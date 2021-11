¡25 años de critica y AMLO me da la razón!

Para los que no lo saben, la crítica al farsante, oportunista y mentiroso López Obrador empezó en este espacio hace por lo menos 25 años.

Sí, 25 años de documentar mentiras, engaños, falacias y pulsiones autoritarias de AMLO que hoy se confirman y le dan la razón a más de dos décadas de documentar lo que ocurriría con un locuaz –como López--, en el poder presidencial mexicano.

Y si bien suena arrogante también es cierto: sí, se los dije hace 25 años.

Y hoy, 25 años después, el propio López Obrador me da la razón.

Y es que por ejemplo, desde 1995 advertí el peligro de que López asaltara el diario La Jornada, a través de su comadre, Carmen Lira, a quien impulsaba como directora.

Al año siguiente lo consiguió y, desde entonces, La Jornada es “la hoja parroquial” del dictatorial proyecto político de López.

Años antes –en 1987--, un grupo de fundadores de La Jornada logramos frenar los intentos de entregar La Jornada a Carlos Salinas, esfuerzo empujado por Héctor Aguilar Camín, quien salió del diario luego de aquel fallido golpe.

Por eso, desde 1995 empezó la persecución de Obrador en mi contra. Y tal presión me llevó a salir de La Jornada en junio de 1996 para publicar el Itinerario Político en El Universal, a invitación de Juan Francisco Healy Ortiz.

En agosto de 1996, ya en El Universal, continuó la persecución de AMLO, sobre todo luego que publique la traición de López a sus padres políticos, Cuauhtémoc Cárdenas y Heberto Castillo.

Y es que a pesar de que Cárdenas y Heberto consideraban al Gobierno de Zedillo como “fraudulento”, Obrador le propuso al presidente priísta un pacto, en abierta traición al naciente PRD.

Sí, López buscaba la presidencia del PRD y el aval político de Zedillo, a quien curiosamente también le entregó el diario La Jornada.

Todo el montaje comenzó el 2 de junio de 1996, con una visita de López al municipio de Misantla, Veracruz, en donde pronunció un discurso en el que denunció una supuesta “conspiración internacional” contra Zedillo.

Frente a la “conspiración” imaginaria López dijo que él estaba dispuesto a apoyar al presidente, junto con el pueblo, a cambio de una alianza.

Curiosamente, La Jornada convirtió en “nota principal” del 3 de junio de 1996 la declaración del aspirante a jefaturar al PRD, con el siguiente encabezado: “Conspiran contra Zedillo: López O”.

En realidad “el cuento” cospiratorio no era más que un pretexto de Obrador para buscar el favor de Zedillo; alianza que se concretó y convirtió al tabasqueño en presidente del PRD y luego candidato ilegal al entonces DF; cargo al que llegó en el año 2000, gracias a Rosario Robles y a Zedillo.

Días después, en su artículo semanal en Proceso --número 1023 del 10 de junio de 1996--, titulado: “Los bandazos del candidato a la presidencia del PRD, Andrés Manuel López Obrador”, Heberto Castillo denunció las traiciones de AMLO y enumeró “las incongruencias de un político que se decía de izquierda pero pactaba con el PRI”.

La persecución de AMLO en mi contra siguió con todo el peso del poder del GDF pero se intensificó cuando el 20 de diciembre de 2001 en la entrega del Itinerario Político de esa fecha, denuncie los “intríngulis” del “parricidio político” de AMLO contra Cuauhtémoc Cárdenas.

El titulo de aquella entrega era ese: “Parricidio Político de AMLO”.

Entre 2005 y 2006 López Obrador se convirtió en precandidato y luego candidato presidencial y por todos los medios intentó presionar a dueños de empresas periodísticas para no publicara mi trabajo, con una creciente crítica a Obrador al que ya calificaba como “autócrata con piel de demócrata”.

Pero una joya de la intolerancia de AMLO se produjo en 2008.

El 23 de septiembre de 2020 el columnista Moreno-Durán dibuja tres retratos de López frente al periodismo crítico, en el diario digital “Sin Embargo”, titulado: “AMLO y su hipocresía con la prensa”; una de ellas relacionada con mi trabajo y la crítica que desde hace más de 25 años realizo en este espacio.

A continuación el fragmento en cuestión, de Martín Moreno-Durán.

