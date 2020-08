Manual del chairo perfecto en el 2020

A 20 meses del gobierno de López Obrador, resulta todo un reto a la creatividad, al ingenio y la mitomanía de Estado continuar vigente como defensor de las causas del presidente mexicano: verdaderas causas perdidas.

Y, ¿por qué es un reto?

Porque la nueva realidad –que confirma el total fracaso en todas las responsabilidades del nuevo Gobierno–, obliga a los fanáticos y defensores a ultranza a las más arriesgadas, peligrosas y mortales contorsiones discursivas, para justificar lo que, en rigor, no tiene justificación.

Sí, lo cierto es que asistimos a una impensable colección de piruetas mortales, caídas libres, saltos sin red de protección y, sobre todo, maromas que ya fracturaron no pocos cráneos y esqueletos de los “sesudos” defensores de un gobierno fallido que, en solo 20 meses, casi agota el saldo permitido para la estulticia, la torpeza, el error garrafal y los tropiezos involuntarios.

Sin embargo, algo bueno resultó del obligado ejercicio de los trapecistas del régimen, de las focas aplaudidoras, los payasos de las cachetadas y de los hombres de goma.

Sí, de todas esas piruetas resultó “el manual del perfecto chairo”.

Sí, por si existen dudas, aquí un adelanto para el deleite del respetable.

1.- Por años, Epigmenio Ibarra, Jenaro Villamil y John Ackerman, entre muchos otros lopistas, satanizaron a “las televisoras” –Televisa, Azteca, Imagen y Milenio–, por ser parte de la mafia del poder.

Hoy, según el “manual del perfecto chairo”, los dueños de Televisa, Azteca, Imagen y Milenio no solo son empresarios consentidos, sino que, de manera milagrosa, salvarán la patria y la educación del país. ¿No es de risa loca?

2.- Y es aún más ridículo cuando vemos que Televisa, Azteca, Imagen y Milenio pasarán de la adoctrinadora “caja idiota” a medios que adoctrinarán al vulgo sobre las bondades de la locuaz Cuarta Transformación. ¿No es de risa?

3.- “¡Fue el Estado”, gritaban los propagandistas de AMLO al referirse a los niños muertos en la Guardería ABC, en el gobierno de Calderón! Hoy, ante el reclamo de cientos de niños con cáncer, abandonados por el Estado, el “manual del perfecto chairo” pregona que, como el cáncer es incurable “es mejor gastar dinero en niños sanos que en niños con cáncer”. ¿No es criminal?

4.- “¡Fue el Estado!”, pregonaban lopistas cuando Guerreros Unidos secuestraron, mataron e incineraron a “los 43” de Iguala. “Está domada la pandemia”, dice el “manual del perfecto chairo”, cuando van 50 mil muertos por COVID-19.

5.- “¡Nos faltan 43!”, gritaban sobre los estudiantes de Ayotzinapa. “¡No politicen la salud!”, gritan cuando nos faltan 50 mil.

6.- “¡Gobierno criminal que usa al Ejército contra estudiantes!”, decían militantes de la izquierda luego de los crímenes del 68 y el 71. Hoy aplauden la militarización total.

7.- “¡Los militares a sus cuarteles!”, gritaban con Calderón y con Peña. Hoy aplauden militarización total y hasta la corrupción castrense.

8.- “Calderón y Peña persiguen a los corruptos para simular luchar contra la corrupción”, gritaban lopistas resentidos. Hoy, aplauden el circo de Lozoya y la simulación de Ackerman-Sandoval, de Bartlett, de Guadiana…

9.- Calderón y Peña “le pegaron al avispero”; gritaban los críticos por el fracaso de los dos presidentes en la lucha contra la violencia. Hoy, el “manual del perfecto chairo” recomienda no hablar de la muerte de más de 60 mil muertes violentas.

10.- Calderón y Peña deben renunciar por su fracaso en el crecimiento de solo 2 por ciento del PIB. El “manual del perfecto chairo” recomienda culpar a los conservadores que inventaron medidas impropias como el PIB.

11.- “¡Peña es un ignorante que no sabe hablar inglés!”, criticaban los lopistas. Según el “manual del perfecto chairo”, es una virtud de los críticos del neoliberalismo no hablar inglés, el idioma del neoliberalismo

12.- “¡Peña no pudo citar tres libros que ha leído!”, gritaban lopistas. Pero el “manual del perfecto chairo” sugiere responder con un lacónico; “¡pero AMLO escribió 20 libros, a pesar de no haber leído ninguno de ellos”.

13.- Durante la pandemia de H1N1 del gobierno de Calderón, AMLO exigía miles de pruebas a toda la población. Hoy, el “manual del perfecto chairo” dice que, si México está en tercer lugar de muertos en todo el mundo, es porque los Gobiernos neoliberales enfermaron a la sociedad.

14.- Los lopistas ofrecían 6 por ciento de crecimiento anual del PIB. Hoy está 19 puntos bajo cero; el PIB y el manual del “perfecto chairo” dicen que los lopistas deben hacer culpable a la pandemia.

15.- En 1988 Bartlett era el mayor ladrón electoral. Hoy, Bartlett es el símbolo de la honestidad valiente.

16.- En 2018 Lozoya era epítome de la corrupción; hoy Lozoya es ejemplo de colaboración.

17.- En los gobiernos de Calderón y Peña cuestionaron las compras estatales sin licitación. Hoy, más del 80 por ciento no se licitan y dicen que es producto de la honestidad del régimen.

18.- No habrá nueva deuda, no habrá aumento en gas, gasolina y energía eléctrica y, sobre todo, no habrá corrupción, gritaban. Hoy México es el país más endeudado, la gasolina y el gas van en aumento y la corrupción es endémica.

Sí, el “manual del perfecto chairo” es una joya que nadie se debe perder.

Y lo pueden ver todos los días en las mañaneras de AMLO.

Al tiempo.