¡Paso a paso, un crimen de Estado! (primera parte)

Como todos saben, en por lo menos 30 ocasiones, el presidente mexicano, López Obrador, ha asegurado que la pandemia de coronavirus “fue domada”.

Ha dicho que “se aplanó la curva”, “se domó la pandemia” o que “se ve la luz al final del camino”, entre otras expresiones que no son más que feas y burdas mentiras.

Lo cierto, sin embargo, es que luego que pasaron los primeros 11 meses de que perdió la vida el primer mexicano a causa del covid-19, el Gobierno de México y su presidente han dado muestras claras —al mundo y a México—, de que no sólo son irresponsables, sino presuntos culpables de un crimen de Estado.

¿Por qué?

Porque la irresponsabilidad del mandatario mexicano, sus mentiras y su fuga cotidiana de la realidad confirman las teorías más aceptadas de un crimen de Estado.

Pero vamos por partes.

¿Qué se entiende como un crimen de Estado?

La concepción más aceptada es que se trata de un crimen en el que participan agentes del Estado, sea por omisión o por comisión del delito.

Pero además, científicos sociales, como Stanley Cohen, han concluido que los responsables de un crimen de Estado —gobernantes y jefes de Estado—, empiezan por justificar tales crímenes antes de cometerlos.

De esa manera, empiezan por apelar a la “indiferencia social”, como instrumento de justificación de sus atrocidades, hasta que la sociedad las ve como un fenómeno natural.

Y la teoría se cumple cuando vemos al presidente mexicano justificar su ineficacia con el engaño de que su Gobierno fue el mejor del mundo en la atención de la pandemia.

Pero la realidad, los dichos y los hechos confirman que el de AMLO es un Gobierno criminal; responsable de uno de los mayores crímenes de Estado.

¿Lo dudan?

Aquí 90 ejemplos del crimen de Estado cometido en México y de que el presidente mexicano es uno de los mayores criminales de Estado, de la historia.

1.- 20 de enero de 2020: "Nuestro país es de los más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos". López Obrador (0 muertos y 0 contagios confirmados).

2.- 11 de febrero de 2020: “Actuamos con mucha responsabilidad y no vamos a cometer el error que se cometió en un Gobierno… Se acuerdan que nos pusieron a todos… no podíamos hablar y, bueno, eso no”. López Obrador (0 muertos y cero contagios confirmados).

3.- 11 de febrero 2020: “Es una gran fortuna tener un líder nacional, un presidente, que respeta el ámbito técnico y estimula la veracidad y la transparencia”: Hugo López-Gatell (0 muertos y cero contagios confirmados).

4.- 28 de febrero 2020: “Según la información que se tiene (el virus) no es algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”. López Obrador (0 muertos, 3 contagios confirmados).

5.- 29 de febrero 2020: “En México tenemos capacidad para enfrentar esta situación…”. López Obrador (0 muertos y 3 contagios confirmados).

6.- 4 de marzo 2020: “¡Hay que abrazarse, no pasa nada, vayan con su familia a restaurantes…!”. López Obrador (0 muertos y 5 contagios confirmados).

7.- 13 de marzo 2020: “Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa para hablar del coronavirus o presentan videos llenos de falsedades y mentiras; alteran la información”. López Obrador (0 muertos y 26 contagios confirmados).

8.- 14 de marzo 2020: “No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias. Nada de eso va a ocurrir”. López Obrador (0 muertos y 41 contagios confirmados)

9.- 16 de marzo 2020: “La fuerza del presidente es una fuerza moral, no es una fuerza de contagio”. Hugo López-Gatell (0 muertos 82 contagios).

10.- 16 de marzo 2020: “Sería mejor que el presidente se contagiara, porque lo más probable es que se va a recuperar y va a quedar inmune”. Hugo López-Gatell (0 muertes reportadas y 82 contagios confirmados).

11.- 18 de marzo 2020: “El escudo protector contra el virus es la honestidad, eso es lo que protege; no permitir corrupción. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”. López Obrador (0 muertes y 118 contagios).

12.- 20 de marzo 2020: El Gobierno es muy responsable, aquí y en cualquier otro lugar. Están dándote información precisa, no omitida, aquí no te están engañando”. Beatriz Gutiérrez Müller. (2 muertos y 203 contagios).

13.- 21 de marzo 2020: “El Gobierno está preparado desde hace tres meses”. López Obrador (2 muertes y 251 contagios).

