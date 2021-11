¡Tres años y todo fue mentira: 40 pruebas!

Todo fue mentira. Así lo confirmó el tiempo, siempre lapidario. Y es que luego de 36 meses –de tres años de Gobierno--, nada de lo que prometió López Obrador se hizo realidad.

Más aún, el México de Obrador es peor que el México de Peña, el de Calderón, Fox, Zedillo, Salinas...

Y lamentablemente se confirmó lo que siempre dijimos en este espacio; que tarde o temprano el candidato López engañaría a sus creyentes.

Por eso, hoy muchos de los 30 millones de mexicanos que creyeron en su discurso se saben engañados.

Y la mentira fue de tal magnitud que coloca al presidente mexicano como uno de los mandatarios más falsarios del mundo, no sólo de México.

Sin embargo, y a pesar de las pruebas contundentes, muchos mexicanos aún se niegan a ver el fracaso escandaloso del Gobierno de López Obrador.

Por eso, a continuación presentamos un resumen de las 40 mayores y más escandalosas promesas de López, que terminaron en mentira.

1.- Prometió que su prioridad serían los pobres. Mintió y hoy en México existen por lo menos 10 millones de nuevos pobres.

2.- Prometió acabar con la violencia criminal. Mintió y hoy en México las muertes dolosas superan las 110 mil vidas perdidas.

3.- Prometió acabar con las masacres. Mintió, ya que a 36 meses se han contabilizado más de 900 masacres en todo el país.

4.- Prometió acabar con los feminicidios. Mintió, ya que a 36 meses la epidemia de asesinatos de mujeres es la mayor de la historia.

5.- Prometió acabar con los secuestros. Mintió, ya que en todo el país la privación ilegal de la libertad se elevó en más del 50 por ciento.

6.- Prometió acabar con los desaparecidos. Mintió, ya que hoy no existe siquiera una estadística confiable sobre los ciudadanos desaparecidos.

7.- Prometió que ni un periodista más muerto. Mintió, ya que en 36 meses han sido asesinados 50 periodistas.

8.- Prometió acabar con las bandas criminales. Mintió, ya que son apabullantes las pruebas de que pactó con las bandas criminales.

9.- Prometió regresar a militares y marinos a sus cuarteles. Mintió y hoy México es uno de los países más militarizados del mundo.

10.- Prometió respetar la Constitución y sus leyes. Mintió, ya que se han contabilizado casi medio centenar de violaciones a la Carga Magna.

11.- Prometió que sería un demócrata respetuoso del INE. Mintió, ya que uno de sus objetivos es destruir la democracia y al INE.

12.- Prometió respetar los procesos electorales. Mintió, ya que impuso narco-gobiernos en Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Michoacán.

13.- Prometió que en su Gobierno habría honestidad. Mintió, ya que se ha probado que el suyo es uno de los Gobiernos más corruptos.

14.- Prometió el Gobierno con más licitaciones y más transparente. Mintió y es el Gobierno de menos licitaciones, el más opaco y que por decreto oculta las raterías.

15.- Prometió que no cancelaría el NAIM. Mintió y lo destruyó con el cuento de la corrupción.

16.- Prometió que presentaría las pruebas de la corrupción del NAIM. Mintió, y lo que apareció fue la ratería en Santa Lucía.

17.- Prometió no mentir, no robar y no traicionar. Mintió, ya que en 36 meses ha formulado casi 70 mil mentiras, roba a manos llenas y traiciona a todo un país.

18.- Prometió no endeudar al país. Mintió y hoy México tiene la mayor deuda en décadas.

19.- Prometió crear más empleos. Mintió y el desempleo es de espanto.

20.- Prometió que su Gobierno crecería de 4 a 6 por ciento. Mintió y hoy se vive una de las peores recesiones en décadas.

21.- Prometió mantener bajo control la inflación. Mintió y a enero se espera una inflación del 10 por ciento, lo que pega más a los más pobres.

22.- Prometió que la gasolina costaría 10 pesos y cuesta 22 pesos.

23.- Prometió que mantendría a raya la paridad peso dólar. Mintió y hoy un dólar cuesta más de 22 pesos.

24.- Prometió que bajaría el precio del gas y de la energía eléctrica. Mintió y hoy gas y electricidad son más caros que nunca.

25.- Prometió que en su Gobierno no habría nepotismo. Mintió, ya que es un Gobierno de cuotas y cuates.

26.- Prometió austeridad. Mintió: vive en un Palacio con 160 sirvientes.

27.- Prometió llevar a prisión a los expresidentes corruptos. Mintió, ya que es el primero en solapa a los corruptos, de antes y de hoy.

28.- Prometió acabar con “la mafia del poder”. Mintió, ya que se alió con los mismos “mafiosos” que el viejo PRI.

29.- Prometió respetar y hacer respetar libertades como la de expresión. Mintió, ya que impuso no sólo la censura oficial en los medios privados, sino la dictatorial verdad oficial.

30.- Prometió no usar “guaruras”, con el argumento de que “la gente me cuida”. Mintió; viaja con un convoy de 30 vehículos oficiales.

31.- Prometió un sistema de salud de primer mundo. Mintió, ya que hoy el sistema de salud mexicano es de los más deficientes del mundo.

32.- Prometió medicamentos gratuitos para todos. Mintió y no existen ni las medicinas, ni campañas de vacunación, ni medicinas contra el cáncer.

33.- Prometió que mujeres y niños serían prioritarios en su Gobierno. Mintió y los niños y las mujeres son los más abandonados.

34.- Prometió presentar certificado de salud física y mental. Mintió y hasta la fecha nadie sabe cuál es su salud física y mental. Claro, algunos lo imaginan a partir del resultado de 36 meses de “mal-gobierno”

35.- Prometió que nunca tendría un “fiscal carnal”. Mintió, ya que el fiscal general es su lacayo más servil.

36.- Prometió no perseguir adversarios y no sería vengativo. Mintió, ya que persigue críticos, empresarios y políticos, como Rosario Robles.

37.- Prometió descentralizar las Secretarías de Estado. Mintió, ya que ninguna Secretaría se ha descentralizado.

38.- Prometió crear 100 universidades. Mintió, ya que no sólo no existen tales universidades sino que pretende capturar las existentes.

39.- Prometió que todo su Gobierno utilizaría los servicios públicos de salud. Mintió y, todos incluidos y él mismo usan servicios privados de salud.

40.- Prometió que en su Gobierno no habría “moches”. Mintió, ya que es el peor Gobierno para exigir “mochada”.

Lo cierto es que resulta infinita la lista de todo aquello que prometió el candidato López Obrador, y que en 36 meses no ha cumplido --y no cumplirá--, el presidente más votado de la historia.

Y no cumplió porque López no sabe lo que significa el servicio público y tampoco conoce lo que es ser presidente.

Y es que López Obrador sólo sabe mentir y engatusar; por eso es el presidente más mentiroso de la historia. Y bastaron 36 meses para probarlo.

Al tiempo.