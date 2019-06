Ricardo Monreal: Sinaloa con buenos abogados; opinión del gobernador

Mazatlán.- Aquí en Sinaloa hay muy buenos abogados. Me consta. La escuela de Derecho de la Universidad ha dado muy buenos abogados, porque yo compartí con 5 de ellos en la UNAM.

En aquel momento las universidades de provincia mandaban a alumnos becados a formarse en la UNAM, y los grupos más numerosos eran de Sinaloa, y de Zacatecas, 5 y 5, si mal no recuerdo estaba Martínez Peñuelas, Rosalba Alarcón, Torres Ulloa, Gustavo Ávila, entre otros, que por cierto fui cohabitante con ellos.

Después del temblor, me quedé sin casa y me dieron albergue los sinaloenses en Copilco. En un departamento, que eran dos habitaciones y nos quedamos como 16.

No se crean eran dos habitación y nos quedábamos quedamos 4. Pero ahí me dieron albergue temporal los sinaloenses, porque estábamos de estudiantes becados. Estoy hablando de los 80's.

Pero, por eso, le tengo un especial afecto a Sinaloa.

El desempeño del gobernador

Les termino diciendo que la prensa me preguntaba sobre el desempeño del gobernador.

Yo no soy de aquí, vengo este día y con lastima, me voy más tarde, porque me gustaría quedarme el fin de semana para caminar por IV Centenario junto a mi esposa.

Bueno lo que sí puedo decirles es lo que opina el presidente López Obrador, lo que me dijo fue:

Tengo una buena opinión del gobernador, y voy ayudar a Sinaloa porque tengo un gran compromiso con Sinaloa.

Nosotros somos un poder autónomo, y como tal, lo respetamos a los dos, al gobernador y admiramos al Presidente de la República, y lo hago como coordinador del Grupo Parlamentario mayoritario. Para no involucrar al Senado.