14.- 23 de marzo 2020: “No dejen de salir hagan su vida normal… sigan llevando a la familia a comer a las fondas y los restaurantes…”. López Obrador (4 muertes y 367 contagios).

15.- 25 de marzo 2020: “Si son ricos, tienen riesgo… los pobres estamos inmunes…”. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla (6 muertes reportadas y 475 contagios).

16.- 26 de marzo 2020: “Con seguridad el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad de la pandemia”. López Obrador (8 muertos y 585 contagios).

17.- 26 de marzo 2020: “La vacuna contra el coronavirus es un plato de mole de guajolote y un caldito”. Miguel Barbosa (8 muertos y 585 contagios).

18.- 28 de marzo 2020: “El periodo relevante de ‘contagiosidad’ empieza, en el caso de la persona afectada, en el momento que empieza a desarrollar síntomas”. López-Gatell (16 muertes reportadas y 848 contagios).

19.- 30 de marzo 2020: “Afortunadamente nosotros tenemos una ventaja con relación a otros países; tenemos una familia fraterna, tenemos una población más resistente frente a esta epidemia que, está demostrado, afecta más a los adultos mayores”. López Obrador (28 muertes y 1094 contagios).

20.- 2 de abril 2020: “Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo (la pandemia) para afianzar el propósito de la transformación”. López Obrador (50 muertes reportadas y mil 510 contagios).

21.- 5 de abril 2020: “México es, después de la India, el país con menos infectados por coronavirus en el mundo”. López Obrador (94 muertos y 2 mil 143 contagios).

22.- 6 de abril 2020: “no es posible que afecta tanto una pandemia, en lo económico o en lo social”. López Obrador (125 muertos y 2 mil 439 contagios).

23.- 26 de abril 2020: “Vamos bien porque se ha podido domar la epidemia y, en vez de que se disparara, como ha sucedido en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y eso nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere”. López Obrador (mil 351 muertos y 14 mil 677 contagios).

24.- 27 de abril 2020: “La evidencia no es concluyente para sustentar la utilización de cubrebocas”. López-Gatell (mil 434 muertes y 15 mil 529 contagios).

25.- 29 de abril 2020: “Se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva”. López Obrador (mil 732 muertes y 17 mil 799 contagios).

26.- 1 de mayo 2020: “¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la pandemia...? si se trata de ser puntuales, el de mayo, después empezará a descender”. López-Gatell (mil 732 muertes y 17 mil 799 contagios).

27.- 2 de mayo 2020: “Estamos viendo la luz a la salida del túnel… vamos a empezar a salir de la etapa más crítica de la pandemia”. López Obrador (2 mil 61 muertos y 22 mil 88 contagios).

28.- 4 de mayo 2020: “Les aseguro que ya falta poco, ya se ve la luz al final del túnel. Yo creo que va a ser nada más este mes, ese es mi pronóstico”. López Obrador (2 mil 271 muertos y 24 mil 905 contagios).

29.- 5 de mayo 2020: “¡No estás solo, no estás solo, no están solo...!”. López Obrador en apoyo a López-Gatell (2 mil 507 muertos y 26 mil 25 contagios).

30.- 5 de mayo 2020: “Estamos cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podríamos tener otras 2 mil o tres mil muertos y sumarían casi seis mil muertes”. López-Gatell (2 mil 507 muertos y 26 mil 25 contagios).

31.- 8 de mayo 2020: “Ya falta poco, se ve la luz al final del túnel…”. López Obrador (3 mil 160 muertos y 31 mil 522 contagios).

32.- 14 de mayo 2020: “Y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando la pandemia y que lo hemos logrado; estamos a punto de lograrlo, con la participación de la gente”. López Obrador (4 mil 477 muertos y 42 mil 595 contagios).

33.- 15 de mayo 2020: “Estaba viendo unos datos de los mexicanos que pierden la vida por infartos, por diabetes. Estamos hablando de miles, muchos más que los fallecimientos por la pandemia”. López Obrador (4 mil 767 muertos y 45 mil 32 contagios).

34.- 15 de mayo 2020: “Ya falta poco, que nos ayuden, ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel para regresar a la nueva normalidad”. López Obrador (4 mil 767 muertes y 45 mil 32 contagios).

35.- 18 de mayo 2020: "Yo tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia”. López Obrador (5 mil 332 muertos y 51 mil 633 contagios).

