución democrática, así como las otras citadas, quedaron inscritas en el artículo 150 de la Constitución Política de Sinaloa, pero respecto de la revocación de mandato en específico, quedó limitada a los nombramientos hechos por el Ejecutivo, así como por el Supremo Tribunal de Justicia y los ayuntamientos.Lo bueno es que, con la revocación de mandato, la ciudadanía sinaloense recuperó a nivel constitucional su soberanía originaria. Ello es justo, necesario, y además legítimo; porque el pueblo de Sinaloa está exigiendo una mayor calidad democrática. Aunque solo hace falta reglamentarla en la ley secundaria para aplicarla de manera concreta. Así que los diputados locales, desde hace alrededor de 12 años, debieron ponerse a trabajar sobre este particular, y no lo han hecho. La verdad no sé por qué han esperado cuatro legislaturas. Aunque en realidad sí conozco a profundidad las causas de ese fenómeno. Ante esta y otras múltiples circunstancias, la ciudadanía, tarde que temprano, se sublevará pacíficamente contra los partidos políticos, ya que un alto porcentaje del pueblo ha perdido su confianza en ellos. Así que la revocación de mandato será una muralla a la reelección como se demostró en los hechos en el último proceso electoral, aunque se jure no ha sido debidamente reglamentada, como debió hacerse desde hace casi 15 años. También sería bueno que se completara a los cargos de elección popular, puesto que ese fue el espíritu de nuestra iniciativa original. Ahí tiene la próxima legislatura local un tema de fondo para que la retome.