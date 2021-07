¿Quién es quién? ¡Aquí 100 mentiras de AMLO!

Como saben muchos ciudadanos, la derrota electoral que sufrió el partido oficial y su dueño, López Obrador, en las zonas metropolitanas del país, desató un odio irracional e inocultable en el presidente mexicano.

Por eso, al día siguiente de la elección del 6 de junio, López emprendió una campaña de difamación y calumnias contra la clase media —la misma que justo hace tres años lo llevó al poder—, porque, según Obrador, los “malévolos medios” habrían engañado a los “ingenuos clasemedieros” mexicanos.

Pero la irracionalidad de AMLO fue más allá y con la ayuda de expertos neoliberales de márketing, se aventó la puntada de denunciar, todos los miércoles, la supuestas o reales mentiras de los medios, periodistas, articulistas y opinadores.

Es decir, que el presidente más mentiroso del mundo, el que según la empresa SPIN López ha dicho casi 60 mil mentiras en los primeros 31 meses de su Gobierno, le anuncia a México y al mundo que se convertirá en el censor de lo que dicen, opinan y escriben los medios, los periodistas y los opinantes.

Sí, de locos; el presidente más mentiroso del mundo acusando a los medios de mentir.

Sin embargo, nadie le ha dicho a Obrador que esa clase media ilustrada es la misma que no se traga sus mentiras y que —para la contienda del 2024—, muchos millones de mexicanos habrán llegado a la misma conclusión que el 6 de junio del 2021 llegaron millones de clasemedieros: López es el presidente más mentiroso del mundo, el menos confiable y el más peligroso.

Pero también crece el número de mentiras emblemáticas del presidente Obrador.

Aquí documentamos las 20 mentiras, luego las 50 mentiras, más tarde las 60 y hoy a las 100 mentiras.

Por eso, de manera breve, una por una las mentiras de AMLO.

1.- Hace 31 meses, en su toma de posesión, Obrador prometió “no mentir, no robar y no traicionar”. No cumplió ninguna de esas premisas.

2.- Mintió, como ya se dijo, en 60 mil ocasiones.

3.- Solapó a toda su pandilla de ladrones.

4.- Y traicionó a muchos de sus aliados.

5.- También en su toma de posesión defendió que “la verdad es cristiana y revolucionaria” y “la mentira es el demonio”.

6.- Así las cosas, el presidente mexicano no es ni cristiano ni revolucionario y está más cercas del demonio.

7.- Mintió cuando prometió regresar a militares y marinos a sus cuarteles.

8.- Mintió cuando justo hace dos años prometió que la Guardia Nacional se encargaría de la lucha contra el crimen.

9.- Mintió cuando dijo que en su Gobierno el crecimiento sería entre 4 y 6 por ciento.

10.- Mintió al prometer continuar el NAIM, el cual destruyo.

11.- Mintió cuando dijo que el NAIM se canceló por corrupción, la cual nunca presentó.

12.- Mintió cuando dijo que no usaría “guaruras” y menos vigilancia especial.

13.- Mintió al prometer bajar el precio de gasolinas.

14.- Mintió cuando prometió bajar el precio del gas.

15.- Mintió cuando prometió bajar el precio de la energía eléctrica.

16.- Mintió al prometer que acabaría con negocio criminal del “huachicol”.

17.- Mintió al anunciar el fin del negocio del “huachicol”.

18.- Mintió cuando dijo que Francia avaló Santa Lucía, y la embajada lo desmintió.

19.- Mintió al prometer prisión a corruptos y expresidentes.

20.- Hoy miente con una encuesta para enjuiciar a expresidentes.

21.- Mintió al decir que Marcelo Ebrard no estaría en su Gobierno. ¿No?

22.- Mintió al prometer que en su Gobierno no habría amigos, compadres y parientes. Todos tienen cargo; hasta su esposa.

23.- Mintió al negar que Riobóo sería socio de Santa Lucía.

24.- Mintió al incluir como sus asesores a “la mafia del poder”; las televisoras.

25.- Mintió cuando dijo que el Banco Mundial calculó la corrupción mexicana en 500 mil millones de pesos. El BM nunca hizo ese cálculo.

26.- Mintió al decir que el avión presidencial no lo tenían ni Obama ni Trump. Boeing fabrica aviones presidenciables por 3 mil 900 millones de dólares.

27.- Mintió al prometer vender el avión presidencial.

28.- Mintió al rifar el avión presidencial.

29.- Mintió al afirmar que entregaría los premios de la rifa del avión.

30.- Mintió al negar uso electoral de fideicomiso para damnificados de sismo.

31.- Mintió al prometer que no metería las manos en los procesos electorales.

32.- Mintió al prometer que respetaría los resultados electorales.

33.- Mintió al negar que el fiscal general sería un “fiscal carnal”; hoy es su principal brazo represor.

34.- Mintió al prometer fin de la reforma educativa, que solo fue maquillada.

35.- Mintió al asegurar que Peña dejó un país en bancarrota.

36.- Mintió al prometer la desaparición de las oficinas de prensa.

37.- Mintió al prometer la descentralización de las secretarías de Estado.

38.- Mintió con la austeridad; en Palacio gasta 10 veces más que en Los Pinos.

39.- Mintió con el Congreso austero; diputados y senadores hoy cobran más.

