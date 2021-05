¡60 razones para no votar por Morena!

A 15 días de la elección más concurrida, la más violenta y con las mayores violaciones presidenciales de la historia, también se aproxima la decisión más importante de los mexicanos en el último siglo.

En efecto, a 15 días del 6 de junio, ya debíamos tener claro a favor de qué partido o candidatos votar y, en sentido contrario, por qué partidos y candidatos nunca cruzaríamos la boleta electoral.

Sin embargo, la realidad es muy distinta y a 15 días de la elección son muchos los mexicanos que ni siquiera han decidido si votarán o no; y no se diga si conocen a los candidatos en contienda.

¿Por qué el desdén por el proceso electoral del próximo 6 de junio?

¿Será que nos hemos convertido en el país de cínicos que pronosticó López Portillo hace 43 años, en el Segundo Informe de su Gobierno?

Vale recordar que, en el Itinerario Político del 29 de octubre de 2018, titulado: “¡País de cínicos!”, aquí dijimos que con el naciente Gobierno de AMLO existía el riesgo de hacer realidad aquella sentencia de López Portillo.

Así lo dijo el otro López, el 1 de septiembre de 1978: “Lo peor que le puede ocurrir a México es convertirse en un país de cínicos…”.

Luego de 43 años, otro López, Obrador, parece haber hecho realidad el milagro; somos un país de cínicos.

Y es que tenemos un presidente cínico; un Gobierno de cínicos, un partido oficial de cínicos; a senadores y diputados cínicos y, sobre todo, a muchos ciudadanos cínicos.

De lo contrario, la del 6 de junio próximo sería la mayor derrota del peor Gobierno de la historia.

Sin embargo, y a pesar de que el de López representa la mayor tragedia de la historia, muchos mexicanos votarán por Morena.

Por eso, aquí insistimos en ofrecer 60 razones por las que nadie debe votar por el partido de López Obrador.

Claro, nadie que pertenezca a la selecta pandilla de los cínicos en el poder.

1.- Porque el dueño de Morena mintió al no cumplir el eslogan de “no robar, no mentir y no traicionar”. Lo cierto es que les robó el futuro a los mexicanos; les mintió hasta en 60 mil ocasiones y traicionó a toda una nación, de 130 millones de personas.

2.- Porque mintió cuando dijo haber domado la pandemia y sobre el numero real de muertos; cifra que supera los 600 mil.

3.- Porque mintió sobre el fin de la violencia criminal; hoy 100 mil muertes violentas lo desmienten.

4.- Mintió sobre el fin de las masacres; en 30 meses son 80 masacres.

5.- Mintió sobre el fin de los feminicidios; matan 10 mujeres al día.

6.- Mintió sobre el respeto a la Constitución: todos los días el presidente viola la Carta

Magna y sus leyes.

7.- Mintió sobre respetar al proceso electoral; lo manosea todos los días y viola la Constitución y las reglas democráticas.

8.- Mintió sobre no endeudar al país; hoy la deuda es mayor que nunca.

9.- Mintió en su promesa de no censurar la crítica: una decena de críticos han sido echados de sus empleos por cuestionar al peor presidente.

10.- Mintió en su promesa de presentar las pruebas de la corrupción del NAIM y de los fideicomisos. Nunca las presento.

11.- Mintió sobre creación de empleos; son 12 millones desempleados.

12.- Mintió con “primero los pobres”; hoy son los más castigados y el crecimiento negativo de PIB los condena al hambre y la miseria

13.- Mintió con priorizar a las mujeres; que son el segmento social más castigado en su Gobierno.

14.- Mintió al decir que no acabarían las guarderías; las destruyó todas.

15.- Mintió al prometer estímulo a la cultura y la ciencia; las destruyó.

16.- Mintió al decir que la Guardia Nacional acabaría con el crimen; hoy el Gobierno de AMLO es socio del crimen y vivimos una narcoelección. Con más de 80 candidatos asesinados.

17.- Mintió al prometer que estimularía la inversión extranjera; México es uno de los países donde más huye la inversión foránea.

18.- Mintió al prometer bajar el precio de la gasolina, la luz y el gas.

