Revocación de tendencias. No bajemos la guardia

audima

A pesar de que las votaciones por la revocación de mandato fueron una señal clara sobre la disminución de la capacidad de convocatoria de AMLO, no hay que bajar la guardia.

La participación de un 18 % en estas elecciones no es un indicador adelantado del nivel de participación para las elecciones presidenciales de 2024. Un indicador más fiable es la relación con las votaciones de medio término anteriores donde se elige a nuestros representantes del Poder Legislativo. Si persiste esa tendencia de los últimos 20 años, las elecciones de 2024 podrían llegar a 63.5 millones de votos.

Ante la devaluación del discurso anticorrupción de AMLO para atraer votos, el factor más relevante para que Morena siga en el Poder Ejecutivo está en el mapa político republicano. Fundada en 2014, en 2018 gana las elecciones para presidente y las elecciones para gobernador en cinco entidades federativas. Hoy en día, Morena gobierna en 17 estados. El próximo 5 de junio habrá elecciones en otros 6 estados. Morena podría llegar a las votaciones federales de 2024 con hasta 23 estados bajo su gobierno; lo cual representa hasta un 59 % del padrón electoral.

Morena necesitaría alrededor de 24 millones de votos1, para vencer una alianza PRI, PAN y PRD. Asegurar una logística de acarrear votantes el día de la elección que beneficie a AMLO-Morena requeriría acuerdos con los gobernadores. En su fortaleza podría estar su debilidad. Pareciera más fácil el surgimiento de un caudillo interno que divida a Morena que una alianza de la oposición.

Mientras tanto, si vives en Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Aguascalientes, sal a votar este 5 de junio. Recuerda que en estos casos no hay vinculación, no votar no es opción.

Querido lector:

AMLO cada vez nos acerca más a Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela2. Participa ya o aprende pasitos de salsa.



Agarren viada.

1. Proyección basada en tendencia simple de las últimas votaciones presidenciales.

2. The Economist Global Democracy Index.