¡Crimen violento; mejor Calderón, que Obrador!

Luego del primer año y medio del nuevo gobierno, queda claro que, en materia de violencia y lucha contra el crimen, López Obrador es un perdedor.

Y es que, a querer o no, los datos duros confirman que Felipe Calderón resultó un ganador. Y no, no se trata de ocurrencias, de bulos, de noticias falsas o de fake news.

Se trata de las cifras oficiales, mismas que colocan a Calderón como el presidente “menos malo” –en los primeros 18 meses en su gestión–, si se compara con los gobiernos de Fox, Peña y de López.

Lo simpático es que la derrota de López –a manos de Calderón–, se produjo a pesar de que para nadie es un secreto el odio que profesa el presidente Obrador al expresidente Felipe Calderón.

Pero no solo es pública la fobia de López hacia Calderón, sino que, sobre todo, resulta inocultable “la tirria” del tabasqueño a los logros del presidente michoacano.

Y el mejor ejemplo del odio enfermizo e irracional de AMLO hacia Calderón es la destrucción del Seguro Popular, golpe que de inmediato provocó un daño irreversible entre millones de mexicanos sin recursos y que, paradójicamente, recibían atención médica de calidad a bajo costo.

Peor aún, todos presenciamos la sublimación del odio cuando uno de los “mastines” preferidos de AMLO, Federico Arreola, inventó la infamia de que Calderón era un alcohólico.

Hoy, sin embargo, a 18 meses del gobierno de López, a uno año y medio de la peor gestión de la historia de México, queda claro que Obrador es un perdedor y que Calderón fue un ganador en la lucha contra el crimen. ¿Lo dudan?

Del 1 de diciembre de 2018 a mayo del 2020, en el gobierno de AMLO se registraron casi 54 mil muertes violentas.

Más aún, en los primeros 18 meses del gobierno de Fox, las víctimas a causa de la violencia fueron casi 47 mil muertes.

En los primeros 18 meses de la gestión de Peña Nieto la cantidad de muertes por violencia llegó a 52 mil vidas perdidas.

Y en el primer año y medio de la gestión de Calderón, las muertes violentas contabilizadas fueron solo 39 mil muertes.

Sí, el gobierno de López Obrador fracasó con la mayor cifra de muertes violentas en la historia, con 54 mil, frente a las 39 mil de Calderón.

¿Y eso qué quiere decir?

Que, gracias a las políticas públicas fallidas del gobierno de AMLO, en los primeros 18 meses de su gestión se provocaron 30 por ciento más muertes que en el gobierno de Calderón.

¿Quién, entre López y Calderón, es mejor presidente en el rubro de violencia e inseguridad?

El fracaso de AMLO, en inseguridad y violencia, está a los ojos de quien quiere verlo.

Y claro, no lo ven solo los que cierran los ojos o los que no quieren ver.

Pero apenas es el principio. Y es que además del tema del dolor indescriptible de las víctimas, el problema es la indolencia oficial.

Es decir, de los 54 mil muertos en el gobierno de AMLO, 5 mil 800 mujeres fueron asesinadas, además de que perdieron la vida casi dos mil niños y adolescentes.

Es decir que en el gobierno de AMLO pierden la vida cada día un promedio de cien mexicanos; además de diez mujeres por día y, por si hiciera falta, cinco niños cada 24 horas.

¿Y qué nos dicen esas cifras macabras y de miedo?

Que somos víctimas del peor gobierno de México y del mundo.

Al tiempo.