36.- 19 de mayo 2020: “Para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado, gracias a los médicos, a los expertos, a los científicos mexicanos”. López Obrador (5 mil 666 muertos y 54 mil 343 contagios).

37.- 4 de junio 2020: “No mentir, no robar, no traicionar, eso sirve mucho para que no de el coronavirus”. López Obrador (12 mil 454 muertos y 105 mil 680 contagios).

38.- 4 de junio 2020: “Hay muchas estimaciones… incluso, un escenario muy catastrófico, es que pudiera llegar a 60,000” el numero de muertos. López-Gatell.

39.- 4 de junio 2020: "Yo estoy blindada con mis gotas, las gotas de nanomoléculas de nanocítricos y por eso no uso cubrebocas”. Olga Sánchez Cordero.

40.- 11 de junio 2020: “El pico de contagios, a nivel nacional, será la próxima semana… Ha habido una idea totalmente falsa de que tenemos una decisión de no hacer pruebas”. López-Gatell (15 mil 944 muertos y 133 mil 974 contagios).

41.- 12 de junio 2020: “La epidemia en Europa está un mes atrás”. López-Gatell (16 mil 448 muertos y 139 mil 196 contagios).

42.- 14 de junio 2020: “No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya paso lo más difícil, lo más riesgoso”. López Obrador (17 mil 141 muertos y 146 mil 837 contagios).

43.- 15 de junio 2020: “Ya tenemos que salir de nuevo a la calle, vamos bien y se domó la curva… Ya sabemos como debemos cuidarnos”. López Obrador. (17 mil 580 muertos y 150 mil 264 contagios).

44.- 26 de junio 2020: “ya hemos logrado que nadie se quede sin atender porque el hospital está lleno, entonces tenemos éxito, pero la epidemia sigue”. López-Gatell (25 mil 60 muertos y 202 mil 951 contagios).

45.- 2 de julio 2020: “Es muy poco lo que realmente se puede lograr de suspender una epidemia como ésta, a menos que se pague un costo altísimo”. López-Gatell (29 mil 189 muertos y 238 mil 511 contagios).

46.- 8 de julio 2020: “La epidemia se está desacelerando”. López-Gatell (32 mil 796 muertos y 275 mil 3 contagios).

47.- 9 de julio 2020: “Muchos se frustran por no ver en México las escenas dramáticas de Europa por coronavirus”. López-Gatell (33 mil 526 muertos y 282 mil 283 contagios).

48.- 13 de julio 2020: “¡Hugo, aguanta, el pueblo se levanta!”. López Obrador en defensa de Gatell, apaleado por insistir en no usar cubrebocas (35 mil 491 muertos y 304 mil 435 contagios).

49.- 24 de julio 2020: “Si se considera que con el cubrebocas se ayuda entonces, lo haría, desde luego pero no es un asunto que esté, ahora sí que, científicamente demostrado”. López Obrador (42 mil muertos y 378 mil contagios).

50.- 31 de julio 2020: “¿Saben cuando me voy a poner el tapabocas…? Cuando no haya corrupción?” López Obrador (46 mil 688 muertos y 424 mil 637 contagios).

51.- 8 de agosto 2020: “Es falso que no haya capacidad hospitalaria; nadie se ha quedado sin atención”. López Obrador (52 mil muertos y 475 mil 902 contagios).

52.- 9 de agosto 2020: “Ahí van los conservadores; Reforma y El Universal, que si tantos muertos, cuantos fallecidos…. Es como su nota principal”. López Obrador (52 mil 298 muertos y 240 mil 278 contagios).

53.- 16 de agosto 2020: “Nos va a dar tranquilidad la vacuna; nos da certidumbre. Es como una luz al final del túnel, que indica que ya vamos a salir de esta situación tan lamentable de salud pública”. López Obrador (56 mil 757 muertos y 522 mil 164 contagios).

54.- 17 de agosto 2020: “La cuarentena ya se acabó”. Beatriz Gutiérrez Müller (57 mil 23 muertos y 525 mil 733 muertos).

55.- 23 de agosto 2020: “Va la pandemia cediendo, así lo muestran los datos de las últimas semanas”. AMLO (60 mil 48 muertos y 560 mil 164 contagios).

56.- 24 de agosto 2020: Es muy buena la estrategia y si, fue notorio que el fin de semana nuestros adversarios, los medios conservadores, se dedicaron a esas dos cosas, la nota era: ‘Se cumplió con el escenario catastrófico, ya hay 60 mil fallecidos’”. AMLO (60 mil 800 muertos y 563 mil 705 contagios).

