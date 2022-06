¡AMLO y las 20 pruebas del ‘narco-gobierno’!

audima

Ante las acusaciones de senadores norteamericanos de que el presidente mexicano entregó parte del territorio de nuestro país a las bandas del crimen organizado, López Obrador exigió pruebas.

“¡Pruebas!”, gritó.

Días antes, el mandatario también exigió “¡pruebas!” a los “santones” de la política mexicana –Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida--, quienes lo habían acusado de “narco-presidente”.

Lo simpático del tema es que en su ignorancia y su arrogancia infinitas, López Obrador olvida que una de sus principales responsabilidades –según la Constitución--, es precisamente el combate al crimen organizado.

Y es que la mejor prueba pública de una ilegal alianza criminal del gobierno de López es la estulticia de Estado bautizada como “abrazos, no balazos”, que no es más que el reconocimiento de que el mandatario mexicano entregó “la plaza” a los barones del crimen.

Sí, el “abrazos y no balazos” se ha traducido en la nula persecución de los jefes criminales, en la cancelación de decomisos de drogas, en las puertas abiertas en puertos, aeropuertos y aduanas para el tráfico de toda clase de drogas y, sobre todo, en la impunidad para matar.

Sí, en el México de AMLO las bandas criminales “tienen licencia para matar” y la prueba son 130 mil muertes violentas, los miles de feminicidios y los más de cien mil desaparecidos, por citar algunos fracasos frente al crimen.

Pero si eso no es suficiente, a continuación 20 pruebas contundentes del “narco-gobierno” de AMLO.

1.- Las pruebas más recientes de la incursión de las bandas criminales en la política y en el poder son las elecciones de junio del 2021. Y es que a los ojos de todos, en ese proceso electoral, Morena ganó la mayoría de los Gobiernos estatales y con ello estableció los “narco-gobiernos” en estados como Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Zacatecas y muchas otras.

Y si tienen dudas, pueden preguntar a los políticos opositores de todas esas entidades, quienes fueron víctimas de la mano criminal para secuestrar y matar políticos, para comprar votos y, sobre todo, para que los barones del crimen sometan a los alcaldes, legisladores y gobernadores.

A los ojos de todos el crimen compró votos a cambio de dádivas.

2.- Pero la historia se repitió en la elección del 2022, en estados como Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde las bandas criminales hicieron ganar a Morena gracias a “la plata y/o el plomo”.

3.- Pero la historia es vieja si se recuerda que el 26 de septiembre del 2021 se cumplieron siete años de la tragedia de “Los 43”; un crimen ordenado por jefes del grupo Guerreros Unidos, cuyas cabezas visibles eran José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Resulta que los vínculos de AMLO con grupos criminales salieron a la luz precisamente en 2014, cuando el entonces jefe nacional del PRD, AMLO, vendió la candidatura de Iguala a José Luis Abarca, quien ya como alcalde ordenó la muerte de los estudiantes, confundidos con un grupo rival.

Y las pruebas las mostré en el Itinerario Político del 28 de octubre de 2014, titulado “Pruebas de que AMLO miente”, en donde documenté paso a paso la imposición, en una asamblea que se llevó a cabo en Iguala, en donde los asistentes denunciaron públicamente que Obrador entregó la candidatura al criminal, José Luis Abarca, a cambio de financiar al naciente partido Morena.

4.- Hasta la primera mitad de 2019, la venta de la candidatura de Iguala a los Abarca era la mayor prueba del vínculo de AMLO con el crimen. Sin embargo, el 17 de octubre de ese año, apareció “la prueba reina”, cuando el presidente Obrador ordenó liberar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, en el llamado “culiacanazo”.

5.- Luego documenté que durante los primeros 20 meses del gobierno de Obrador, se facilitó la fuga de todos los sicarios de la banda del Chapo, además de que militares y marinos cuidaron la boda de la hija del capo más buscado, además de que fue escandaloso el saludo de AMLO a la madre de Joaquín Guzmán Loera, en Badiraguato, Sinaloa, a donde sin pudor alguno acude el presidente mexicano con frecuencia.

6.- Incluso, en el bajo mundo criminal de Culiacán, es secreto a voces que el Chapo habría financiado las candidaturas presidenciales de López y hasta se insiste en la existencia un video en donde aparecen Ovidio Guzmán y el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, cuando presuntamente pactan tal apoyo económico a Morena.

7.- Lo cierto es que, pesar del crimen de “Los 43” en Iguala, nunca terminó la venta de candidaturas de Morena a presuntos criminales.

En el Itinerario Político del 27 de marzo de 2018 denunciamos que meses atrás --en julio de 2017--, opositores a Morena en la Asamblea Legislativa de CDMX exigieron la renuncia del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por vínculos con el Ojos, jefe del narco en Tláhuac.

Morena se opuso a pesar de que Rigo es brazo político de “la mafia de Tláhuac”, integrada por Rigoberto, Ricardo, Raúl y Rosendo Salgado. Aún así, Rigo Salgado fue candidato de Morena a diputado federal en 2018.

8.- Otra muestra de la complicidad de Morena con el crimen se produjo en julio de 2017, cuando el senador Alejandro Encinas –hoy secretario de Gobernación--, exigió que Miguel Mancera explicara por qué la Marina intervino en Tláhuac para abatir al Ojos. Encinas comparó el operativo contra el crimen, con la represión “del 68”.

9.- Años antes, el 22 de septiembre de 2010, por orden de Obrador, el propio Encinas –quien era diputado federal--, ocultó en su oficina al narcotraficante Julio César Godoy Toscano, quien 24 horas después --la mañana del 23 de septiembre de ese 2010--, rindiera protesta como “narco-diputado” federal.

