En efecto, la prensa mundial “tiene otros datos” sobre México, su Gobierno y, en especial, sobre López Obrador.

Y con “otros datos”, la prensa del mundo —algunos de los más reputados diarios globales—, confirman todo lo que aquí y en otros espacios críticos hemos dicho sobre el peor Gobierno de México: el de AMLO.

Pero la prensa extranjera no solo dice que el presidente mexicano es un falso mesías; que Obrador está lejos de ser un demócrata, que es un populista que llegó a destruir la democracia, sino que es un tirano que abusa del poder y que ha concentrado todo ese poder en un solo hombre.

Y claro, reconocen que se trata de un Gobierno fallido que lleva a la ruina al país, que fracasó en su propuesta de crecer al 6 por ciento del PIB, de crear empleos, de contener la violencia y el crimen, de atender como prioridad a los pobres y, en especial, cuestionan el crimen de Estado que coloca a México entre los países con el mayor número de muertes por la pandemia.

Así, la más reciente crítica al Gobierno de México y a su presidente provino del diario alemán Die Welt (El Mundo), que publicó un artículo de opinión bajo la firma de Hildegard Stausberg, titulado: “Este mesianismo es incompatible con la democracia”, en el que dice que López tiene una idea autoritaria del poder y que, por esa razón, esa concepción lo acerca a los tiranos latinoamericanos. Y mucho de eso saben los alemanes con la experiencia de Hitler.

Dice, por tanto, que el populista AMLO convirtió las elecciones del domingo próximo en un referéndum entre buenos y malos; entre los que apoyan al presidente y aquellos que lo rechazan.

Por último, acusó a Obrador de intentar desmantelar desde el poder presidencial —en un gesto dictatorial—, al prestigiado INE; institución que ya amenazó con destruir.

Horas antes, el francés Le Monde tundió al mexicano López, al que acusó de ejercer una “hiperpresidencia” que día a día desacredita a la máxima autoridad electoral, el INE, al tiempo que utiliza sus apariciones en cadena nacional de radio y televisión para perseguir adversarios y golpear críticos.

Además, el reputado diario francés destaca que “nunca antes” la legitimidad de las autoridades electorales había sido atacadas de esa manera por un presidente, y cuestiona el autoritarismo de AMLO, quien amenaza con desaparecer el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, “porque dice que son inservibles, ya que su Gobierno no es corrupto”.

Por último, el artículo dice que el mandatario mexicano “desestabiliza las reglas democráticas” y aventura que la elección se resolverá en tribunales.

Ayer mismo, la agencia de noticias inglesa Reuters también criticó el populismo del Gobierno de AMLO y destacó que su proclividad a regresar al control estatal la industria energética provocó choques con socios comerciales como Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto destaca que el presidente mexicano “se prepara para ganar la elección del 6 de junio” y que espera contar con el respaldo popular luego de anunciar la reconcentración de los recursos energéticos en el Estado, como la refinería basura de Houston.

Sin embargo, Reuters dice que, a pesar de notables fracasos en la lucha contra el crimen y el nulo crecimiento económico, el presidente mexicano podría retener la mayoría del Congreso, con la ayuda de sus aliados en ocho partidos.

Vale recordar que, en las últimas semanas, diarios como El País y El Mundo, de España; The New York Times y The Washington Post, de Estados Unidos, y los ingleses The Guardian y The Economist, dedicaron severas críticas al populismo de AMLO, a su fallido Gobierno y al peligro de que termine en dictadura.

Acaso el reportaje que más molestó a Obrador fue el del semanario británico The Economist, que formuló una de las más severas críticas al presidente mexicano.

Desde el título, el reportaje es demoledor: “El falso mesías de México”, dice.

Y luego señala que “los votantes deberían frenar al presidente de México, hambriento de poder”.

Más adelante puntualiza que, “en un mundo lleno de populistas, pocos voltean a ver al mexicano López Obrador… quien pudiera terminar por destruir la democracia mexicana”.

Así lo dice, de manera textual: “En un mundo plagado por populistas autoritarios, el presidente mexicano, de alguna manera, ha escapado del centro de atención. Los liberales condenan furiosamente la erosión de las normas democráticas bajo Viktor Orban, de Hungría; Narendra Modi, de India, y Jair Bolsonaro, de Brasil, pero apenas notas a Andrés Manuel López Obrador”.

Luego, de manera puntual, detalla lo que todos los mexicanos sabemos; el engaño de las consultas a modo, el fracaso económico, la mentira de sus propuestas de “primero los pobres”, la polarización social y el fracaso en materia de seguridad, violencia, salud y educación.

En pocas palabras, López Obrador puede engañar a muchos mexicanos, pero no engaña al mundo que, “tiene otros datos”.

Al tiempo.