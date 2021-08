¡Complicidad del Estado ante amenazas a medios!

En el tema de los periodistas amenazados y muertos, de nueva cuenta aparecen la complicidad y la mentira por parte del presidente.

¿Y por qué complicidad y mentira?

Porque López Obrador es el primero en calumniar, difamar y satanizar a los periodistas.

Porque es falso que en el Gobierno de AMLO hayan sido protegidos los periodistas amenazados y asesinados.

Porque es mentira que funcione adecuadamente el mecanismo institucional de protección a periodistas.

Porque no basta proteger a periodistas y ciudadanos, en general, sino que el Gobierno deber combatir a las bandas criminales; que son el problema de fondo.

Porque es mentira que se haya investigado uno solo de los 21 crímenes de periodistas mexicanos muertos en los 32 meses de la gestión de AMLO.

Y, sobre todo, porque el Gobierno de López canceló los recursos para el programa de protección a periodistas, lo que deja solos a los informadores.

Y vale el recuento porque la mañana de ayer, en respuesta a la amenaza directa lanzada por el (CJNG) contra Azucena Uresti y contra medios como El Universal y Televisa, el presidente mexicano parloteó sin ton ni son para concluir con una obviedad: que la conductora de Milenio “no está sola”.

Y volvió a mentir el mandatario porque tanto periodistas como ciudadanos hoy están más solos que nunca y, como nunca, la muerte tiene permiso en la gestión de AMLO.

Pero, además, López miente porque a lo largo de periplo para llegar a Palacio, prometió que en su gestión no habría un solo periodista muerto.

Y resulta que en los primeros 32 meses han sido asesinados 21 informadores; algo así como uno cada 40 días, mientras que con Peña Nieto fueron muertos 47 y 48 en el sexenio de Calderón, en los 72 meses de gestión.

Es decir, que el de Obrador es no solo un Gobierno peor que sus antecesores, sino que se trata de la gestión en donde, como nunca, las bandas criminales amenazan de manera pública a los periodistas.

Sí, como nunca, las amenazas y el terror a periodistas se lleva a cabo ante la complicidad del presidente quien no se atreve a ordenar la captura de los criminales que, de manera pública, amedrentan a medios y periodistas.

Y eso se llama, a querer o no, complicidad de Estado.

¿Lo dudan?

Así lo dijo la mañana de ayer un presidente complaciente con los criminales.

“Expreso mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti… por la amenaza que recibió por una de las organizaciones de la delincuencia.

“Quiero decirle que cuenta con nosotros, desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera.

“Ya se estableció comunicación con ella y el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección.

“Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad, la protección de los mexicanos que no sean dañados intimidados, que no sean amenazados por nadie.

“Y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad… ya no hay como era antes…”. (Fin de la cita).

Nada, solo parloteo engañabobos. Por eso las preguntas.

¿De qué sirven la solidaridad y la perorata presidenciales cuando lo urgente es poner fin al terrorismo criminal; cuando la responsabilidad del presidente es capturar a los jefes criminales, llevarlos a prisión y desmantelar las bandas?

¿De qué sirven los discursos rancios, cuando las bandas criminales son aliados del Gobierno de López; cuando el enemigo está en Palacio?

De nada sirve el voluntarismo, si el presidente nunca ordenó una batida contra el (CJNG) y sus cabecillas; cuando el ridículo eslogan de “abrazos, no balazos”, no es más que un señuelo oficial de la alianza del Gobierno de AMLO con las mafias criminales.

Por eso México es hoy considerado como uno de los países con el mayor riesgo para el ejercicio del periodismo; profesión que estigmatizan desde el presidente, pasando por los barones del crimen.

Sí, durante el sexenio de López Obrador se contabilizan 21 periodistas asesinados por el hecho de ejercer su profesión. Muchos de ellos estaban bajo el programa de protección a periodistas.

A continuación, un recuento, cronológico de los periodistas masacrados; crímenes que nadie se atreve a aclarar ya que en su mayoría son víctimas del crimen organizado.

1.- Alejandro Márquez. Orión Informativo, Nayarit. Lo asesinaron el 1 de diciembre del 2018, el mismo día que López Obrador tomó posesión. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera Tepic-Pantanal.

2.- Rafael Murúa. Radio Kashana. Baja California Sur. Lo asesinaron el 20 de enero del 2019. Su cuerpo fue encontrado en la cuneta de la carretera del municipio de Mulegé, en Baja California Sur.

3.- Samir Flores. Radio Amiltzinco. Morelos. Lo asesinaron a balazos el 20 de febrero al salir de su casa. Además de periodista, Samir era activista y era uno de los principales opositores a la termoeléctrica de La Huexca.

