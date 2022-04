¡Le perdieron el miedo a López!

audima

Son tres las lecciones –y los triunfos ciudadanos irrefutables--, de la votación opositora que, el pasado fin de semana, derribó la locuaz reforma eléctrica de López Obrador.

Un aprendizaje social que confirma la viabilidad de echar del poder al gobierno populista de AMLO, en la elección presidencial del 2024.



Aquí las lecciones.

1.- Que tanto legisladores y políticos de Morena, como sus pares del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, “le perdieron el miedo” al vengativo presidente mexicano.

Y es que a pesar de las amenazas presidenciales reiteradas y contra los chantajes salidos de Palacio fueron muy pocos los diputados, líderes partidistas y políticos que traicionaron a sus electores; apenas se cuentan con los dedos de una mano.

Peor aún, el mejor ejemplo es el Partido Verde, en donde un par de legisladores federales no siguieron la línea de su prostituta dirigencia de partido, mientras que en Morena un par de legisladores no acudieron a votar.

Y cuando la clase política pierde el miedo y el respeto a un líder, entonces podemos hablar de “la debacle”; ese fantasma que recorre Palacio, Morena y todos sus gobiernos.

Y es que, en efecto, López ha recibido dos golpizas consecutivas –el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección--, lo que confirma “la soledad del rey”, la pérdida del poder y que –a querer o no--, el presidente mexicano “vive más solo que nunca” mientras que su gobierno resiente el peor desdén de su historia.



2.- Que el “Domingo de Resurrección” en la Cámara de Diputados en realidad significó el resurgimiento de los partidos opositores en México, entre ellos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Una resurrección que, en realidad, unificó a los opositores y que además hizo posible la recuperación de la confianza ciudadana en los partidos; formaciones por las que en el 2021 votaron quienes rechazan al gobierno actual, a su partido y su proyecto político.

Pero el mensaje más claro de la reaparición de los opositores a Morena es que, sobre todo PRI, PAN y PRD, abren la posibilidad de una candidatura de unidad para la presidencial del ya cercano 2024.

En efecto, una vez que resucitó la oposición política mexicana, las posibilidades de una victoria ciudadana contra el sátrapa de Palacio se ven favorecidas en todos los frentes



3.- Pero la más importante de las tres lecciones del rechazo legislativo a la Ley Bartlett es el creciente papel de los ciudadanos –el poder mandante--, expresado en la vigilancia a cada uno de los legisladores, de sus decisiones, sus desplantes de congruencia y hasta sus traiciones.

Y es que gracias a las redes, no pocos ciudadanos --los verdaderos mandantes--, formentaron una vigilancia personalizada de aquellos a quienes en la “elección intermedia” les otorgaron el mandato a través del voto.

Por eso, en el proceso legislativo del pasado domingo, los mandantes --en su más importante papel ciudadano--, exigieron congruencia a quienes les entregaron su voto.

De esa manera se cerró el círculo entre mandante y mandatario --entre el ciudadano y su representado--, y entre el dueño de las decisiones en democracia –el ciudadano--, y sus representantes en el Congreso.

Al final de cuentas la victoria en el Congreso mexicano fue una victoria ciudadana; un triunfo de la valentía social sobre el miedo.

Y es que hoy pocos le temen al dictador de Palacio, al rey motejado como presidente.

Y son menos los que le temen si recordamos que, desde el primer día de la presentación de la reforma eléctrica, aquí dijimos que se trataba de una reforma que nació muerta.

Por eso, a continuación un resumen de aquellas entregas del Itinerario Político en las que advertimos que pasaría lo que finalmente ocurrió el domingo en San Lázaro; que la reforma eléctrica sería rechazada.

En el Itinerario Político del 25 de octubre del 2021, titulado: “¡Reforma eléctrica condenada a morir!”, dije que en el escritorio del presidente López Obrador “ya está la postura oficial de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y la respuesta, en los dos casos, es un rotundo “no””.

Es decir, los gobiernos de los dos principales socios comerciales de México es de rechazo a la reforma “apagón”.

Días después, el 15 de noviembre de 2021, en el Itinerario Político titulado: “¡AMLO y el funeral de la Reforma Eléctrica!”, dije que en su encuentro con los líderes del TMEC el presidente mexicano había recibido una rotunda negativa de sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá a su propuesta de refoma eléctrica.

Por tanto la conclusión fue la siguiente: “López Obrador sabe que al acudir al encuentro trilateral de México, Estados Unidos y Canadá, también acudió al funeral de su reforma eléctrica”.

Volví al tema el 3 de noviembre del 2021 y escribí que “es un hecho que la reforma eléctrica de AMLO será rechazada no solo por el Congreso mexicano, sino por el mundo entero.



“¿Por qué?

“Porque la comunidad internacional ya se manifestó contra una iniciativa del locuaz presidente mexicano que pone en peligro algunas de las inversiones más ambiciosas en México.

“Y si lo dudan, el 11 de noviembre, la española Siemens Gamesa, que invirtió 500 millones de dólares en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, canceló los contratos de renta de tierras donde había instalado torres eólicas de uno de los más ambiciosos proyectos de energia eólica”. (Fin de la cita)

La tarde de ayer Morena y López hicieron de nuevo el ridículo: aprobaron una ley que va contra la Constitución y que en realidad pretende paliar el ardor de las derrotas del locuaz presidente mexicano.

Un presidente que día a día se debilita a niveles de vergüenza nacional.

Al tiempo.