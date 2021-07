Michoacán: prueban la “narcoelección”

De manera reiterada, el presidente se ha negado a recibir, de mano del gobernador de Michoacán, las pruebas de la narcoelección del 6 de junio en esa entidad.

Como saben, la intromisión criminal en esos comicios le dieron una impensable victoria al partido Morena, no solo en Michoacán, sino en otros estados del país, en lo que ya se conoce como “las narcoelecciones”.

Pero en el caso michoacano existen pruebas contundentes que Silvano Aureoles intentó mostrarle al presidente, que entregó a la Fiscalía General de la República y ante instancias internacionales.

Por eso hoy aquí exhibimos 15 de esas pruebas recabadas en municipios como Múgica, La Huacana y Gabriel Zamora.

Se trata de testimonios de representantes de casilla, expresados ante notario público y que el PRD entregó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, institución en donde “duermen el sueño de los justos”.

¿Y por qué no pasará nada, a pesar de que la FEDE tiene las pruebas de la narcoelección en Michoacán?

Elemental: porque esa instancia electoral está en manos de uno de los mayores lacayos de Obrador, José Agustín Ortiz Pinchetti, cuyo servilismo fue premiado con un lugar en la Corte para su esposa.

Pero digan ustedes si la de Michoacán no fue una narcoelección:

1.- Casillas básica y contigua 01. Calle Francisco J. Múgica, colonia Centro, municipio de Gabriel Zamora.

“Llegaron tres personas en una camioneta blanca tipo pick-up con armas largas y gritaron: ‘Váyanse a la chingada de aquí, ya nadie va a votar, se acabó la elección, se van tranquilitos todos a su casa, me firman los representantes de los partidos y se me van rápido’. En seguida, los hombres armados se pusieron a marcar las boletas y a meterlas en las urnas”.

Todos los votos fueron para Morena.

2.- Casilla básica ubicada en la localidad de Piedra Verde, La Huacana.

“Hombres armados llegaron a la casilla, obligándonos a que hiciéramos público nuestro voto. Había varios hombres armados y de forma intimidante nos obligaban a votar por Morena. Por el miedo de que me miraban con las armas y les tenía que mostrar mi boleta, y al estar bajo la presión de esos delincuentes, hice lo que me pidieron. Sin más que hacer, me retiré del lugar”.

Todos los votos fueron para Morena.

3.- Casillas contiguas 01, 02 y 03. Calle Nicolás Regules número 97 de la colonia Benito Juárez, municipio de Múgica.

“En forma intempestiva llegaron tres sujetos vestidos de negro con cubrebocas y empezaron a decir: ‘¿Quiénes son los representantes del PRD?’. Al principio ninguno de ellos quiso darse a conocer y volvieron a insistir: ‘¿Quién, hijos de la chingada, son los representantes del PRD? ¡Se me van a chingar a su madre de aquí, no queremos a ningún miembro del PRD!’. En ese momento tuvieron la necesidad de salir de dicho domicilio”.

Todos los votos fueron para Morena.

4.- Casillas básica y contigua 01, municipio de Múgica.

“Siendo aproximadamente las 9:00 horas entraron tres personas con gorra y cubrebocas y amagaron al presiente de la casilla, apuntándole con un arma de fuego, pidiéndole boletas, las cuales empezaron a marcar los otros sujetos e introducirlas en la urna de gobernador, y mientras lo hacían gritaban ‘¡Viva Morena!’. Posterior a que culminaron de introducir más de 400 boletas electorales aproximadamente, los 3 sujetos se retiraron del lugar”.

5.- Casilla ubicada en avenida Revolución 439, Gabriel Zamora.

“Aproximadamente a las 9:30 arribaron en una motoneta dos hombres jóvenes armados con armas cortas, quienes se introdujeron al espacio donde se estaba llevando el conteo de boletas y dijeron que tenían instrucciones de que en ese lugar solo podría ganar Morena. Acto seguido le apuntaron a nuestra representante, de nombre Luz María Mendoza Piedra y le ordenaron que firmaran el acta de escrutinio y cómputo y se retirara inmediatamente”.

Todos los votos fueron para Morena.

6.- Casillas básica y contigua 01. Jardín de Niños María Montessori, municipio de Múgica.

“Siendo aproximadamente las 7:45 de la mañana llegaron dos sujetos con armas largas, pidiéndole al presidente que les diera boletas del gobernador, por lo que, por el miedo, el presidente de la casilla les entregó un cuadernillo de boletas, las cuales comenzaron a marcar, no sin antes correr a los representantes de nuestro partido y a los representantes de Acción Nacional, amenazándolos de muerte”.

Casi todos los votos fueron para Morena.

7.- Casillas básica y contigua 01. Secundaria 10 de abril, Múgica.

“Los representantes del PRD no se presentaron debido a que recibieron una llamada telefónica en la cual les decían que si apreciaban su vida, no se presentaran a representar al PRD, ya que todo estaba arreglado para que ganara el candidato de Morena”.

Todos los votos fueron para Morena.