40.- Mintió al decir que tirar el NAIM significaría un ahorro de 100 mmdp.

41.- Mintió cuando aseguró que tirar el NAIM no tendría impacto negativo.

42.- Mintió al avalar consultas “patito”, con menos de 1 por ciento del padrón, para tirar el NAIM.

43.- Mintió cuando dijo que no subirán impuestos… “en términos reales”.

44.- Mintió al asegurar que el papa Francisco asistiría al Foros de Violencia.

45.- Mintió al anunciar un falso acercamiento con el EZLN.

46.- Mintió sobre una supuesta deuda de 10 mil millones de EPN

47.- Mintió al decir que en su Gobierno no habría corruptos; todos son ratas.

48.- Mintió al decir que respetaría la división de Poderes.

49.- Mintió porque tiene sometido al Poder Legislativo.

50.- Mintió porque tiene sometido al Poder Judicial.

51.- Mintió porque pretende destruir al INE.

52.- Mintió porque ordenó reforma constitucional para desaparecer al INE.

53.- Mintió porque destruyó a la CNDH.

54.- Mintió porque destruyó fideicomisos con el cuento de que eran corruptos.

55.- Mintió porque nunca presentó las pruebas de la corrupción.

56.- Mintió porque hace 22 meses prometió presentar su estado de salud.

57.- Mintió porque no presentó prueba de corrupción en Gobiernos anteriores.

58.- Mintió nueve veces al anunciar haber acabado con la corrupción.

59.- Mintió porque prometió licitar todas las obras de su Gobierno.

60.- Mintió porque el 90 por ciento de los contratos de su Gobierno no se licitan.

61.- Mintió cuando dijo que acabarían “los moches”.

62.- Mintió al prometer medianía juarista y vive en Palacio.

63.- Mintió al prometer 100 universidades, que no aparecen por ningún lado.

64.- Mintió al prometer que no habría privilegios, y vive como rey.

65.- Mintió cuando prometió que no se cancelarían las guarderías.

66.- Mintió cuando dijo que la salud en México sería como en Dinamarca.

67.- Mintió cuando en 11 ocasiones dijo que la pandemia estaba “domada”.

68.- Mintió al asegurar que México estaba preparado para la pandemia.

69.- Mintió cuando dijo que la pandemia no era grave.

70.- Mintió cuando dijo que no habría bajas humanas por la pandemia.

71.- Mintió cuando dijo que había dinero para las vacunas.

72.- Mintió cuando dijo que no había desabasto de medicinas.

73.- Mintió cuando dijo que el mejor antídoto de la pandemia era la verdad.

74.- Mintió cuando dijo que en marzo del 2021 habría vacunas para todos.

75.- Mintió al decir que había gas excedente y que el Gobierno lo vendería.

76.- Mintió sobre el origen de los apagones.

77.- Mintió sobre la licitación y la transparencia en su Gobierno.

78.- Mintió cuando en cinco ocasiones pregonó el fin a la corrupción.

79.- Mintió cuando dijo que respetaría las reglas electorales, y hoy es el jefe del fraude electoral más grande de la historia.

80.- Mintió cuando prometió que se acabarían las masacres.

81.- Mintió cuando prometió que desde el 1 de diciembre de 2018 acabarían la violencia y el crimen.

82.- Mintió cuando prometió acabar el crimen de mujeres; hoy mueren 10 mujeres al día.

83.- Mintió cuando prometió ni un periodista más muerto.

84.- Mintió cuando prometió que respetaría la libertad de expresión. Hoy persigue, difama y calumnia a los periodistas.

85.- Mintió cuando prometió que en su Gobierno habría menos muertos que con Calderón y Peña.

86.- Mintió cuando prometió nada por encima de la ley, y liberó a Ovidio Guzmán.

87.- Mintió cuando dijo que la amnistía no era perdón al narco.

88.- Mintió cuando dijo que no había alianza de su Gobierno con el narco.

89.- Mintió cuando dijo que gobernaría para todos los mexicanos.

90.- Mintió cuando prometió que le respondería a Trump a cada una de sus agresiones. Terminó de lacayo del expresidente norteamericano.

91.- Mintió cuando presumía ser un demócrata; termino siendo el mayor destructor de la democracia.

92.- Mintió cuando prometió dar a conocer la corrupción de los Gobiernos anteriores.

93.- Mintió cuando dijo que el bienestar en México sería como en Canadá.

94.- Mintió cuando llamó a los gobernadores a respetar las reglas electorales y fue el primero en violarlas.

95.- Mintió cuando prometió que no habría falta de medicinas.

96.- Mintió cuando prometió que su Gobierno atendería a los niños con cáncer.

97.- Mintió cuando prometió que en su Gobierno no habría falta de medicinas.

98.- Mintió cuando prometió respetar la libertad de expresión y hoy la viola.

99.- Mintió cuando prometió que no habría ni un periodista más muerto y hoy van casi 50 comunicadores muertos.

100.- Mintió cuando dijo que sería respetuoso de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a la crítica.

Si llegaron hasta aquí, estarán de acuerdo en que Obrador no solo es el presidente más mentiroso del mundo y de la historia mexicana, sino el más cínico y el peor gobernante.

¿Quién es quién? ¿Qué calidad moral tiene López Obrador para hablar de mentiras?

Al tiempo.

