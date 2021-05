¡Hace tres años me linchó AMLO!

El 6 de mayo se cumplieron tres años de la difamación, persecución, linchamiento y calumnias en mi contra, ordenados por López Obrador.

Más aún, convertido en presidente, Obrador habló con algunos de los más influyentes dueños de medios y les recomendó no contratar a Ricardo Alemán.

¿Por qué la inquina y el odio contra un crítico de sus aspiraciones presidenciales?

Lo cierto es que a 30 meses del gobierno de Obrador y a tres años de distancia de la persecución en mi contra, se confirma que tuvimos razón en todos nuestros pronósticos sobre el peligro de un gobierno como el de López.

Pero, sobre todo, se cumplió la advertencia de que la persecución en mi contra era un aviso a periodistas y medios, en general, de la intolerancia de Obrador a la crítica y al pensamiento libre.

Así lo dije aquí el 9 de mayo de 2018, en el texto despedida de Milenio.

“En el fondo, los que lincharon a Ricardo Alemán le avisan a todos los mexicanos lo que será el trato con los críticos en un gobierno de Morena: el que se atreva a disentir será linchado. Y desde hoy muchos ya les temen.

“Pero hoy pueden presionar para que Ricardo Alemán sea despedido de todos los medios posibles, pero en el fondo van contra las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. No callan a Ricardo Alemán –al que no callarán–; cancelas las libertades y la democracia mexicana toda”.

Pero hay una pregunta clave, aún sin respuesta.

¿Por qué esa enfermiza persecución y por qué Ricardo Alemán fue el primero en padecerla?

Seguramente a continuación encontrarán más de una respuesta.

1.- En este espacio apareció, por primera ocasión, la idea de que un eventual gobierno de AMLO sería una dictadura. La primera advertencia la formulamos el 31 de julio de 2017 –hace casi cuatro años–, en el Itinerario Político titulado “¡Gracias, dictador Maduro!”.

Dije que el “fraudulento proceso electoral” promovido por Nicolás Maduro en Venezuela era una llamada de atención para México y los mexicanos, ya que “en un gobierno de López Obrador será muy grande la tentación de un fraude de esa magnitud”.

¿Y qué es lo que vemos hoy en México, cuatro años después de aquella advertencia?

Sí, la más grosera elección de estado, en la que todos los días el presidente Obrador mete las manos, sataniza a los adversarios y estimula la trampa y el engaño.

2.- Volví al tema el 26 de noviembre de 2017, con el Itinerario Político titulado “¡Confesiones de un dictador!”, en donde analizo el programa de gobierno del candidato López Obrador.

En esa entrega señalé que buena parte de la propuesta de gobierno de AMLO era imposible de cumplir –sobre todo la de reducir la violencia–, y que “soluciones” como la de crear una Guardia Nacional no tenían otra intención que reproducir la venezolana Guardia Nacional Bolivariana.

Dije, además, que el autoritarismo mostrado por Obrador en Morena –en donde impuso una verdadera dictadura–, sería llevado al gobierno de AMLO, con un grave riesgo de acabar con la división de poderes y someter a los poderes Legislativo y el Judicial, además de crear “una Fiscalía carnal”.

¿Teníamos o no razón, sobre todo si vemos que el gobierno de AMLO acabó con la división de poderes?

3.- Regresé a los afanes dictatoriales de López el 13 de diciembre del mismo 2017, para abundar en la dictadura en que se había convertido Morena.

Y es que la diputada federal por el partido de López, Miriam Judith González Sheridan, del XXXVIII distrito de Minatitán, Veracruz, renunció a la militancia de Morena, con un argumento lapidario.

Así lo dijo: “En Morena hay una gran incongruencia, pues en público tiene un discurso y en privado actúan distinto. No podemos disentir de la agenda nacional que construyen unos cuantos porque el interés principal no es el nuestro (el de los representantes populares y el de sus representados), sino de quien lidera este partido (Morena).

“No se puede pensar distinto al interior de Morena, porque la amenaza de ser sancionados o expulsados a todo aquel que vaya contrario a la línea que dicta el líder nacional. Por todo lo anterior informo mi decisión de separarme del grupo legislativo de Morena… Y me voy de Morena porque… Porque yo sí quiero trabajar”.

Por eso, aquel 13 de diciembre de 2017 pregunté: “¿Será distinto el gobierno de AMLO, si en su partido es un dictador?”. Y abundé: “Un gobierno de AMLO será una copia de Venezuela. Al tiempo”.

¿Qué denunció hace semanas Porfirio Muñoz Ledo; de qué se quejó, por qué creó un grupo disidente interno?