57.- 31 de agosto 2020:” no han faltado ni faltarán camas, ventiladores para atender enfermos y vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia”. AMLO (64 mil 614 muertos y 600 mil contagios).

58.- 1 de septiembre 2020: “En el peor momento contamos con el mejor Gobierno”. AMLO (865 mil 241 muertos y 606 mil 36 contagios).

59.- 8 de septiembre 2020: “Creo que hemos tenido muy buena conducción para enfrentar esta pandemia y la vamos domando”. AMLO (68 mil 860 muertos y 642 mil 820 contagios).

60.- 9 de septiembre 2020. “Hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados secretarios tienen esa fórmula”. López-Gatell se burla de 6 exsecretarios de Salud que cuestionan su método.

61.- 24 de octubre 2020: “Y vamos saliendo, tanto en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, con la pandemia, como con la crisis económica. Ya se advierte de que vamos a salir del túnel en que entramos, ya se ve la luz a la salida del túnel”. AMLO (88 mil 746 muertos y 886 mil 800 contagios).

62.- 27 de octubre 2020: “El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve”. López-Gatell (89 mil 814 muertos y 901 mil, 126 contagios).

63.- 17 de noviembre 2020: “La crisis por la covid-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación”. Irma Eréndira Sandoval (99 mil 26 muertos y 1 millón 11 mil 153 contagios).

64.- 17 de noviembre 2020: “Afortunadamente la pandemia tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos”. Jorge Alcocer, secretario de Salud.

65.- 25 de noviembre 2020: “Ya se advierte de que vamos a salir del túnel en que entramos. Ya se ve la luz a la salida del túnel”. AMLO (103 mil 597n muertos y un millón 70 mil contagios).

66.- 27 de noviembre 2020: “La gente actuó responsablemente. No es que se hizo el llamado y no importó, y la gente siguió en la calle, no. Se vaciaron las ciudades, los pueblos, todo mundo a las casas, se actuó muy responsable, sin toque de queda, sin autoritarismo”. AMLO (104 mil 873 muertos y un millón 90 mil contagios).

67.- 1 de diciembre 2020. “No le tengo que responder nada al doctor Tedros, le tengo gran respeto”. López-Gatell Ramírez, al comentar las críticas del director general de la OMS (106 mil 765 muertos y un millón 1222 mil contagios).

68.- 1 de diciembre 2020: “Confrontamos la crisis sanitaria con estrategias no convencionales que nos han permitido ir poco a poco saliendo de la adversidad”. AMLO (106 mil 765 muertos y un millón 122 mil contagios).

69.- Diciembre 2020: “Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer que el cubrebocas no es indispensable que hay otras medidas”. AMLO (107 mil 565 muertos y un millón 133 mil contagios).

70.- 8 de diciembre 2020: “Misión cumplida, señor presidente”. Marcelo Ebrard, sobre la llegada de vacunas a México.

71.- 22 de diciembre 2020: “México va a recibir un millón 417 mil 659 dosis de la vacuna Pfizer mañana al mediodía. Aplaudo este enrome esfuerzo del Gobierno federal y la voluntad del presidente López Obrador para cuidar la salud de las y los mexicanos”. Mario Delgado presidente de Morena (119 mil muertos y un millón 338 mil contagios).

72.- 24 de diciembre 2020. “Hoy, 24 de diciembre, inicia la vacunación contra covid-19 en México y cambia el manejo de la epidemia con una luz de esperanza ya tenemos un instrumento de protección efectivo”. López-Gatell (121 mil muertos y un millón 332 mil contagios).

73.- 31 de diciembre 2020. “Lo estamos enfrentando todos los días y ahora hay una luz que indica que vamos a salir del túnel en el que estamos por esta tremenda pandemia”. López Obrador (125 mil muertos y un millón 426 mil contagios).

74.- 6 de enero 2021. “Para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell, ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé que me van a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López-Gatell”. AMLO, al defender las vacaciones de López-Gatell (131 mil 31 muertos y un millón 500 mil contagios).

75.- 7 de enero 2021. “En la llamada que tuve con el presidente (electo) Biden tratamos el tema (de la pandemia) y él reconoció que estaba mejor la atención en México sobre el problema que lo que ellos estaban haciendo”. AMLO (132 mil 31 muertos y un millón 510 mil contagios).

