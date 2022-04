Revocación, ¿se esfuma la democracia?

audima

El próximo domingo se llevará a cabo, por primera vez en la historia de nuestro país, la consulta para la revocación de mandato. Un tema muy debatido, con muchas opiniones divididas. En lo que a mí respecta, considero que existen suficientes Red Flags – señales de alerta– derivadas de este proceso.

En primer lugar, esta debiera ser promovida por la ciudadanía, pero resulta curioso que el principal promotor sea el propio mandatario a quien se buscaría revocar, así como el partido político que lo representa.

Segunda alerta, se emitió la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual prohibía explícitamente a funcionarios públicos de posicionarse al respecto; lo curioso es que fueron las mismas personas que aprobaron dicha ley las primeras en romperla.

Tercera, uso de recursos públicos para su promoción, como el controvertido viaje de Adán Augusto López, titular de la Segob, a Sonora; el activismo de algunos gobernadores al respecto, saludos a Sheinbaum; así como el desacato a resoluciones de tribunales.

Cuarta, una campaña de información promovida por grupos de la “sociedad civil” que erróneamente califican el proceso de revocación como uno de ratificación, vaya descaro.

Como dice la canción, “por esto y muchas cosas más…” este primer proceso de revocación me parece uno envuelto en demasiada polémica, donde sin lugar a dudas, en cualquiera de los escenarios posibles, el principal ganador será el propio presidente. Aun cuando el sentido del voto no lo favorezca –algo que veo como el más remoto de los escenarios –o no se alcance el 40 % de los votos para ser vinculante, quien será culpable del fracaso y se convertirá en el enemigo público número uno será el INE.

Podré estar en contra de López Obrador, pero no puedo negar la capacidad política de un hombre que siempre se encuentra en elecciones, el eterno candidato aun después de ganar. Él sabe que enfrenta la mayor crisis de aprobación desde que asumió el poder. Sabe que el resultado de esta encuesta podrá marcar el resto de su sexenio y el resultado de las elecciones futuras.

¿Participarás?, ¿revocación o “ratificación”?

En un tema de interés para la mayoría de los jóvenes, el día de ayer el Pleno del Senado aprobó la prohibición de importación de cigarros electrónicos y vapeadores. Para Morena y sus aliados resulta más sencillo prohibir la importación, con ello implícitamente la comercialización, de un producto con externalidades negativas, que legislar en la materia para reglamentar su consumo en el país, perdiendo a su vez la oportunidad de gravar su consumo, así como la imposición de impuestos que desincentiven su consumo. ¿Qué sucede con esto? La historia no miente, una vez que un producto es prohibido se genera un mercado negro alrededor de él, y dada la realidad de nuestro país, dicho mercado negro es controlado en casi su totalidad por el crimen organizado.

El argumento para su prohibición son los daños a la salud que estos productos ocasionan, pero seamos honestos, esto no detendrá un mercado que ya cuenta con cientos de miles de usuarios en el país, simplemente el control pasará de manos, a unas manos a las que no les interesa la edad de los consumidores ni el proceso, origen y calidad de los productos vendidos. ¿Dónde queda el “Prohibido prohibir”? Se va la oportunidad de reglamentar un mercado bajo la luz completa de la ley y se le confiere este beneficio a la oscuridad del contrabando y mercado informal. ¿Será que esto les conviene?