8.- Casillas básica 01 y contigua 02. Jardín de Niños Vicente Rivapalacio, municipio de Múgica.

“Sin previo aviso, dos sujetos vestidos de playera blanca y pantalón de mezclilla, con cubrebocas y gorra negra, entraron al jardín de niños, preguntando por el presidente de la casilla. Cuando lo tuvieron de frente comenzaron a decir en voz alta: ‘Todas las personas que no estén a cargo de las casillas les pedimos que se larguen de aquí, si es que valoran su vida, se acabaron las votaciones, ya ganó Morena’. Posterior a ello comenzaron a rellenar la urnas de gobernador; terminando de hacerlo, amenazaron a nuestros representantes, diciéndoles que si iban de chivatos o no cooperaban con los funcionarios de casillas se los cargaría la chingada”.

Todos los votos fueron para Morena.

9.- Casillas contiguas 01 y 02. Escuela Rural Federal Emiliano Zapata, municipio de Múgica.

“Personas armadas llegaron al lugar y dirigiéndose a los representantes de nuestro partido, los cuales identificaron por los distintivos y les dijeron ‘se me van mucho a la chingada de aquí, no los queremos ver en la casilla o se atienen a las consecuencias.

Ya saben que el señor viene apoyando otro proyecto, ¿para qué se hacen pendejos y le andan buscando ruido al chicharrón?’”.

Todos los votos fueron para Morena.

10.- Casilla ubicada en la localidad La Gallina, municipio de Gabriel Zamora.

“Aproximadamente a las 7:30 de la mañana arribó una camioneta tipo suburban sin placas, color gris, de la cual descendieron tres personas armadas con metralletas tipo cuerno de chivo, quienes se quedaron a la entrada de la casilla y solo dejaron que se quedaran los funcionarios de casilla sin permitir el acceso a las personas ahí presentes, así como a votar. Por ello nuestra representante, de nombre Ana María Rodríguez Lara, no pudo realizar alguna acción”.

Todos los votos fueron para Morena.

11.- Casillas básica 01 y contigua 02, Lombardía, Gabriel Zamora.

“Arribaron cinco personas armadas, con metralletas, rifles y pistolas, y gritaron exigiendo que todo mundo se saliera a ‘chingar a su madre’ y que Lombardía era de Morena, sacando a todos de ahí, apuntándole a nuestros representantes, por lo que ante ello se tuvieron que retirar de la casilla”.

Todos los votos fueron para Morena.

12.- Casillas básica y contigua 01, avenida Lázaro Cárdenas 15, Centro. Municipio de Múgica.

“Al llegar nuestros representantes ya los esperaban dos sujetos armados, uno delgado y el otro de complexión robusta, quienes se presentaron como el Chiquilín y el Mala Facha, y les comentaron que tendrían que apoyar el proyecto, consistente en que ganara el candidato de Morena para gobernador y si no, que se fueran a la chingada”.

Todos los votos fueron para Morena.

13.- Casilla única, escuela José Morelos y Pavón, localidad de Nuevo Capirio, municipio de Múgica.

“Siendo las 9:00 aproximadamente llega una camioneta gris, tipo pick-up, modelo reciente, y se bajan dos hombres armados con rifles y se meten a la escuela diciendo uno de ellos que ellos son los que mandan en el rancho y que ahí nadie va a reportar nada, que todo el agua va a correr por el mismo surco y que se va a apoyar a Morena y que nadie vaya a reportar nada y que ellos van a decir cómo se va a votar ahí”.

Todos los votos fueron para Morena.

14.- Casillas contiguas 01 y 02. Joaquín Amaro sin número, Loma de Juan Vargas, municipio de Múgica.

“Dos personas estaban rellenando las urnas de gobernador, en ese momento los representantes del PRD comenzaron a reclamar, pero uno de los sujetos los empezó agredir, diciéndoles que se tenían que cuadrar como los demás, ya que esas elecciones las tendría que ganar Morena a como diera lugar… Una persona que llenaba las urnas sacó un arma tipo escuadra color negro y amagó a nuestro representante, diciéndole que lo mejor es que se fueran todos los que pertenecían al PRD, si no se los iba a cargar la chingada”.

Todos los votos fueron para Morena.

15.- Casillas básica y contigua 01. Canal La Fryna, Múgica.

“Siendo las 8: 45 llegaron 4 hombres con armas largas y pasamontañas, y gritando uno de ellos ‘Todos los que vengan de partidos que no sean de Morena se me van a ir ahorita mismo. Así que ustedes que son del PRD, ¡váyanse a chingar a su madre! Aquí no los queremos, ¡váyanse a su casa! Esta casilla la vamos a cuidar nosotros, porque esa es la orden del jefe. No les vuelvo a decir dos veces, me dejan todo lo que traigan de la elección y se me van a la chingada pero ya, aquí puro moreno y Ramírez Bedolla’”.

Todos los votos fueron para Morena.

¿Aún dudan que la de Michoacán fue una “narcoelección”?

Tampoco existe duda de que López Obrador solapa a los “narcogobernadores”.

Al tiempo.

