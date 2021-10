¡AMLO y Morena, aliados ‘del narco’: las pruebas!

Con su clásico cinismo y su habitual fanfarronería, López Obrador retó a Felipe Calderón a probar que su Gobierno “es aliado del narcotráfico”.

Así lo dijo el presidente mexicano apenas ayer lunes: “Nosotros no somos iguales, si tiene pruebas de lo que fue a decir (a España), que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar que de mentir así, de actuar con esa hipocresía no es privativo o no es una conducta sólo de Calderón”.

Y es que días antes el expresidente Calderón había participado en una convención del Partido Popular, en España, en donde aseguró que la petición de perdón a la corona española por supuestos agravios a los pueblos originarios –durante La Colonia–, sólo era una cortina de humo para ocultar los nexos del Gobierno de Obrador con bandas del crimen organizado.

Lo cierto, sin embargo, es que están a la vista de México y del mundo las pruebas de que el de López es un Gobierno aliado de distintos cárteles criminales a los que no sólo defiende abiertamente sino que solapa de manera oficial.

¿Aún lo dudan?

1.- La más reciente muestra de esa alianza la ofreció el propio Obrador en la mañanera del pasado 1 de septiembre, cuando sin más datos que su palabra dijo que el incendio intencional de la discoteca Baby´O de Acapulco “no se puede acreditar al crimen organizado”.

Todo ello a pesar de declaraciones de empleados y de un video que confirman las acciones criminales. Sí, López solapa al (CJNG) presunto responsable del atentado.

¿Así o más claro, presidente?

2.- Días antes, y luego de dos “regalos bomba” –en Salamanca Guanajuato y en Puebla, respectivamente–, el presidente y su Gobierno se apresuraron a desestimar la posibilidad de actos terroristas. De nuevo la complicidad con las bandas criminales.

¿Así o más claro, presidente?

3.- Apenas el pasado domingo 3 de octubre, tomó posesión como gobernador de Nuevo León, Samuel García. En su discurso lo primero que hizo fue prometer que gobernaría “de la mano del presidente”.

Curiosamente en su discurso el mozalbete –como lo motejan no pocos de sus paisanos–, nunca hizo alusión a la violencia criminal que se vive en Nuevo León, a pesar de que días antes, en el primer día de su gestión, manos criminales mataron al recién electo jefe de Seguridad del municipio de Cadereyta; nada dijo el mozalbete, a pesar de que la carretera Monterrey-Tamaulipas es una de las más peligrosas de México y del mundo.

A pesar de que apenas en días pasados se anunció la llegada a Nuevo León de la poderosa empresa La Haus que según la industria inmobiliaria nuevoleonesa, mantiene presuntos vínculos con bandas criminales colombianas, dedicadas al lavado de dinero.

Y es que las prioridades para el Gobierno de Samuel García son la contaminación y el transporte público.

¿Y la violencia sin freno, y el avance incontenible de las bandas criminales, y el toque de queda impuesto por el crimen organizado en pueblos completos de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas?

La violencia que destruye Nuevo León no le importa a su nuevo gobernador y menos al Tribunal Electoral, cuyos magistrados “maiceados” y “aterrorizados” desecharon las denuncias del PRD para anular esa elección por el presunto uso de dinero procedente de manos criminales.

¿Así o más claro, presidente?

4.- Muchos medios locales, otros nacionales y algunos internacionales retomaron las denuncias que también solapó el Tribunal Electoral en las elecciones de Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Baja California Sur, entre otras, en donde cárteles del Chapo y CJNG, se apoderaron de Gobiernos estatales, alcaldías y diputaciones locales y federales.

Las denuncias no sólo están en medios, en el INE y en el Tribunal Electoral, sino en organismos internacionales a donde, por ejemplo, Silvano Aureoles hizo llegar las pruebas de la narcoelección del pasado 6 de junio.

Peor, el presidente Obrador se negó a recibir al gobernador Aureoles para conocer las pruebas de la narco-elección en Michoacán. En cambio, el mismo Obrador premió a los gobernadores salientes de Sinaloa y Nayarit, por favorecer la victoria del crimen organizado en sus respectivas elecciones estatales.

