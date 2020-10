Nueva mentira de AMLO: ¡Bartra ‘lo cachó’ en 2017!

En su edición del lunes 26 de octubre del 2020, el diario El Universal publicó una entrevista con Roger Bartra, uno de los más sólidos intelectuales, articulistas y profesores universitarios mexicanos.

Bartra es un mexicano de raíces catalanas y, por décadas, ha sido un referente de la izquierda mexicana y universal.

Por eso, en la más reciente entrevista con El Gran Diario de México, su opinión se colocó como tendencia cuando dijo –entre muchas otras cosas–, que el presidente mexicano López Obrador “no debate, sino que insulta y pone en peligro la libertad de expresión”.

Como era de esperarse, el señalamiento de Bartra enojó al presidente Obrador, quien no solo confirmó la teoría de Bartra –de la intolerancia a la crítica–, sino que insultó al reputado intelectual.

Y es que, en respuesta al señalamiento del académico, AMLO dijo que Roger Bartra se cansó de ser como era –un intelectual de izquierda–, y “por eso se pasó a la derecha”.

Luego, Obrador aseguró que el reputado investigador fue cooptado por Letras Libres y por Enrique Krauze “y por eso se volvió defensor del conservadurismo”.

Lo cierto, como ya se dijo, es que AMLO miente de nueva cuenta.

¿Por qué?

Porque muchos mexicanos, entre ellos Roger Bartra, sabían desde hace años que López Obrador es un farsante de la dizque izquierda, un mentiroso y un oportunista al mejor estilo del viejo PRI.

Y si lo dudan, basta revisar la entrevista que concedió Roger Bartra al diario español El País –el 8 de noviembre de 2017–, cuando AMLO estaba lejos de ser visto como ganador en la contienda presidencial de julio de 2018.

En dicha entrega, Bartra dijo al diario español que, entre otras cosas, “López Obrador representa la nostalgia por el viejo PRI”. Y, en efecto, acertó en su definición, pero se equivocó cuando dijo que AMLO no tenía ninguna posibilidad de ganar en la contienda presidencial.

Lo importante, sin embargo, es que Roger Bartra desenmascaró a López Obrador desde noviembre de 2018.

Y sí, a 23 meses de iniciado el gobierno de AMLO, vivimos el regreso de México a lo más rancio del viejo PRI; a los años de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo.

Pero a manera de ejercicio memorioso, a continuación un extracto de la entrevista de

El País con Roger Bartra, aquel 8 de noviembre de 2017.

“Tres décadas después de la publicación de su libro La jaula de la melancolía (1987), donde describía un México envuelto en el nacionalismo revolucionario que espera a que se abra la puerta de la jaula, Bartra percibe muchas similitudes con el momento actual. Según él, Donald Trump, Enrique Peña Nieto, la violencia y el populismo de Andrés Manuel López Obrador pintan un México decepcionado.

“Bellas Artes prepara un homenaje el 21 de noviembre a una carrera dedicada a la investigación sobre el México actual.

“Pregunta. En la reciente presentación de la revista El Machete criticó que la izquierda se haya perdido en sus pequeñas miserias.

“Respuesta. En los últimos años, la izquierda ha tenido una deriva desagradable. Tras la disolución del Partido Comunista, que era la fuerza más importante de la izquierda –aunque marginal–, comenzó un proceso que terminó fundando el PRD [Partido de la Revolución Democrática]. Pero la historia del PRD ha sido de enfrentamiento entre muchas tribus, principalmente entre la populista-cardenista y la socialdemocracia.

“Eso evolucionó hacia la ruptura y la fundación de Morena [de López Obrador] por el sector populista.

“P. ¿López Obrador es heredero de esa izquierda?

“R. López Obrador ha dejado de ser de izquierdas, y más ahora que ha comenzado un viraje hacia posiciones cercanas al viejo PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Es el PRI previo a [Miguel] de la Madrid, a [Carlos] Salinas… En cierto sentido es el peor PRI. Un partido autoritario y represivo que representa el antiguo régimen en su máxima expresión.

“P. ¿Y la derecha?

“R. La derecha mexicana del PAN [Partido de Acción Nacional] siempre ha estado dividida entre una tradicional, católica e hispanizante que coqueteó con el franquismo, incluso con el nazismo, y una derecha más democrática, tecnocrática y moderna. La idea de una derecha moderna provoca irritación cuando lo digo, pero hay que reconocer su existencia también dentro del PRI, como el otro gran partido de derechas.

