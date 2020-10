¡Me cansé de tener la razón sobre la dictadura de AMLO!

Desde hace casi cuatro años –desde el 31 de julio de 2017–, aquí argumenté que un eventual Gobierno de López Obrador no tenía otro camino que el de una dictadura, al estilo cubano o venezolano.

En todo ese tiempo, no pocos lectores de Itinerario Político se escandalizaron por decirle pan al pan y vino al vino.

Peor aún, muchos colegas columnistas se escandalizaron por llamar “dictador” a López Obrador, en tanto que articulistas e intelectuales no se guardaban el adjetivo despectivo de “loco”, cuando alguien les preguntaba sobre mis pronósticos de un eventual Gobierno de AMLO.

Muchos de esos articulistas y columnistas aseguraban que López no llegaría a tal locura y que, una vez en el poder, se produciría una suerte de “autocontención” milagrosa.

Hoy, sin embargo, el mundo sabe –a través de la prensa extranjera–, lo que aquí advertimos en las entregas del Itinerario Político y que fue motivo de la más rabiosa y demencial persecución que se haya desatado contra un periodista en la historia mexicana.

Sí, pocos lo entienden, pero el presidente López Obrador, en forma personal, llamó a dueños de medios, concesionarios de radio y televisión, para exigirles despedir a Ricardo Alemán.

¿El pecado?

Dar en el blanco sobre los afanes dictatoriales de AMLO –que hoy denuncia la prensa internacional– y documentar la patología criminal del presidente mexicano, que también pronto será noticia en el mundo.

Y si dudan del seguimiento del dictador, a continuación el recuento:

1.- Una de las primeras advertencias la formulamos el 31 de julio de 2017, en el Itinerario Político titulado “¡Gracias dictador Maduro!”, en el que advertimos que era una llamada de atención para México y los mexicanos el “fraudulento proceso electoral” promovido por Nicolás Maduro en Venezuela.

En un Gobierno de López Obrador, dijimos, será muy grande la tentación de un fraude de esa magnitud. Hoy todo es posible en México.

2.- Volvimos al tema el 26 de noviembre de 2017, con el Itinerario Político titulado “¡Confesiones de un dictador!”, en donde analizamos el programa de Gobierno del candidato López Obrador.

En esa entrega señalamos que buena parte de la propuesta de Gobierno de AMLO era imposible de cumplir –sobre todo reducir la violencia–, y que propuestas como la de crear una Guardia Nacional no tenían otra intención que reproducir la venezolana Guardia Nacional Bolivariana.

Explicamos, además, que el autoritarismo mostrado por Obrador en Morena –en donde impuso una verdadera dictadura–, sería llevado al Gobierno de AMLO, con un grave riesgo de acabar con la división de poderes y someter a los poderes Legislativo y Judicial, además de crear una “Fiscalía carnal”.

3.- Regresamos a los afanes dictatoriales del candidato AMLO el 13 de diciembre del mismo 2017, para abundar en la dictadura en que se había convertido Morena.

Y es que la diputada federal por Morena, Míriam Judith González Sheridan, del XXXVIII distrito de Minatitlán, Veracruz, renunció a su militancia de Morena, con un argumento lapidario.

“En Morena hay una gran incongruencia, pues en público tiene un discurso y en privado actúan distinto. No podemos disentir de la agenda nacional que construyen unos cuantos porque el interés principal no es el nuestro (el de los representantes populares y el de sus representados), sino de quien lidera este partido (Morena).

“No se puede pensar distinto al interior de Morena, por la amenaza de ser sancionados o expulsados a todo aquel que vaya contrario a la línea que dicta el líder nacional. Por todo lo anterior, informo mi decisión de separarme del grupo legislativo de Morena… Y me voy de Morena porque… porque yo sí quiero trabajar”.

Por eso preguntamos: “¿Será distinto un Gobierno de AMLO, si en su partido es un dictador? Un Gobierno de AMLO será una copia de Venezuela. Al tiempo”.

4.- El 9 de marzo de 2018 regresamos al tema, a propósito de los afanes reeleccionistas del candidato Obrador, con el Itinerario Político titulado “¿Es creíble la no reelección de AMLO?”.