¿Así o más claro, presidente?

5.- Pero la reina de las pruebas de la complicidad entre el Gobierno de AMLO y el Cártel de Sinaloa es la liberación de Ovidio Guzmán, motejado como el Chapito, hijo del Chapo, y jefe real del Cártel de Sinaloa.

Todos saben que el criminal fue detenido el 17 de octubre de 2019 y liberado por el entonces secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo.

Días después, el propio López aceptó que él dio la orden de liberar al Chapito y argumentó que había evitado un baño de sangre en Sinaloa.

6.- Meses después, se confirmó la alianza entre Morena, el Gobierno de Obrador y el Cártel de Sinaloa.

Y es que el 29 de marzo del 2020, en Badiraguato y precisamente en el cumpleaños de Ovidio Guzmán, el presidente López acudió a saludar a la madre del Chapo Guzmán, abuela del jefe del Cartel de Sinaloa.

Un nuevo encuentro de AMLO, en secreto, se llevó a cabo también en Badiraguato, con “personeros” del Chapo.

Curiosamente, luego de la elección del 6 de junio del 2021, candidatos de Morena y del Cártel de Sinaloa, ganaron elecciones en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y otras entidades.

7.- Y si bien abundaron denuncias y pruebas de la participación de la banda del Chapito en las elecciones del llamado “Corredor del Pacífico”, también se dieron casos de escándalo, como el denunciado por el derrotado candidato de la coalición PAN, PRI y PRD en Sinaloa, Mario Zamora, quien aceptó haber perdido pero le pidió a los grupos criminales dominantes –como el Cártel de Sinaloa –, dejar en libertad a los políticos de la coalición “levantados” antes y durante le elección.

¿Así o más claro, presidente Obrador?

8.- Pero existe un caso poco conocido y que es aún más escalofriante: el vínculo de Alfonso Durazo con la banda del Chapito.

Como se dijo, Durazo Moreno fue el encargado de operar la liberación de su viejo amigo, Ovidio Guzmán, el 17 de octubre de 2019.

Pero la amistad entre Durazo y la banda del Chapo, viene de lejos.

Resulta que Durazo contrajo nupcias en Culiacán, con Rocío Chávez Murillo, hija de Jorge Chávez Castro, reputado abogado sinaloense que, entre otros cargos, se desempeñó como procurador de Justicia de Sinaloa.

Algunos recuerdan que el 17 de febrero de 2003, en Culiacán, fue asesinado Chávez Castro. Pero lo que muy pocos saben es que antes del asesinato del suegro de Durazo, el exprocurador de Sinaloa era investigado por la PGR, por presuntos vínculos con el aún joven Cártel de Sinaloa.

En pocas palabras, hoy queda claro que Vicente Fox y López Obrador –cada uno en su respectivo Gobierno–, pusieron la iglesia en manos de Lutero.

¿Por qué?

Porque encargaron la seguridad del país y la lucha contra el crimen a Durazo, un viejo amigo de la familia del jefe del Cártel de Sinaloa.

Y si dudan, vale recordar que en el Gobierno de Fox, Durazo facilitó la fuga del Chapo y, con AMLO, Durazo facilitó la liberación del Chapito.

Y hoy, Alfonso Durazo es gobernador de Sonora, gracias a sus amigos narcos, que también son dueños de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Michoacán, otras entidades.

¿Así o más claro, presidente Obrador?

9.- Pero no todo es el noroeste del país y el Corredor del Pacífico.

En julio de 2017, opositores a Morena en la entonces Asamblea Legislativa de CDMX, exigieron la renuncia del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por presuntos vínculos con el Ojos, jefe del Cártel de Tláhuac, banda criminal dominante, luego de los cárteles Sinaloa y CJNG.

Pero diputados de Morena rechazaron la renuncia de Rigo, a pesar de que la entonces PGR confirmó que la mafia de Tláhuac, la integraban los hermanos Rigoberto, Ricardo, Raúl y Rosendo Salgado.

En 2018 –y para conseguir la impunidad del fuero–, Rigo Salgado se postuló y ganó una diputación federal por Morena.