“MONSIVÁIS. El columnista Ricardo Alemán ha sido, nos guste o no reconocerlo, una pluma critica de López Obrador desde que era jefe de Gobierno. Agrade o no su estilo, Alemán ha tenido razón en no pocas ocasiones sobre el comportamiento de AMLO y, sobre todo, sobre los riesgos si ganaba la Presidencia.

“Corría el 2008. En ese entonces, el escritor y cronista Carlos Monsiváis – uno de los personajes más cercanos y melifluos con López Obrador-, también escribía en El Universal.

“Enojado por la columna “Itinerario Político” de Alemán, Monsiváis pidió cita con el dueño del periódico, Juan Francisco Ealy Ortiz.

“-Te quiero pedir un favor: quítale su columna a Ricardo Alemán. Ya sácalo. Tiene muy molesto a Andrés…-, le pidió Monsiváis abiertamente.

“Ealy Ortiz no le hizo caso. Y Alemán continuó escribiendo su columna por varios años más… (Fin de la cita)

En efecto, la crítica de Ricardo Alemán a López Obrador siguió puntual y se produjo un nuevo ataque en mi contra –ya con el inicio de los bots en las redes--, cuando el 31 de julio de 2017 aquí argumenté que un eventual Gobierno de López –en la presidencial de 2018--, “no tiene otro camino que el de una dictadura, al estilo cubano o venezolano”.

No pocos lectores del Itinerario Político se escandalizaron por advertir el peligro de una dictadura con AMLO.

Peor, muchos colegas columnistas dijeron que era exgerado llamar “dictador” a López, en tanto articulistas e intelectuales no se guardaban el adjetivo despectivo de “loco” e “ignorante”, cuando alguien les preguntaba sobre mis pronósticos de un eventual Gobierno de AMLO.

Muchos de esos articulistas y columnistas aseguraban que López no llegaría a tal locura y que, una vez en el poder, se produciría una suerte de “autocontención” milagrosa.

Hoy, sin embargo, el mundo sabe –a través de la prensa extranjera--, lo que aquí advertimos en por lo menos medio centenar de entregas del Itinerario Político y que fue motivo de la más rabiosa y demencial persecución que se haya desatado contra un periodista, en la historia mexicana.

En efecto, como algunos recuerdan, el 6 de mayo de 2018, Obrador ordenó una persecución en mi contra a través de redes sociales; difamación y calumnia que me llevó a renunciar a casi todos los espacios en los que publicaba el Itinerario Político y mis opiniones en radio y televisión.

Luego, ya presidente, Obrador convocó a concesionarios y dueños de radio y televisión para exigirles despedir a Ricardo Alemán.

¿El pecado?

Que durante décadas dimos en el blanco sobre los afanes dictatoriales de AMLO --hoy denunciados por la prensa internacional--, y documentar la patología criminal del mexicano Obrador, que también es noticia en el mundo.

Y si dudan a continuación un breve recuento.

1.- Una de las primeras advertencias la formulamos el 31 de julio de 2017, en el Itinerario Político titulado “¡Gracias dictador Maduro!”, en el que advertimos que era una llamada de atención para México y los mexicanos el “fraudulento proceso electoral” promovido por Nicolás Maduro en Venezuela.

En un Gobierno de López Obrador, dijimos, será muy grande la tentación de un fraude de esa magnitud.

2.- Volvimos al tema el 26 de noviembre de 2017, con el Itinerario Político titulado “¡Confesiones de un dictador!”, en donde analizamos el programa de Gobierno del candidato López Obrador.

Señalamos que buena parte de la propuesta de Gobierno de AMLO era imposible de cumplir –sobre todo reducir la violencia--, y que la creación de una Guardia Nacional, no tenían otra intención que reproducir la venezolana “Guardia Nacional Bolivariana”.

Explicamos, además, que el autoritarismo de Obrador en Morena –en donde impuso una verdadera dictadura--, sería llevado al Gobierno de AMLO, con un grave riesgo de crear acabar con la división de poderes y someter a los poderes Legislativo y el Judicial, además de crear “una Fiscalía Carnal”.

3.- Regresamos a los afanes dictatoriales de Obrador el 13 de diciembre del mismo 2017, cuando la diputada federal por Morena, Miriam Judith González Sheridan, del 38 distrito de Minatitán, Veracruz, renunció al partido con un argumento lapidario.