Sí, Porfirio dijo que el gobierno de AMLO es una dictadura.

4.- El 9 de marzo de 2018 insistí en los afanes dictatoriales de Obrador, con el Itinerario Político titulado “¿Es creíble la no reelección de AMLO?

Documenté que todos los sátrapas del centro y el sur del continente –Chávez, Maduro, Castro, Morales, Ortega y otros–, prometieron que no se reelegirían y mintieron, en todos los casos.

Hoy, a 30 meses de iniciado el gobierno de AMLO ya se ensaya la reelección, a través de la Corte.

5.- El 19 de abril de 2018, en el Itinerario Político titulado “AMLO, la dictadura tardía”, comparé las pulsiones dictatoriales de Obrador, con los dictadores del centro y el sur del continente, para concluir con la siguiente pregunta. “¿Se imaginan al autoritario AMLO sometido por el INE, por la división de poderes, por el Tribunal Electoral…? Al tiempo”.

En efecto, hoy el INE y el Tribunal Electoral sometieron a Obrador, pero el presidente amenazó con destruir a los árbitros electorales.

Por lo demás, López acabó con “la división de poderes”.

6.- El 28 de abril de 2018, titulé de la siguiente manera el Itinerario Político: “¡La dictadura ya está aquí!”. Y es que era evidente, para todo el que quisiera verlo, que se había montado un ejército de bots, en redes, para atacar a los críticos del candidato Obrador.

Curiosamente, días después –el 6 de mayo de ese 2018, hace justo tres años–, fui difamado, calumniado y perseguido por millones de bots, hasta convertir en tendencia mundial la difamación y la calumnia en mi contra.

7.- El 7 de agosto de 2018 –cuando creían haberme liquidado–, volví al tema con un Itinerario Político titulado “¡Tribunal tramposo!”, en donde denuncié los intentos del partido Morena por capturar al Tribunal Electoral, mediante chantaje y amenazas a sus integrantes, presión que consiguieron.

8.- Con el título “Las ruinas que ves”, en el Itinerario Político del 14 de agosto de 2018 dije que Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad, sería un fracaso y que su verdadero objetivo era el Gobierno de Sonora. Hoy el fracaso está a la vista de todos y la candidatura de Durazo la impulsa el propio Obrador.

9.- El 1 de noviembre de 2018, a poco de la toma de posesión de AMLO, el Itinerario Político se tituló así: “¡Dictadura…!”. Desde el primer párrafo quedó claro el mensaje.

“En distintos momentos aquí planteamos la hipótesis de que el debate y la consulta sobre el NAIM tenían el objetivo de crear las condiciones para instaurar en México una dictadura, a partir de la victoria arrolladora de AMLO…”

Y al final advertí lo siguiente: “Y sí, muchos dicen que el de Obrador no será un gobierno dictatorial, pero también decían que no era tramposo, que no era mentiroso y que no cometería la locura de tirar el NAIM… Andrés probó que es capaz de todo. Y todo es todo. Al tiempo”.

Hoy, Obrador es el presidente más mentiroso, el de peores resultados en todos los rubros y el que más empobreció a los que menos tienen.

10.- El 11 de diciembre de 2019, a punto de cumplir el primer año del gobierno de AMLO, titulamos así el Itinerario Político: “Muere la Corte y nace la dictadura de AMLO”. López ya había dado el tiro de gracia a la Suprema Corte al provocar la renuncia ilegal del ministro Eduardo Medina Mora e imponer a una “ministra carnal” como Margarita Ríos-Fajard.

Hoy, a 30 meses de iniciado el gobierno de AMLO, la Suprema Corte es un territorio sometido por el tirano de Palacio.

11.- El 12 de mayo del 2020, el Itinerario Político se tituló así: “Con la militarización, llega la dictadura”. Y es que el 12 de mayo, el presidente decretó la militarización de la vida nacional; lo mismo que hicieron en su momento sátrapas como Chávez, Maduro, Castro, Ortega, Morales y otros.

12.- Por último, el 17 de septiembre del 2020, en el Itinerario Político titulado:

“Pruebas de que AMLO es dictador”, detallamos el decálogo de toda dictadura; el mismo decálogo que sigue, a pie juntillas, el gobierno de AMLO.

¿Teníamos o no razón?

¿Queda claro por qué el nuevo gobierno pretendió callarme?

Hoy se cumplen tres años de que me linchó, difamó y calumnió López Obrador.

Tres años y seguimos de pie, mientras que se derrumba el gobierno dictatorial de Obrador.

Al tiempo.