Ricardo Madrid sale a la defensa de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos

Otro más. El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, no es el único mochitense que hace públicas sus intenciones de ser el nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Juan José Ríos Estavillo. De última hora mostró sus aspiraciones el expresidente del Colegio de Abogados “Roberto Pérez Jacobo” Martín López Félix. Sin embargo, una cosa es hacer alharaca y otra es registrarse para participar. Esto realmente se sabrá el próximo lunes cuando inicien los registros hasta el miércoles, según los términos de la convocatoria que ayer fue expedida por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Desde que Polo Palafox se aventó al ruedo, López Félix lo descalificó, pero ahora resulta que él quiere ser.

Controversia. El alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, terminó ayer por confirmar que Raúl Pérez Miranda va a ser el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Eso es seguro porque nadie cree que los consejeros de la paramunicipal le vayan a rechazar la propuesta. Pérez Miranda es al que tuvo como subsecretario de Gobierno cuando fungió como secretario general de Gobierno en el sexenio malovista.

Era el responsable de la recopilación de información y actuar para mantener la gobernabilidad en Sinaloa, como lo dicen algunos en forma elegante. Tendrá la mejor presentación, por delante los títulos académicos y laborales, pero eso no evitó que el nombramiento causara controversia. Como tampoco lo es la designación del director Jurídico, el culiacanense Dalvín Iturríos Corrales, como si no hubiera litigantes preparados en el municipio para esa responsabilidad. Es decir, sigue la misma tónica de los que ya se van que retacaron en los puestos de “fuereños” que dejan en la ruina al municipio.

Empinada. Por cierto, ya no le gustó a varios la respuesta que dio Vargas Landeros sobre el tema que retomaron los reporteros de lo que afirmó de que la jefa del Órgano Interno de Control de la Japama, Elizabeth Zamorano, estaba bloqueada y amenazada por funcionarios del Ayuntamiento para que no actuara en contra de los que cometieron irregularidades en la paramunicipal. Ahora salió con que eso fue lo que le dijo ella. El tono en que respondió, según algunos, revela que se desentendió del tema, dejando sola a la funcionaria.

Tapaderas. En un intento por salvar a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, la bancada de diputados locales priistas dirigida por Ricardo Madrid salió en su defensa para que no le reprobaran la cuenta pública 2019. No tienen remedio. Muchos dicen que si por ellos fuera negociaran el perdón para ella y los suyos a cambio de pasar por alto las irregularidades de los alcaldes morenistas, pero la bancada de este partido no tuvo miramientos hacia los alcaldes y exalcaldes de su misma filiación política y agarró parejo. Digan lo que digan, Ramos y sus funcionarios tendrán que responder para aclarar algunos pendientes que dejaron en el manejo de los recursos públicos. Y todavía faltan el 2020 y el 2021.

La pesca. Ingeniosa la idea que tuvieron los directivos de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) de hacer el Primer Torneo de Pesca de Plásticos de Topolobampo cuando se tiene el problema de contaminación con ese material en el mar. Se sacaron ese as sobre la manga. Aparte de que los participantes van a contribuir en el cuidado del medio ambiente, los primeros lugares de juntar más plástico van a recibir un premio en efectivo. Dicen muchos que con estas y otras acciones GPO tiene asegurado el sí en la consulta sobre el proyecto de la planta de fertilizantes en el puerto, que está a punto de llevarse a cabo.