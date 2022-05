¡Fue el Estado; todos deben estar presos!

audima

De nueva cuenta uno de los medios más odiados del presidente mexicano –el diario El País--, descubrió lo que por meses intentaron ocultar los gobiernos de López Obrador y de la señora Claudia Sheinbaum. Es decir, el diario español El País, reveló en exclusiva el último de los dictámenes sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro --en Ciudad de México--. en donde queda exhibido que, de nueva cuenta, los sátrapas de Morena pretenden engañar a los ciudadanos de a pie.

Y es que el diario El País reveló un documento que confirma la irresponsabilidad y culpa de los gobiernos de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum en la tragedia que costo la vida a 26 capitalinos y que cambió el futuro de un centenar de mexicanos.

Se trata de un Informe que no sólo pone en blanco y negro la estulticia de importantes colaboradores de AMLO --no sólo el Canciller mexicano sino los gobernantes de la capital del país--, al extremo de colocar a México y a la CDMX en situación de la mayor crisis política.

Es decir, el diario El País publicó en las horas recientes que los responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro –en la Ciudad de México--, son la mujer y el hombre en los que Obrador ha colocado su futuro político.

Sí, según el propio AMLO, “las corcholatas” que pelearán la sucesión presidencial en México --a pesar de que son dos de los mayores criminales de Estado en la historia mexicana--, también son los políticos más aventajados para buscar la carrera presidencial.

Pero el mayor drama es que la empresa DNV –que realizó el peritaje sobre el derrumbe de la Línea 12 del Metro--, concluye lo mismo que aquí dijimos desde el mismo 4 de mayo del 2021.

Es decir, que los responsables de la tragedia del Metro se llaman López Obrador, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Carlos Slim.

Sí, los mismos que hoy deberían esta pagando su culpa en la cárcel.

Pero también es cierto que, como ya se dijo, no es novedad la irresponsabilidad oficial sobre el colapso de la L-12 del Metro.

¿Por qué?

Porque, por ejemplo, desde el mismo 4 de mayo del 2021 –a pocas horas de la tragedia--, todos sabíamos el origen de la irresponsabilidad oficial.

Por ejemplo, ese cuatro de mayo de 2021 aquí dijimos lo siguiente, en el Itinerario Político titulado casi igual que hoy: “Fue el Estado y todos deben estar presos”.

“Lo único cierto, sin embargo, es que la tragedia de la Línea 12 del Metro se trató de un crimen de Estado; otro crimen del gobierno de López Obrador y de su partido.

“¿Y por qué fue un crimen de Estado?

“Porque la responsabilidad recae en el presidente López Obrador pero también en Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Mario Delgado y, por supuesto, que alcanza a Carlos Slim” (Fin de la cita).

Pero vamos por partes.

¿Cual es la responsabilidad de cada uno de los arriba citados?

1.- El principal responsable se llama López Obrador porque no sólo es el jefe de las instituciones del Estado y el jefe de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, sino que es el principal responsable de la grosera política de austeridad del gobierno federal a todas las instituciuones del Estado; entre ellas al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Sí, el principal responsable de la tragedia en La Línea 12 del Metro es López Obrador, ya que a causa de la austeridad provocó el descuido en la infraestructura del Metro y de todo el equipamiento vial y urbano; además de haber colocado al frente del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, a Florencia Serranía, ignorante de lo más elemental sobre el tema.

2.- La responsabilidad sigue en la jefa de gobierno de la capital del país; quien tiene la ciudad en ruinas –una ciudad que se cae a pedazos por la falta de mantenimiento-- y porque es conducida por un puñado de ignorantes que nada saben y nada quieren aprender sobre su compromiso de estar al frente de la capital del país.

¿Y por qué Claudia Sheinbaum resultó ciega, sorda e indiferente ante el deterioro de toda la Ciudad de México?

La respuesta es elemental; porque más que gobernar la capital, utilizó el cargo como trampolín político, en espera de que su patrón la pudiera designar como sucesora del poder al frente de los mexicanos.

Sí, en lugar de atender las emergencias que a diario presenta la Ciudad de México, la señora Sheimbaum se ha dedicado a hacer política y a robar dinero para su futura candidatura presidencial; aspiración que se derrumbó junto con el Metro.

3.- La responsabilidad de Marcelo Ebrard es de otro tipo. Es el preferido de Palacio, además del “padre de la criatura”; ya que ideó y ordenó la construcción de la Línea 12 del Metro.

Por tanto, es el mayor pillo de una obra deficiente, peligrosa y que terminó por derrumbarse una vez que Marcelo se negó a escuchar las voces de quienes advirtieron que la L-12 del Metro era un peligro latente.

Y por supuesto que a Marcelo nada le importó ya que también construye su candidatura presidencial gracias al favor del tirano López Obrador.

Lo que Marcelo no sabe es que su candidatura presidencial también quedó sepultada en los escombros de la Línea 12 del Metro y que no pasará mucho tiempo para que del interior del partido Morena, se pida su cabeza por los escandalosos casos de corrupción que hoy están apareciendo con la tragedia

4.- Pero acaso el mayor culpable de todos se llama Mario Delgado, el operador financiero de la obra más grande en la gestión de Marcelo Ebrard, al frente del gobierno de la CDMX.

Y es que el hoy dirigente de Morena fue el operador financiero de Marcelo y, por tanto, el responsable de las pillerías descomunales que se cometieron en una obra como la Línea 12 del Metro. ¿Cuánto dinero se robaron Marcelo y Mario en ese proyecto?

5.- Y nadie puede olvidar la culpa del empresario amigo de AMLO, Carlos Slim, el verdadero beneficiario de la obra magna; el jefe de la llamada “mafia del poder” que hoy aspira a la impunidad total.

Al final de cuentas hoy nadie pagará sus culpas, pero todos deben recordar que al final “de la fiesta” de la corrupción, llegará la justicia y todos terminarán en prisión.

Y es que, nos guste o no, quieran o no los sátrapas en el poder, en la tragedia de la Línea 12 del Metro, el gran responsable fue el Estado, hoy en manos de López Obrador.

Al tiempo.