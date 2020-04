Durante años, en el azaroso camino del eterno aspirante presidencial, se utilizó como un estribillo de pertenencia.

Con orgullo, muchos lo gritaban en plazas públicas, justo para marcar la diferencia de su pertenencia al selecto grupo de quienes creían, suponían o imaginaban que estar con López Obrador era un signo de distinción.

Por eso, vale preguntar –a 17 meses de distancia, frente al fracaso de escándalo del Gobierno de AMLO–, si continúa vigente el gritar en la plaza pública: ¿Aún hoy “es un honor estar con Obrador”?

Pero la pregunta se debe extender aún más.

¿Cuántos ciudadanos se atreverían hoy, en una plaza público y en medio de las peores pandemias sanitaria, económica y política que vive México, gritar que “es un honor” seguir apoyando a López Obrador?

La interrogante resulta clave, además, para decidir mediante el método legal llamado revocación de mandato, si el presidente mexicano sigue en el puesto o, por el contrario, se va a su casa.

Y no, no se trata solo de preguntar por la vigencia de un eslogan facilón. No, en realidad se trata de la ratificación y/o el rechazo de la confianza en un Gobierno que, todos los días, en los últimos 17 meses, ofrece muestras claras de su fracaso, incapacidad, inexperiencia, impericia y, sobre todo, estulticia.

Claro, sin contar con que López Obrador pelea en todo el mundo por colocarse entre los mandatarios más mentirosos del planeta; con casi 60 mil mentiras en solo 17 meses de Gobierno.

Por eso la insistencia. ¿Sigue vigente el eslogan de que “es un honor estar con Obrador”?

Sin duda, muchos fanáticos y oportunistas –beneficiados políticos y económicos del régimen de terror de AMLO–, defenderán a capa y espada su pertenencia a la nueva “mafia del poder”.

Sin embargo, es casi seguro que una mayoría de mexicanos; aquellos que solo han recibido más violencia, menos empleo, salud, salario; menos seguridad, menos bienestar y que viven en la zozobra del desempleo y del día a día, olvidaron que “es un honor estar con Obrador” y hoy piensan que, en sentido contrario, Obrador es un peligro. Pero vamos por partes.

1.- Si acudimos a las principales encuestas que en México miden la popularidad de López Obrador, la conclusión no puede ser más lapidaria.

En efecto, ocho de las 10 principales empresas encuestadoras revelan que la popularidad de AMLO cayó a poco más del 40 por ciento de los potenciales electores. Es decir, que hoy, cuatro de cada 10 mexicanos apoyan a Obrador, en tanto seis de cada 10 lo rechazan. ¿Hoy es un honor estar con Obrador?

2.- Si revisamos los resultados de la salud en México, probaremos que antes del COVID-19, AMLO ya había destruido el sistema de salud. Por eso la pandemia será más mortal en México; por eso dejan solos a los pacientes, los médicos y las enfermeras. ¿Sigue siendo un honor estar con Obrador?

3.- Lo peor es que si hacemos memoria, probaremos que el de AMLO es un Gobierno al que no le importan los niños –con cáncer–; tampoco las mujeres –sus refugios, las guarderías y el cáncer–, y menos los viejos, a los que el Gobierno de Obrador dejará morir en caso de contingencia. ¿Aún así es un honor estar con Obrador?

4.- Pero el problema mayor es que los trabajadores de la salud son burlados, engañados y puestos al borde de la muerte por negligencia oficial. No tienen los mínimos de protección. ¿A quién le importan miles de familias de los trabajadores de la salud? ¿Aun así es un honor estar con AMLO?

5.- Junto con la crisis de salud va de la mano la pandemia económica: la muerte de miles de empresas y millones de empleos. En todo el mundo esos negocios son subsidiados. En México el odio de AMLO a los pequeños empresarios los llevó a la muerte, con millones de desempleados. ¿Es un honor estar con Obrador?

6.- En la última semana se han fugado del país una de las mayores cantidades de divisas y de inversión externa, en décadas; en tanto que, por venganza, AMLO sigue cerrando empresas locales y extranjeras y pelea con los creadores del empleo y la riqueza. ¿Es un honor estar con Obrador?

7.- La violencia criminal es otra epidemia que ataca a México y a los mexicanos. Como nunca, ante la crisis económica y de salud, las bandas criminales operan sin autoridad alguna. No hay Estado, no hay Gobierno y no hay ley. ¿Es un honor están con AMLO, a pesar de tal ingobernabilidad?

8.- El de Obrador se ha confirmado como uno de los Gobiernos con más mentiras y el propio presidente pelea, ante el mundo, por el primer lugar entre los presidentes mentirosos. ¿Es un honor estar con el mentiroso Obrador?

9.- Solo basta echar una mirada a la prensa internacional para confirmar que el de AMLO es uno de los peores Gobiernos del mundo. En realidad, el Gobierno de Obrador es el hazmerreír del mundo.

10.- Y la democracia mexicana es de las más debilitada, a causa de un aprendiz de dictador como AMLO.

A pesar de todo lo anterior, ¿sigue siendo un honor estar con Obrador?

Al tiempo.