“En Morena hay una gran incongruencia, pues en público tiene un discurso y, en privado actúan distinto. No podemos disentir de la agenda nacional que construyen unos cuantos porque el interés principal no es el nuestro sino del dueño de Morena.

“No se puede pensar distinto al interior de Morena, por la amenaza de ser sancionados o expulsados a todo aquel que vaya contra la línea que dicta el líder nacional. Por todo lo anterior informó mi decisión de separarme del grupo legislativo de Morena…”

Por eso preguntamos “¿Será distinto un Gobierno de AMLO, si en su partido es un dictador? Al tiempo”.

4.- El 9 de marzo de 2018 volvimos ante los afanes reeleccionistas del candidato Obrador, con el Itinerario Político titulado “¡Es creíble la no reelección de AMLO!?

Documentamos que todos los sátrapas del centro y el sur del continente –Chávez, Maduro, Castro, Morales, Ortega y otros--, siempre prometieron que no se reelegirían y, en todos los casos, mintieron.

5.- El 19 de abril de 2018, en el Itinerario Político Titulado “AMLO, la dictadura tardía”, comparamos con más detalle las pulsiones dictatoriales de Obrador, con los dictadores del centro y el sur del continente, para concluir con la siguiente pregunta. “¿Se imaginan al autoritario AMLO sometido por el INE, por la división de poderes, por el Tribunal Electoral…? Al tiempo”.

6.- El 28 de abril de 2018, titulamos de la siguiente manera el Itinerario Político: “¡La dictadura ya está aquí!”. Y es que era evidente, para todo el que quisiera verlo, que se había montado un ejército de bots, en redes, para atacar a los críticos del candidato Obrador.

Curiosamente, días después –el 6 de mayo de ese 2018--, Ricardo Alemán fue atacado con millones de bots, hasta convertir en tendencia mundial la difamación y la calumnia en mi contra.

7.- El 7 de agosto de 2018 –cuando los lopistas creían haber liquidado a Ricardo Alemán--, volvimos al tema con un Itinerario Político titulado “¡Tribunal tramposo!”, en donde denunciamos los intentos del partido Morena por capturar al Tribunal Electoral, mediante el chantaje y las amenazas a sus integrantes; presión que, al final, consiguieron.

8.- Con el título “Las reunidas que ves”, el Itinerario Político del 14 de agosto de 2014 dijimos que Alfonso Durazo, el futuro secretario de Seguridad, sería un fracaso y que su verdadero objetivo era el Gobierno de Sonora. Hoy el fracaso está a la vista de todos y Durazo es el narco-gobernador de Sonora.

9.- El 1 de noviembre de 2018, a poco de la toma de posesión de AMLO, el Itinerario Político se tituló así: “¡Dictadura…!”

Desde el primer párrafo quedó claro el mensaje: “En distintos momentos aquí planteamos la hipótesis de que el debate y la consulta sobre el NAIM tenían el objetivo de crear las condiciones para instaurar en México una dictadura, a partir de la victoria arrolladora de AMLO…”

Y al final dijimos lo siguiente: “Y si, muchos dicen que el de Obrador no será un Gobierno dictatorial, pero también decían que no era tramposo, que no era mentiroso y que no cometería la locura de tirar el NAIM… Probó que es capaz de todo. Y todo es todo. Al tiempo”.

10.- El 11 de diciembre de 2019, a punto de cumplir el primer año del Gobierno de AMLO, titulamos así el Itinerario Político: “Muere la Corte y nace la dictadura de AMLO”. López ya había echado al ministro Eduardo Medina Mora y preparaba la ocupación de “ministros carnales”. Hoy todo eso es realidad.

11.- El 12 de mayo del 2020, el Itinerario Político se titulo así: “Con la militarización, llega la dictadura”. Y es que el 12 de mayo, el presidente decretó la militarización de la vida nacional; lo mismo que hicieron en su momento sátrapas como Chávez, Maduro, Castro, Ortega, Morales y otros.

12.- Por último, el 17 de septiembre pasado, en el Itinerario Político titulado: “Pruebas de que AMLO es dictador”, detallamos el decálogo de toda dictadura; el mismo decálogo que sigue, a pie juntillas, el Gobierno de AMLO.

Sí, el tiempo y el propio López Obrador me dieron la razón en los últimos 25 años.

López era y es un peligro para México y un dictador en potencia.

Al tiempo.