Riesgo de cisma en el PAN

Aquí en Ahome los grupos encabezados por Ariel Aguilar y Yoshio Vargas son los que más se opusieron a la alianza opositora Va por Sinaloa porque vislumbraban una debacle para el PAN, y ahora son los que exigen rendición de cuentas al dirigente estatal Juan Carlos Estrada, que sale a defenderse, admitiendo que perdieron, pero que lo hicieron por el bien de la nación.

Tiene razón Ariel Aguilar en la fuerte crítica que hace a la dirigencia estatal: “fue un error garrafal”. Dice que los resultados de la pasada elección fueron pésimos, por implantar aquí decisiones cupulares del partido que se podría haber evitado. Exige que cuando menos se disculpen con la militancia.

Carlos Estrada dice que en su momento, en diciembre, cuando se pactó la alianza a nivel nacional con el PRI, PAN y PRD, todas la aplaudieron, porque el objetivo era arrebatarle a Morena la mayoría en el Congreso federal, y asegura que se logró, lo cual es muy discutible.

Pero la mayoría de los grupos panistas lucharon hasta el final para que en Ahome no hubiera coalición, que el candidato no fuera el priista Marco Antonio Osuna, sino que el PAN compitiera solo con Ariel Aguilar como candidato, y el tiempo les dio la razón, perdieron todo: la alcaldía, las diputaciones federales y las locales y apenas aportaron cerca de 10 mil votos a la alianza, cuando su “voto duro” rebasaba los 35 mil.

Miguel Ángel Camacho también se llevó a parte de la militancia y resquebrajó las estructuras del partido, y ahora nadie quiere hacerse responsable de la derrota y no cabe duda que el panismo enfrenta el reto de levantarse del bache en que cayeron, ya que aquí en Ahome se fueron hasta el tercer lugar, para estar en condiciones de competir en la próxima elección. Pero por lo pronto los militantes exigen que alguien pague los platos rotos.

Popurrí. En Ahome todavía no se puede iniciar la transición de gobierno. El alcalde electo Gerardo Vargas no puede designar a su equipo de transición para que empiece a analizar los proyectos de desarrollo y el estado que guarda la administración municipal porque el alcalde Billy Chapman no quiere recibirlos todavía.

En Culiacán y Mazatlán, los dos municipios más grandes del estado, no hay ningún problema para la transferencia de poderes porque ambos alcaldes, Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo “El Químico” Benítez, se reeligieron y casi no se debería notar el cambio de gobierno, pero las protestas de policías en Culiacán presagian una llamada de alerta, que las autoridades se han venido desgastando y que los empleados y la población se están cansando de “más de lo mismo” y se les empiezan a recrudecer los problemas.

Aquí en Ahome, Gerardo Vargas opina que el inicio de la transición no es cuestión de leyes sino de voluntad política y cortesía, que le interesa conocer los proyectos para empezar a conseguir fondos para sacarlos adelante, pero tendrá que esperar tiempos mejores.

ROJO. De mal en peor, Efrén Encinas, el secretario de Salud, confirma que Sinaloa caerá, durante los próximos 15 días, al semáforo rojo por el repunte de contagios de covid y que hay que cuidarse mucho.

