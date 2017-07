Rico y pobre; ¿usted cómo se considera?

Fue una serie final de la Principiantes que desde el principio se antojaba atractiva, ya que se enfrentaban dos equipos de la colonia La Gloria: Mets de Sumilab y Club Deportivo La Gloria. Fue bautizada como la serie de los Ricos contra los Pobres.Desde ese momento se empezaron a tirar hasta con la cubeta ambas porras. Jamás estuve de acuerdo que siendo vecinos, conocidos del barrio y hasta amigos, se “divorciaran” y agarraran su trinchera usando la ofensa y la burla. Aficionados, hombres y mujeres, se animaban a desacreditar al contrario.Unas mujeres respetuosas hacían caso omiso del hostigamiento, pero otras sí no medían su linda boca y soltaban palabras fuertes. El descrédito, la burla y “la mala leche” fueron la mezcla perfecta que se hizo presente entre los aficionados.¿Ricos? ¿De dónde?, solo el patrocinador tiene la manera.Y ¿pobres?, sí, todos lo somos. Somos pobres de mentalidad, de educación, de caballerosidad. Solo son ricos aquellos que tienen amigos, que saben perder y que en todo momento reconocen al rival.Por ello, ya pasada la serie final y reconocer el gran talento de los Mets, no hay más que darles un aplauso y felicitarlos porque en la temporada pasada quedaron en la orilla y en esta ocasión sí lograron el objetivo. Felicito el gran trabajo de los ampáyeres, y por favor, ya no seamos tan pobres. Buen día.