Y el pacto con AMLO fue tal que, incluso, en febrero de ese 2018, Obrador acudió a Tláhuac y, en la plaza pública, pidió apoyo para Rigo, quien fue abucheado.

El candidato Obrador reaccionó furioso y exigió “a la gente” respeto para Rigo, ya que, dijo, “ha sido muy golpeado y necesita que voten por él para que tenga fuero”.

Así la complicidad presidencial con las mafias en CDMX.

10.- Por eso –y a pesar de la tragedia de la L12-M–, en la elección del pasado 6 de junio del 2021, la alcaldía de Tláhuac fue ganada por Berenice Hernández, operadora de Rigoberto Salgado, el aún diputado federal, exalcalde de Tláhuac y jefe real de esa banda criminal. ¿Así o más claro presidente?

11.- También en julio de 2017, el senador Alejandro Encinas –acólito de AMLO y hoy subsecretario de Gobernación–, exigió que Miguel Mancera explicara por qué la Marina intervino en Tláhuac para abatir al Ojos, quien, como ya se dijo, fundó el Cártel de Tláhuac.

Encinas llegó al extremo deleznable de comparar el operativo para abatir al jefe criminal motejado como el Ojos, con la matanza de Tlatelolco, en 1968. Así la abyección de los lacayos presidenciales para defender a los criminales!

12.- En febrero de 2017, la Marina enfrentó y abatió al jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, en Nayarit, el H2. De manera insólita, AMLO defendió al narco porque, según dijo, “fueron masacrados jóvenes y niños”. Lo cierto es que pronto se aclaró que los abatidos no eran jóvenes y menos niños, sino narcotraficantes. Desde entonces, como se dijo, Obrador brindó amnistía a narcotraficantes.

¿Y por qué AMLO defendió a los sicarios de Beltrán Leyva en 2017?

Aquí aparece otra joya. Pocos saben que en aquella fecha, el gobernador saliente de Nayarit, el priista Roberto Sandoval, financió al partido Morena en esa entidad, a través del fiscal Edgar Veytia, quien años después fue detenido y juzgado en Estados Unidos, por presunto lavado de dinero, procedente del Cártel de los Beltrán Leyva; dinero que financió al partido de AMLO.

Pero hay más.

13.- Pero el gobernador Sandoval y su fiscal Veytia, también pagaron la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, en 2015, para el Gobierno de Nuevo León. Sí, en ese año, el Bronco ganó como candidato independiente, pero no habría tenido ninguna oportunidad sin el dinero “del narco”.

Pero tampoco termina ahí la historia. El grupo criminal que apoyaba al gobernador Roberto Sandoval no sólo financió a Morena sino “a cuadros políticos jóvenes”; como Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas, en Nuevo León.

¿Pero qué creen?

Sí, por pura casualidad, la madrugada del 6 de junio del 2021 –el mismo día de la elección al Gobierno de Nuevo León–, Obrador ordenó la captura de Roberto Sandoval, quien se ocultaba en una finca en Linares, Nuevo León; detención que se produjo horas antes de que Samuel García ganara el Gobierno de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano y Luis Donaldo Colosio se alzara con la victoria en la alcaldía de Monterrey, también por MC.

Todo se produjo horas antes de que el 7 de junio llegara a México la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

¿Cuál fue el mensaje de la detención de Roberto Sandoval?

De párvulos: Obrador tiene en un puño al gobernador de Nuevo León, al alcalde de Monterrey y, en su momento, perseguirá al Bronco, además de que entrega a “un pez gordo” al Gobierno de Biden.

Así, Nuevo León tiene un narco-gobernador y Monterrey un narco-alcalde. ¿Será por eso que Colosio se deslindó de Movimiento Ciudadano?

14.- En el Itinerario Político del 17 de febrero de 2007 revelamos que –según militantes de Morena–, las señoras Citlali Ibáñez –alias Yeidckol Polevnsky–, Delfina Gómez –excandidata al Gobierno mexiquense y actual titular de la SEP–, y Rocío Nahle, fueron enlace de López Obrador para financiar la construcción de Morena, en estados como Guerrero, Sinaloa y Michoacán.

