¡La dictadura toca a la puerta: fin del INE!

Al entrar al último tercio de su gobierno, López Obrador cumplió su palabra: acudir al Congreso para destruir el INE.

Sí, presentó una “descocada” iniciativa de reforma constitucional que pretende el regreso a las elecciones de Estado mediante la desaparición del INE, el Tribunal Electoral y el fin de los plurinominales; todas figura por las que durante años luchó la oposición para buscar el equilibrio del poder.

Lo preocupante del caso es que, a pesar del grave riesgo que hoy vive la democracia mexicana, son muchas las voces que sugieren “no hacer caso a la reforma electoral” de López, ya que -se dicen convencidos-, “no pasará en el Congreso”.

Y sin duda que pudieran tener razón aquellos que muestran absoluta confianza en que los diputados de oposición -agrupados en la coalición que echó abajo la reforma eléctrica-, repetirán la hazaña de impedir una profunda enmienda a la Constitución en materia electoral.

Sin embargo, no hay nada seguro y -sobre todo-, no es tiempo de confianzas extremas y menos de excesos discursivos, ya que en política “peca más el que más confía”.

No es momento de bajar la guardia cuando asistimos a la última oportunidad que tendrá el gobierno de López para conseguir la anhelada reelección, mediante su obsesión por darle fin a la democracia mexicana.

Y es que el gran peligro es ese, que Obrador recurrirá a lo que sea necesario -hará hasta lo imposible-, para blindar su fracaso y para imponer una reelección o, por lo menos, a un o una incondicional que le cuide las espaldas y le garantice impunidad de los crímenes y las atrocidades que ha cometido hasta hoy.

Lo simpático es que a nadie sorprende -o a nadie debiera sorprender-, el intento “golpista” de AMLO para dinamitar la democracia mexicana.

Lo cierto es que aquí lo advertimos desde 2017 y lo documentamos en por lo menos 15 entregas del Itinerario Político. Sí, pronosticamos todo lo que hoy está ocurriendo en el gobierno de López Obrador. ¿Lo dudan?

Hagan su propio juicio.

1.- La primera advertencia de que un eventual al gobierno de AMLO se convertiría en una amenaza dictatorial la formulamos aquí el 31 de julio de 2017, en el Itinerario Político titulado “¡Gracias, dictador Maduro!”.

Dije que el fraudulento proceso electoral promovido por Maduro en Venezuela era una llamada de atención para México y los mexicanos, ya que “en un gobierno de López Obrador será muy grande la tentación de un fraude de esa magnitud, que empezaría con la desaparición del INE”.

¿Qué hemos visto en México a casi cinco años de aquella advertencia? Sí, la más grosera elección de Estado en 2021 y un fraude colosal en el revocatorio del 2022.

2.- Volví al tema el 26 de noviembre de 2017, con el Itinerario Político titulado “¡Confesiones de un dictador!”, en donde analicé el programa de gobierno del candidato López.

Dije que la propuesta de gobierno de AMLO era imposible de cumplir -sobre todo reducir la violencia y lograr un crecimiento del PIB de 6 por ciento-, y que crear una Guardia Nacional era la venezolana “Guardia Nacional Bolivariana”.

Y la conclusión fue que el autoritarismo mostrado por Obrador en Morena anunciaba el gobierno de un solo hombre, capaz de acabar con la división de Poderes, someter al Legislativo y el Judicial, crear “una Fiscalía Carnal” y destruir al INE.

¿Tuve o no razón?

3.- De nuevo en los afanes dictatoriales de López, el 13 de diciembre del mismo 2017 confirmé la dictadura en que se había convertido Morena, ya que la diputada federal Míriam González Sheridan, del XXXVIII Distrito de Veracruz, renunció a la militancia de Morena con un argumento lapidario.

Así lo dijo: “En Morena hay una gran incongruencia, pues en público tiene un discurso y, en privado, actúan distinto. No se puede pensar distinto al interior de Morena, porque prevalece la amenaza a la sanción y expulsión a todo aquel que vaya contrario a la línea que dicta el líder nacional” (Fin de la cita).

Por eso la pregunta: “¿Será distinto el gobierno de AMLO?”.

4.- El 9 de marzo de 2018 insistí en los afanes dictatoriales de Obrador, con el Itinerario Político titulado “¿Es creíble la no reelección de AMLO?”.

Documenté que todos los sátrapas del Continente -Chávez, Maduro, Castro, Morales, Ortega y otros-, prometieron que no se reelegirían y todos mintieron. Más aún, López hizo su primer ensayo de reelección a los 30 meses de iniciado su gobierno, a través del intento de reelección de La Corte.

5.- El 3 de abril de 2018 el Itinerario el Itinerario Político se tituló así: “¡La dictadura que viene!”.

Dije que los hechos confirman que en su calidad de candidato presidencial, todo el aparato “lopezobradorista” trabaja para dar los primeros pasos a una dictadura como la venezolana en México.

Y el primer peldaño es un ataque sistemático a las libertades fundamentales; sobre todo, la libertad de expresión.

Y la prueba es que en esos días, Federico Arreola, propietario de SDP dictó “línea” sobre los periodistas, articulistas y columnistas que, según él y el interés de AMLO, “son buenos y malos”.