Godoy Toscano –hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy--, entró a San Lázaro oculto en un auto, el martes 21 de septiembre. Era perseguido por la PGR por sus vínculos con La Familia Michoacana.

10.- Otros lazos de Morena con el crimen organizado aparecieron en febrero de 2017, cuando la Marina enfrentó y abatió al jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, en Nayarit, el H2.

De manera insólita, AMLO defendió al “narco” porque, según dijo, “fueron masacrados jóvenes y niños”. Nada dijo luego que se aclaró que los abatidos eran “narcos”, ni jóvenes y menos niños.

Luego del operativo que abatió al jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, Obrador prometió que de llegar a la presidencia, en 2018, llevaría a cabo una amnistía con el narcotrafico, lo que se concretó con su proyecto de “abrazos y no balazos”.

11.- En el Itinerario Político del 17 de febrero de 2007 documenté que --según testimonios de militantes de Morena--, las señoras Citlali Ibáñez, alias Yeidckol Polevnsky, y Delfina Gómez, excandidata al gobierno mexiquense, eran enlace de Obrador para financiar la construcción de Morena en Guerrero.

Luego se confirmó que las señoras pactaron con Lázaro Mazón y José Luis Abarca la entrega de dinero a cambio de candidaturas; dinero que salió de la banda criminal Guerreros Unidos, la misma banda que mató a “Los 43”.

12.- Años después, en septiembre del 2020, y en medio de la guerra civil por la dirigencia de Morena, otra vez los militantes denunciaron que la señora Yeidckol Polevnsky había desaparecido 400 millones de pesos de las arcas de Morena; dinero del “narco” y “lavado” a través de las empresas del grupo Ebor, de su propiedad.

13.- Desde noviembre de 2014 denunciamos –en distintas entregas del Itinerario Político--, a Ricardo Gallardo, alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, quien a punto de ser candidato a gobernador, por Morena, fue detenido por la PGR –luego de una denuncia del PRD--, por presuntos vínculos con el crimen. Gallardo era el candidato de AMLO.

En esos años, Gallardo padre y su hijo Ricardo Gallardo Cardona eran dueños de la franquicia del PAN, PRD y MC en San Luis Potosí. Hoy Ricardo Gallardo Cardona es “narco-gobernador” de San Luis Potosí.

14.- En diciembre de 2014, Miguel Ángel Almaraz salió de prisión; era líder del PRD en Tamaulipas, luego de coordinar la campaña de AMLO en 2006. Fue preso en 2009 por encabezar una banda vinculada a Los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina. En 2018, Almaraz fue candidato independiente a la alcaldía de Río Bravo.

15.- En mayo de 2013, cuatro maestros de la CNTE fueron presos por el delito de secuestro de niños oaxaqueños. Los “maestros” secuestraban para financiar al EPR. Años después, a la llegada de Alejandro Murat al Gobierno de Oaxaca, los Gobiernos federal y estatal pactaron liberar a los secuestradores, ya que el EPR financió a Morena con dinero del secuestro.

16.- En los previos a la elección presidencial de 2018, habían nacido partidos emergentes, como el PES, aliado de Morena y que llevó como candidato presidencial a AMLO. Curiosamente, el PES también hizo candidatos a puestos de elección popular al exgobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo y a uno de sus hijos, quienes eran “lugartenientes” de La Tuta, fundador de la banda criminal Cabelleros Templarios, que en su momento financiaron a Morena en Michoacán.

17.- Desde el año 2000, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces DF, mantuvo nexos con las bandas criminales de Quintana Roo, vinculadas con las mafias de Iztapalapa.

Por eso, en 2007, López impulsó a Greg Sánchez como alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, quien luego de escándalos de corrupción fue detenido en 2010 por presuntos vínculos con Los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, luego de negociaciones de AMLO, Greg fue liberado, dejó el PRD y el PT y en 2018 fue candidato a diputado federal por el PES.

Hoy Morena se adueño de Quintana Roo, pero en realidad quedó en manos de las bandas criminales.

18.- En abril de 2012, durante un baile en Zacatecas, integrantes de la Banda Jerez fueron detenidos por presuntos vínculos con Los Zetas, en un operativo para capturar a Heriberto Lazcano el Lazca. A pesar de los presuntos vínculos criminales, el líder de la banda, Marcos Flores, fue candidato de Morena a diputado federal en 2018.

19.- El 24 de enero de 2014, el columnista de Excélsior, Adrián Rueda, reveló en su entrega para ese diario –titulada “Diputado narco es de AMLO” --, que el diputado local al congreso de Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, es un conocido narcotraficante y que pertenece a la banda de Los Rojos.

20.- Así lo explicó:” De acuerdo con Excélsior en ese estado, el exalcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, es acusado de proteger al grupo delictivo de Los Rojos, cuya cabeza es su sobrino, Santiago Mazari.

“Sobre la postulación del narcotraficante, la dirigente estatal del PT, Tania Valentina, aseguró que su partido lo postuló por órdenes de López Obrador, y que fue el propio tabasqueño quien se lo presentó.

“La dirigente insistió que Miranda Gallegos no llegó solo al PT, sino con un grupo muy amplio, de Amacuzac, y que luego que AMLO lo recomendó, llegó Martí Batres a pedir una candidatura para él porque el PRD no le había dado nada. Lo más grave del asunto es que las acusaciones contra Miranda Gallegos salieron del propio grupo de AMLO, no de los opositores”. (Fin de la cita)

Sí, durante más de una década aquí se documentó la alianza de AMLO y luego de Morena con las bandas criminales; una alianza que no ven solo quienes cierran los ojos.

¡Servido presidente, tiene las pruebas de su narco-gobierno!

Al tiempo.