4.- Santiago Barroso. Noticias Red. Sonora. Asesinado el 15 de marzo del 2019. Desconocidos le dispararon a quemarropa en la puerta de su casa.

5.- Telésforo Santiago Enríquez, Estéreo Cafetal de Oaxaca. Asesinado el 2 de mayo del 2019 cuando se dirigía a la radio comunitaria, en San Agustín Loxicha, interceptado por otro vehículo, cuyos tripulantes lo acribillaron.

6.- Francisco Romero. Quintana Roo. Asesinado el 16 de mayo del 2019. Su cuerpo, con disparos de arma de fuego, fue encontrado en la colonia Ejidal de Playa del Carmen.

7.- Norma Sarabia. Semanario Chontalpa, Tabasco. Asesinada el 11 de junio del 2019. Sujetos le dispararon en la puerta de su domicilio en donde ella se encontraba con familiares, en el municipio de Huimanguillo.

8.- Rogelio Barragán, Guerrero al Instante, en Morelos. Asesinado el 30 de julio del 2019. Tras días reportado como desaparecido, su cuerpo fue localizado en un vehículo, en el municipio de Zacatepec.

9.- Édgar Alberto Nava López. La Verdad de Zihuatanejo, Guerrero. Lo asesinaron el 2 de agosto del 2019 en la Costa Grande, con disparos de arma calibre 9 milímetros.

10.- Jorge Celestino Ruiz, El Gráfico de Xalapa, Veracruz. Asesinado el 2 de agosto del 2019. Fue acribillado en la localidad de Bocanita, de la capital del estado. Celestino denunció que había recibido amenazas de muerte.

11.- Nevith Condés Jaramillo, del Observatorio del Sur, Estado de México. Asesinado el 24 de agosto; su cuerpo fue encontrado al interior de su domicilio con signos de ataque con arma punzocortante.

12.- María Elena Ferral, Diario de Xalapa, Veracruz. Asesinada el 30 de marzo del 2020. Sujetos en motocicleta le dispararon en la zona centro de Papantla. La llevaron al hospital, en donde horas después perdió la vida.

13.- Jorge Armenta Ávalos, Medios Obson, Sonora. Asesinado el 16 de mayo del 2020. Hombres armados lo atacaron al salir de un restaurante en el municipio de Cajeme. Falleció en el hospital.

14.- Pablo Morrugares Parraguirre, PM Noticias, Guerrero. Asesinado el 2 de agosto del 2020. Fue atacado al interior de un bar ubicado en la ciudad de Iguala, a pesar de que se encontraba acompañado por su escolta.

15.- Julio Valdivia, El Mundo de Córdova, Veracruz. Asesinado el 9 de septiembre del 2020. Su cuerpo, decapitado y con huellas de tortura, fue encontrado en las vías del ferrocarril, en Motzorongo, región de Tezonapa.

16.- Israel Vázquez Rangel, El Salmantino, Guanajuato. Asesinado el 9 de noviembre del 2020. Fue atacado por hombres armados mientras cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca.

17.- Jaime Castaño Zacarías, Prensa Libre, Zacatecas. Asesinado el 10 de diciembre del 2020. Hombres armados lo acribillaron luego de tomar fotografiar cuerpos abandonados en la vía pública en el municipio de Jerez.

18.- Benjamín Morales, Noticias Xonoidag, Sonora. Asesinado el 3 de mayo de 2021. Fue encontrado con disparos de arma de fuego, en el kilómetro 167 de la carretera Sonoyta-Caborca. Día antes se había denunciado su desaparición.

19.- Gustavo Sánchez Cabrera, Noticias Minuto a Minuto, Oaxaca. Lo asesinaron el 17 de junio del 2021. Sujetos armados ingresaron a su domicilio, en la comunidad de Morro Mazatlán y fue acribillado. Ya había sufrido otros atentados.

20.- Saúl Tijerina Rentería, Noticias en la Web, Coahuila. Asesinado el 22 de junio del 2021. Su cuerpo fue encontrado a un costado de su vehículo en el Libramiento Surponiente y la intersección con el Antiguo Camino a Las Cuevas, en el municipio de Ciudad Acuña.

21.- Ricardo López, Infoguaymas, Sonora. Asesinado el 22 de julio de 2021. Su cuerpo, con varios impactos de arma de fuego, fue encontrado en el estacionamiento de un supermercado del norte de la ciudad de Guaymas.

Sí, no existe un solo detenido por los 21 periodistas asesinados en el Gobierno de AMLO.

¿Por qué suponer que a partir del mes 33 del Gobierno de Obrador será distinto?

Al tiempo.