Según los dichos de reputados morenistas, las mujeres habrían pactado con Lázaro Mazón, Félix Salgado y José Luis Abarca, en Guerrero; además con la Tuta en Michoacán y con la familia Guzmán Loera, en Sinaloa.

Entonces el caso más escandaloso fue la entrega de dinero de Guerreros Unidos, a las recaudadoras de AMLO, a cambio de las candidaturas del PRD a José Luis Abarca, en Iguala; alcalde responsable del crimen de “Los 43”.

15.- Hoy, los Abarca están a un paso de la libertad, Félix Salgado es gobernador de Guerrero a través de su “juanita”, mientras que las señoras Delfina Gómez y Rocío Nahle son secretarias de Estado y Yeidchol se enriqueció como presidenta de Morena. Negocios del crimen y el poder.

16.- Desde noviembre de 2014 –hace siete años--, aquí detallé que el entonces alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, fue detenido a un paso de convertirse en candidato a gobernador por Morena.

La captura se produjo luego de una demanda interpuesta por el propio PRD, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Con el tiempo, Ricardo Gallardo padre y Ricardo Gallardo hijo –éste último motejado como el pollo –, se apoderaron de las franquicias de los partidos PAN, PVEM, PRD, Morena y MC en San Luis Potosí.

Ese control mafioso y criminal de las franquicias partidistas hizo posible que en 2018, padre e hijo se postularan como diputados federal y local, respectivamente.

¿Pero qué creen?

Que el 6 de junio del 2021, Ricardo Gallardo hijo –el Pollo–-, ganó la elección para gobernador, con la ayuda del crimen organizado, por el PVEM.

¿Y las autoridades judiciales y electorales? A nadie le importó que en San Luis Potosí habrá un narco-gobernador.

17.- También en diciembre de 2014, Miguel Ángel Almaraz salió de prisión; era líder del PRD en Tamaulipas, luego de coordinar la campaña de AMLO en 2006. Fue preso en 2009 por encabezar una banda vinculada a Los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina. En 2018 Almaraz fue candidato independiente a la alcaldía de Río Bravo.

En 2021, el huachicolero Almaraz y otrora amigo de AMLO fue echado de Morena y se enlistó en el PAN en busca de la candidatura por la alcaldía de Río Bravo; aspiración que contó con el aval del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Fue derrotado de nuevo.

18.- En mayo de 2013, cuatro maestros de la CNTE fueron presos por el secuestro de niños oaxaqueños. Los “maestros” plagiaban para financiar al EPR. Según la prensa oaxaqueña, Morena y la CNTE exigir liberar a los delincuentes. Una negociación política hoy tiene libres a los secuestradores.

19.- El 23 de septiembre de 2010, la bancada de AMLO en San Lázaro presentó a Julio César Godoy Toscano como triunfo de “la impunidad narca”.

Y es que con la ayuda de Alejandro Encinas, Godoy Toscano tomó posesión como el primer narco-diputado mexicano. Godoy era lugarteniente de la Tuta, jefe del grupo criminal de los Caballeros Templarios.

En 2018, el exgobernador Fausto Vallejo y uno de sus hijos –ligado a la Tuta–, buscan cargos de elección popular por el PES, aliado de Morena.

Remanentes de Los Templarios, actualmente ligados al CJNG, operaron el fraude en Michoacán el 6 de junio del 2021, para hacer ganar al candidato del partido Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, denunciado como narcogobernador, por el propio mandatario saliente, Silvano Aureoles.

¿A quién le han importado tales denuncias?

A usted no le importó, presidente Obrador.

20.- En Quintana Roo, AMLO impulsó a Greg Sánchez como alcalde de Benito Juárez, detenido en 2010 por vínculos con los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, luego de negociaciones de AMLO, Greg fue liberado, dejó el PRD y al PT. En 2018, Greg Sánchez fue diputado federal por el PES.

Sí, aquí una parte de los hechos que prueban que Morena no es un partido sino un cartel criminal.

Y que López Obrador no es el presidente mexicano sino un “narco-presidente”, jefe de un “narco-Gobierno”.

¿Qué más quiere presidente Obrador?

Al tiempo.