¡El terror en seis meses de Obrador!

Nunca, en la historia de México, un Gobierno había iniciado con tales cifras de desempleo, inseguridad, violación a derechos humanos, muertes violentas, feminicidios, secuestro y parálisis económica.

Nunca un presidente había dicho tantas mentiras y provocado tal número de escándalos y polarización social hasta poner en riesgo la democracia.

Por eso, los primeros seis meses del Gobierno de Obrador son vistos como los meses de terror.

1.- Según datos oficiales, las muertes violentas en el primer semestre del Gobierno de Obrador —al día de ayer—, son de casi 18 mil asesinados; es decir, 97 muertes por día o casi cinco muertos por hora.

2.- En esos seis meses han sido asesinados 12 activistas, casi todos defensores de derechos humanos; además de que han muerto 13 periodistas —y ningún caso aclarado—, y han perdido la vida 23 políticos. Según Causa en Común, han sido asesinados 107 policías; y un dato de escándalo: solo durante el proceso electoral del 2018 fueron asesinados 152 políticos, casi todos vinculados al proceso electoral.

3.- El presidente Obrador se negó a recibir el informe de la CNDH. ¿Por qué? Porque el primer semestre de su Gobierno ha sido el de mayor violación a derechos humanos; violentó garantías básicas con la nueva reforma educativa, con la cancelación de guarderías y refugios para mujeres; con el recorte presupuestal a todo el sector de la salud y con el despido de miles de empleados del sector público. Violó los derechos humanos de millones de empleados a los que redujo el salario y violentó las garantías de científicos al impedirles viajar para obtener e impartir conocimiento.

4.- Según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, la Cepal y organizaciones en defensa de las mujeres, en el primer semestre del Gobierno de AMLO se han registrado alrededor de mil 500 feminicidios, lo que arroja una mujer muerta cada 150 minutos en algún lugar del país. El de la mujer es el sector más afectado en el Gobierno de AMLO; por recortes, despidos y cierre de instituciones.

5.- Según Alto al Secuestro, en el primer semestre de AMLO la cifra de secuestros en todo el país está cercana a mil plagios, lo que supera marcas históricas. Además, según reportes oficiales, en el primer semestre se tiene la menor incautación de todas las drogas y, según Pemex, el robo de combustible —el huachicoleo—, vive el peor momento de la historia y está fuera de control.

6.- Pero, en el semestre del terror, de Obrador, no todo es violencia criminal. También hay pánico económico. Tirar el NAIM ha costado el peor arranque sexenal en materia económica; el PIB se redujo en 0.2 por ciento; la expectativa del crecimiento económico sigue cayendo y todos los especialistas calculan que no llegará a 1 por ciento; mientras que crece el desempleo y se reducen los pronósticos de inversión y creación de fuentes de trabajo.

7.- Por lo menos hemos visto 20 grandes escándalos en los primeros seis meses de AMLO; tres escándalos mensuales; uno cada 10 días.

¿Cuáles son esos escándalos? a) La muerte de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, no aclarada. b) La explosión de Tlahuelilpan, no investigada. c) El mentiroso desabasto de combustible. d) La cancelación de estancias infantiles y refugios para mujeres. e) Escándalo por departamentos en Houston de Sánchez Cordero y Jiménez Espriú. f) Termoeléctrica y crimen de Samir Flores. g) Nombramientos en Conacyt. h) Autonomía y presupuesto a universidades. i)

Respaldo a Nicolás Maduro. j) NAIM y el nuevo Fobaproa.

Además: k) Masacre en Minatitlán. l) El cerro que nadie vio en Santa Lucía. m) La renuncia de Germán Martínez del IMSS. n) Renuncia de Josefa González Blanco, de la Semarnat. ñ) Carta al Gobierno de España. o) Lista de periodistas. p) Bellas Artes para ceremonia religiosa. q) Memorándum contra Reforma Educativa. Y, r) Crisis ambiental.

8.- Todo eso sin contar con la tragedia de que en seis meses AMLO destruyó órganos autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el INEE y atrapó todas las fiscalías, como la Fepade y la Fiscalía General de la República.

9.- En solo seis meses —la elección siguiente a la que lo hizo presidente—, Obrador logró el mayor descrédito a la democracia; solo participaron tres de siete potenciales electores.

10.- En seis meses Obrador se confirma como el presidente más mentiroso. Según la fuente que se consulte, el presidente ha dicho cientos o miles de mentiras; compite con el estadounidense Trump, por el título del mandatario más mentiroso de la historia.

Además de la joya de la corona, el presidente colocó en medios privados y públicos a sus principales aplaudidores, como Carmen Aristegui y Julio Hernández, en Grupo Radio Centro; Gibrán Ramírez, en Milenio, Hernán Gómez, en El Universal y John Ackerman en Canal 11 de televisión. No pocos estaban desempleados, apenas hace seis meses.

¿Es o no un primer semestre de terror el de Obrador?

Al tiempo.