76.- 9 de enero 2021. “Ahora con la pandemia, no nos fue tan mal, o no nos ha ido tan mal”. AMLO (133 mil 204 muertos y un millón 524 contagios).

77.- 18 de enero 2021. “Porque no hay en el mundo, actualmente, o a lo mejor me equivoco, de que, un país en donde se estén aplicando tantas vacunas. Nosotros llegamos a aplicar como 130 mil vacunas en un día, y eso que apenas estamos empezando”. AMLO (141 mil muertos y un millón 649 mil contagios).

78.- 19 de enero 2021. “Estamos nosotros ya advirtiendo que hay una disminución en contagios y deseamos que esta tendencia se mantenga, que vaya bajando… y pedirle a la gente que esperemos, ya falta poco, eso es lo que yo creo que ya falta poco, porque va a ir disminuyendo la pandemia y también porque ya tenemos la posibilidad de la aplicación de la vacuna”. López Obrador (142 mil 832 muertos y un millón 668 mil contagios).

79.- 23 de enero 2021: “Ya hay una lucecita que indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos. Esa lucecita es la vacuna. Y actuamos de manera precavida, con tiempo”. AMLO (149 mil 84 muertos y un millón 752 mil contagios).

80.-24 de enero 2021: “Lamento informarles que estoy contagiado de covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico”. AMLO (149 mil 614 muertos y un millón 763 mil contagios).

81.- 27 de enero 2021: “Yo creo que el coronavirus está contenido en este momento y en un ligero descenso, hasta donde tenemos noticias”. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (153 mil 639 muertos y un millón 800 mil contagios).

82.- 29 de enero 2021: “Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste, desde el principio, en que a nadie le falte una cama y que no les faltan médicos y enfermeras y equipos y que no falten los medicamentos en los hospitales covid, que se atienda a todos. Afortunadamente, no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos”. AMLO (156 mil muertos y un millón 890 mil contagios).

83.- 4 de febrero 2021: “Tengamos fe en que ya no nos vamos a enfermar y, lo más importante, de que vamos a salvar vidas, que ya no sigan falleciendo personas, seres humanos”. AMLO (168 mil 2 muertos y un millón 900 mil contagios).

84.- 8 de febrero. "No, no usaré cubrebocas. Ahora, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio… y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso”. AMLO (166 mil 731 muertos y un millón 900 mil contagios).

85.- 9 de febrero: “Afortunadamente, está reduciéndose el nivel de contagio en todo el país: esta es una buena noticia… desde el principio de la pandemia, nos propusimos que no faltaran camas, ventiladores, equipos, medicamentos y personal médico. Y no ha habido protestas de las enfermeras, de los médicos”. AMLO (168 mil 462 muertos y un millón 946 mil contagios).

86.- 16 de febrero. "Pues claro que sí (me gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud), es algo fundamental, es un derecho humano el derecho a la salud, garantizarlo es un gran logro, claro que sí”. AMLO (175 mil 986 muertos y 2 millones 4 mil 500 contagios).

87.- 21 de febrero 2021: “No tenemos nada que esconder. A veces parece que nos han descubierto y que estamos irremediablemente intentando encubrir las cosas. Ese no es el caso. Nuestra consciencia está muy limpia”. López-Gatell para Financial Times (180 mil muertos y 2 millones 41 mil contagios).

88.- 24 de febrero 2021: “Nos dio covid, desgraciadamente, el presidente tiene covid, el secretario de defensa tiene covid, el secretario de Marina tiene covid, el coordinador del programa de salud, Hugo López-Gatell, que a todos les deseamos que salgan adelante, tiene covid, el director del Insabi”. AMLO (183 mil muertos y 2 millones 70 mil contagios).

89.- 28 de febrero de 2021: Se cumple un año desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en México, el país más afectado no sólo por el número de muertos, sino por la letalidad, por la muerte de sus trabajadores de la salud y por la menor capacidad de vacunación.

90.- 11 de marzo del 2021. La pandemia está controlada asegura AMLO y presume que su Gobierno respondió como los mejores del mundo (193 mil muertos y 2 millones 345 mil contagios).

Un país que fracasó frente al reto de la salud, la exigencia principal en democracia.

Sí, el Gobierno de AMLO es el peor Gobierno en la atención a la pandemia. El presidente López Obrador es uno de los mayores criminales de estado en la historia.

Al tiempo.