Así lo explique: “Es decir, Arreola presentó la lista de los periodistas y críticos que -según el principal empleado de López-, deben ser leídos y/o atacados. ¿No fueron esos los primeros signos de las dictaduras de Castro y Chávez?”.

Y así concluyó aquella entrega: “Lo pueden creer o no, pero el primer paso de toda dictadura es la persecución de los críticos y la cancelación de la libertad de expresión, el odio contra el que cuestiona y piensa distinto: la segregación de “malos” y “buenos” periodistas. ¿Se atreven a decir que no estamos en la antesala de una dictadura? Al tiempo” (Fin de la cita).

6.- El 19 de abril de 2018, en el Itinerario Político Titulado “AMLO, la dictadura tardía”, comparé las pulsiones dictatoriales de Obrador con otros dictadores del mundo, para concluir con la siguiente pregunta. “¿Creen que el autoritario AMLO se someterá al INE, a la división de Poderes y al Tribunal Electoral…? Al tiempo”.

Hoy está muerta la división de Poderes y pronto morirán el INE y el Tribunal Electoral.

7.- El 28 de abril de 2018, titulé de la siguiente manera el Itinerario Político: “¡La dictadura ya está aquí!”. Era evidente que se había montado un ejército de bots, en redes, para atacar a los críticos del candidato Obrador.

Curiosamente, días después -el 6 de mayo de ese 2018, hace casi cinco años-, fui difamado, calumniado y perseguido por millones de bots, hasta convertir en tendencia mundial la difamación y la calumnia en mi contra.

Hoy son decenas los periodistas y articulistas censurados y perseguidos por ordenes de AMLO; el más reciente, Mario Maldonado, de El Universal.

8.- El 7 de agosto de 2018 -luego de la persecución en mi contra-, volví al tema con un Itinerario Político titulado: “¡Tribunal tramposo!”, en donde denuncié los intentos del partido Morena por capturar al Tribunal Electoral mediante el chantaje y la amenaza a sus integrantes; presión que consiguieron.

9.- Con el título “Las ruinas que ves”, en el Itinerario Político del 14 de agosto de 2018 dije que Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad, sería un fracaso y que su verdadero objetivo era el gobierno de Sonora. Y advertí del riesgo de convertir las elecciones mexicanas en “narcoelecciones” y del peligro de la llegada de los “narcogoberndores”.

Hoy, el fracaso de la seguridad está a la vista de todos y Durazo es un “narcogobernador”.

10.- El 1 de noviembre de 2018, a poco de la toma de posesión de AMLO, el Itinerario Político se tituló así: “¡Dictadura…!”. Al final advertí lo siguiente: “Sí, muchos dicen que el de Obrador no será un gobierno dictatorial, pero también decían que no era tramposo, que no era mentiroso y que no cometería la locura de tirar el NAIM, y Andrés probó que es capaz de todo. Al tiempo”.

Hoy, Obrador es el presidente más mentiroso, el de los peores resultados en todos los rubros y el que más empobreció a los que menos tienen.

11.- El 11 de diciembre de 2019, a punto de cumplir el primer año del gobierno de AMLO, titulamos así el Itinerario Político: “Muere la Corte y nace la dictadura de AMLO”. López ya había dado el tiro de gracia al máximo tribunal al provocar la renuncia ilegal del ministro Eduardo Medina Mora además de imponer a una “ministra carnal” como Margarita Ríos-Fajard.

Hoy, 41 después de jurar respetar la Constitución, La Corte es un territorio sometido por el tirano.

12.- El 12 de mayo del 2020, el Itinerario Político se titulo así: “Con la militarización, llega la dictadura”. Y es que el presidente decretó la militarización de la vida nacional, igual hicieron en sus países, Chávez, Maduro, Castro, Ortega, Morales y otros. Y hoy, la Guardia Nacional mata estudiantes, como ocurrió en días pasados en Guanajuato.

13.- El 17 de septiembre del 2020, en el Itinerario Político titulado: “Pruebas de que AMLO es dictador”, enumeré el decálogo de toda dictadura; el mismo que sigue puntual Obrador con linduras como la militarización, la censura oficial, el despido de críticos, la cárcel para opositores, la captura del Tribunal Supremo, del Congreso y la polarización social…

14.- El 17 de noviembre 2021, en el Itinerario Político titulado: “¡Esto es una dictadura!” enumeré cada una de las acciones dictatoriales de AMLO en tres años de gobierno, entre ellas “la insistente y paulatina destrucción del INE” y advertí que nada detendrá a López en su intento por acabar con la democracia.

15.- Y el 24 de diciembre del 2021, en la entrega de Al Tiempo -para el diario digital Contrapeso ciudadano, titulado: “INE, condenado a muerte”, dije lo siguiente: “de continuar el frenesí de violentar la Carta Magna, mañana el INE será desaparecido y seguramente las elecciones mexicanas se llevarán a cabo a mano alzada”. (Fin de la cita).

Hoy, son muchas las voces que señalan que no debemos atender la reforma electoral de Obrador, ya que están seguros de que “no pasará”.

Olvidan que en política “lo único seguro es que nada es seguro” y que López Obrador va por un fraude monumental en 2024.

Al tiempo.