Documentamos que todos los sátrapas del centro y el sur del continente –Chávez, Maduro, Castro, Morales, Ortega y otros–, siempre prometieron que no se reelegirían y, en todos los casos, mintieron.

5.- El 19 de abril de 2018, en el Itinerario Político titulado “AMLO, la dictadura tardía”, comparamos con más detalle las pulsiones dictatoriales de Obrador con los dictadores del centro y el sur del continente, para concluir con la siguiente pregunta: “¿Se imaginan al autoritario AMLO sometido por el INE, por la división de poderes, por el Tribunal Electoral…? Al tiempo”.

6.- El 28 de abril de 2018, titulamos de la siguiente manera el Itinerario Político: “¡La dictadura ya está aquí!”. Y es que era evidente, para todo el que quisiera verlo, que se había montado un ejército de bots en redes para atacar a los críticos del candidato Obrador.

Curiosamente, días después –el 6 de mayo de ese 2018–, Ricardo Alemán fue atacado con millones de bots, hasta convertir en tendencia mundial la difamación y la calumnia en mi contra.

7.- El 7 de agosto de 2018 –cuando los lopistas creían haber liquidado a Ricardo Alemán–, volvimos al tema con un Itinerario Político titulado “¡Tribunal tramposo!”, en donde denunciamos los intentos del partido Morena por capturar al Tribunal Electoral, mediante el chantaje y las amenazas a sus integrantes; presión que, al final, consiguieron. Hoy el Tribunal Electoral, el INE y la Corte están sometidos.

8.- Con el título “Las ruinas que ves”, el Itinerario Político del 14 de agosto de 2014 dijimos que Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad, sería un fracaso y que su verdadero objetivo era el Gobierno de Sonora. Hoy el fracaso está a la vista de todos y la candidatura de Durazo la impulsa el propio AMLO.

- El 1 de noviembre de 2018, a poco de la toma de posesión de AMLO, el Itinerario Político se tituló así: “¡Dictadura…!”. Desde el primer párrafo quedó claro el mensaje.

“En distintos momentos aquí planteamos la hipótesis de que el debate y la consulta sobre el NAIM tenían el objetivo de crear las condiciones para instaurar en México una dictadura, a partir de la victoria arrolladora de AMLO”.

Y al final dijimos lo siguiente: “Y sí, muchos dicen que el de Obrador no será un Gobierno dictatorial, pero también decían que no era tramposo, que no era mentiroso y que no cometería la locura de tirar el NAIM… Probó que es capaz de todo. Y todo es todo. Al tiempo”.

10.- El 11 de diciembre de 2019, a punto de cumplir el primer año del Gobierno de AMLO, titulamos así el Itinerario Político: “Muere la Corte y nace la dictadura de AMLO”. López ya había dado el tiro de gracia a la Suprema Corte y había llevado a una “ministra carnal” como Margarita Ríos-Farjat. Lo que vimos hoy no es más que resultado de esos golpes al Máximo Tribunal.

12.- El 27 de febrero del 2020, luego de que en cinco entregas previas anunciamos la muerte del INE, el Itinerario Político se llamó así: “Se confirma la muerte del INE!”.

Así concluyó aquella entrega: “Es decir, López Obrador y Morena –sus gobiernos y legisladores–, llevarán al país a una crisis tal que mucha gente creerá que la única salvación será la reelección indefinida de AMLO. Es decir, asistimos al magnicidio perfecto: el crimen de la democracia mexicana toda. Al tiempo”.

13.- El 12 de mayo del 2020, el Itinerario Político se tituló así: “Con la militarización, llega la dictadura”. Y es que el 12 de mayo, el presidente decretó la militarización de la vida nacional; lo mismo que hicieron en su momento sátrapas como Chávez, Maduro, Castro, Ortega, Morales y otros.

14.- Por último, el 17 de septiembre pasado, en el Itinerario Político titulado “Pruebas de que AMLO es dictador”, detallamos el decálogo de toda dictadura; el mismo decálogo que sigue, a pie juntillas, el Gobierno de AMLO.

Sí, me cansé de tener la razón sobre los afanes dictatoriales de AMLO.

Y sí, el tiempo me dio la razón en los últimos casi cuatro años.

Al tiempo.