“P. ¿Cómo ve al Frente Ciudadano, formado por PAN y PRD? El único pegamento de esa alianza es el odio al PRI. ¿No es poco?

“R. Es un logro importante que el PRI no continúe, pero no es suficiente. Hay que celebrar una alianza entre el ala democrática del PAN y la reformista del PRD, lo que ha generado una gran expectativa, pero es necesario construir un programa mínimo de Gobierno que conozcan cuanto antes los mexicanos porque bien gestionado podrían llegar a ganar las elecciones.

“P ¿El populismo es un problema en México?

R. En América Latina es un movimiento de salida, en Europa no ha calado y en EUA se ha impuesto en su versión más derechista. López Obrador es el último exponente de una ola populista en América Latina, pero no creo que tenga posibilidad de ganar.

“P. ¿Y las encuestas que ubican a López Obrador a la cabeza?

“R. Están hechas sin candidatos. Solo él se ha definido hasta el momento, pero compite con sondeos e inventos de los periodistas. Hasta que no haya candidatos definidos la contienda real no habrá comenzado.

“P. Tras el terremoto se vio una juventud que se movilizó masivamente. Parece que hay una generación a la que se le queda estrecha la camisa.

“R. México debe convivir con una contradicción trágica entre el necesario sistema de partido y el bajo nivel de sus políticos. No podemos prescindir de los partidos, porque destruir el sistema sería suicida, pero al mismo tiempo los pilotos de esos partidos deben reciclarse porque son de muy bajo nivel.

“P. ¿Cuál es el estado anímico del país?

“R. Me cuesta caracterizar a un país por unos pocos. Pero hay una clase media que viaja y que se siente tratada como un paria por Trump. A ello se debe sumar la sospecha de ser narcotraficante. Eso contribuye a que la melancolía se extienda entre la población que añora viejos y mejores tiempos. En esa dirección López Obrador representa la melancolía y la nostalgia por el viejo PRI.

“P. ¿Cómo es ideológicamente el mexicano?

R. Las encuestas revelan que la mayor parte de los mexicanos son de derecha y se definen como tales. Y, efectivamente, eso corresponde a la realidad política del país.

Los dos principales partidos de derechas, el PAN y el PRI, aglutinan a la mayoría de los votantes. Un sector muy grande de la población mantiene inclinaciones caudillistas empapado de la tradición nacionalista revolucionaria y, aunque ya no vote

al PRI, sigue esperando al caudillo y “al señor presidente”. Estos son, sobre todo, los sectores más atrasados y pobres. En México hay una relación muy clara entre las zonas más pobres y el voto al PRI y, en la medida en que la sociedad se urbaniza y moderniza, el PRI pierde votos.

“P. ¿Se ha desaprovechado el impulso democratizador tras la victoria de Vicente Fox en 2000?

“R. Todas las transiciones a la democracia tarde o temprano desembocan en una evocación melancólica. Ya lo predijo Tocqueville, la democracia es un sistema de representación, pero no tiene respuestas para los problemas de desigualdad, corrupción o pobreza y, por tanto, genera tristeza. En México esto ha ocurrido muy rápidamente porque fue la izquierda la que tradicionalmente luchó por la caída del antiguo régimen. Sin embargo, el cambio vino por la derecha [Fox] y eso provocó frustración entre muchos. Paralelamente, la derecha no consolidó reformas y, además, se enfrentó a la gran corriente populista de López Obrador en 2006, que estuvo a punto de ganar las elecciones, lo que generó más decepción.

“P. ¿Se siente decepcionado por Peña Nieto?

“R. No estoy decepcionado porque no esperaba nada. Es un hombre inculto, poco preparado, poco hábil y un mal político que pasará a la historia como corrupto e ineficaz. Peña Nieto contribuirá a que el PRI no gane las próximas elecciones. Los nuevos tecnócratas que llegaron con él ni siquiera tenían colmillo político suficiente.

“P: ¿Qué balance hace de su gestión?

“R. Lo mejor fue la reforma educativa. Con muchos tropiezos el Gobierno avanzó en su implementación a pesar de enfrentarse a uno de los grupos más siniestros de este país que es la CNTE, un sindicato magisterial radical, corrupto y provocador que ha puesto todo muy difícil. Otra reforma positiva fue la energética, pero con la caída de los precios del petróleo no se ven sus efectos.

¿Qué opinan?

Sí, el tiempo pone a cada quien en su lugar.

Al tiempo.