19.- Mintió al prometer regresar a militares y marinos a sus cuarteles.

20.- Mintió al prometer que en su Gobierno el PIB crecería entre 4 y 6 por ciento. En su Gobierno se vive la mayor recesión de la historia.

21.- Mintió al prometer que continuaría el NAIM.

22.- Mintió con el costo del NAIM, 300 mil millones de pesos que pagaremos, por 30 años, por una obra que no tendremos.

23.- Mintió sobre el costo del Tren Maya; costo económico y ecológico.

24.- Mintió sobre la construcción de la refinería Dos Bocas; obra faraónica que terminará por arruinar el arruinado Pemex.

25.- Mintió al prometer que no usaría “guaruras” y vigilancia especial.

26.- Mintió al prometer bajar el IVA e ISR, lo cual es imposible.

27.- Mintió al prometer viabilidad en Santa Lucía y Mitre desmintió.

28.- Mintió al decir que Francia avaló Santa Lucía, lo cual resultó falso.

29.- Mintió al prometer prisión a corruptos y expresidentes.

30.- Mintió al decir que no habría persecución política y persigue a Rosario Robles, a Cabeza de Vaca, Alonso Ancira. ¿No?

31.- Mintió al decir que en su Gobierno no habría amigos, compadres y parientes. Todos tienen cargo; hasta su esposa.

32.- Mintió al negar que Riobóo sería socio de Santa Lucía. Y hasta lo premio con un cargo en La Corte para la esposa.

33.- Mintió al incluir a Televisoras como asesores; “la mafia del poder”.

34.- Mintió cuando dijo que el Banco Mundial calculó la corrupción mexicana en 500 mil millones de pesos. El BM nunca hizo ese cálculo.

35. -Mintió al decir que el avión presidencial no lo tenían ni Obama; Boeing fabrica aviones presidenciales para EUA, por 4 mil millones de dólares.

36.- Mintió al prometer vender el avión presidencial. Él no es dueño.

37.- Mintió al negar uso electoral de fideicomiso para damnificados.

38.- Mintió al prometer informe de su salud física y mental.

39.- Mintió al negar “fiscal carnal”; hoy el fiscal general es su lacayo.

40.- Mintió al tirar por decreto la reforma educativa.

41.- Mintió al asegurar que Peña deja un país en bancarrota.

42.- Mintió al prometer la desaparición de las oficinas de prensa.

43.- Mintió al prometer la descentralización de Secretarías de Estado.

44.- Mintió con la austeridad; vive en Palacio más caro que Los Pinos.

45.- Mintió con un Congreso austero; hoy legisladores son más caros.

46.- Mintió al decir que tirar NAIM daría un ahorro de 100 mmdp.

47.- Mintió al decir que tirar el NAIM no tendría impacto negativo.

48.- Mintió al avalar la primera consulta, con menos del 1 por ciento del padrón.

49.- Mintió cuando dijo que no subirán impuestos, “en términos reales”

50.- Mintió al decir que el papa Francisco asistiría a Foros de Violencia.

51.- Mintió al anunciar un falso acercamiento con el EZLN.

52.- Mintió sobre una supuesta deuda de 10 mil millones de EPN

53.- Mintió al decir que en su Gobierno no habría corruptos.

54.- Mintió al decir que respetaría los Poderes; ya capturó al Congreso.

55.- Mintió cuando dijo que acabarían “los moches”.

56.- Mintió con la medianía juarista; y tiene 160 empleados en Palacio.

57.- Mintió al anunciar el fin de huachicoleo; que está peor que nunca.

58.- Mintió al prometer que nadie “por encima de la ley” y solapa a sus amigos y persigue adversarios.

59.- Mintió cuando dijo que sus hijos vivían de fábricas de chocolates.

60.- Mintió al prometer ni un periodista muerto en su sexenio; van 30 informadores asesinados y ni uno aclarado.

¿No son suficientes las anteriores 60 razones para entender que el de López Obrador es el peor Gobierno de la historia?

¿O será que aceptamos ser parte del país de cínicos?

Al tiempo.