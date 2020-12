Riesgo de paro. Anoche, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán (STASAM) decidió postergar el emplazamiento a huelga anunciado para hoy. A través de un comunicado, la organización anunció que siguen las pláticas conciliatorias con representantes del Ayuntamiento. Las negociaciones están estancadas en dos puntos:

Primero, que no hay un consenso relacionado con el incremento salarial, ya que el Ayuntamiento ofrece un 5 por ciento de aumento y no es satisfactorio para el Sindicato, ya que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decreto un 6 por ciento de aumento, y ese es el mínimo que se debe otorgar.

La meta de los sindicalistas es quedar por arriba de la inflación para que el trabajador conserve el poder adquisitivo. Segundo: el Ayuntamiento no se quiere comprometer a otorgar lotes de terrenos para vivienda para los trabajadores carentes de ella. El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, descartaba ayer la posibilidad de que los sindicalistas de Mazatlán se fueran a la huelga.

Protesta latente. Donde también se definirá hoy lo referente a una posible huelga, es en Escuinapa. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Jumapae están más que molestos con el incumplimiento en el pago de aguinaldos.

Se les adeuda la compensación del 2019 y del 2020. Ayer, el gerente de la Junta, Giovanni Saracco, advirtió que no pagarán hasta que reciban la devolución del IVApor parte del gobierno federal. ¿Cuándo será eso? No se sabe con exactitud, por lo que los obreros podrían pasar, de nuevo, la Navidad y el Año Nuevo sin el pago de las retribuciones a las que por ley tienen derecho. Los empleados decidirán hoy si realizan paro de labores en protesta o no, pues son dos años que les dan largas.

Ciudad atestada. Mazatlán está atestada de turistas y compradores que buscan sus regalos de Navidad. Esto sería motivo para celebrar si no fuera porque la pandemia del Covid-19 sigue siendo una amenaza y las autoridades de salud en México están preocupados por los repuntes detectados en otras entidades.

El temor es que un relajamiento por parte de los ciudadanos puedan hacer perder lo ganado en la prevención de la enfermedad. El único punto bueno es que Mazatlán sigue bajando en su incidencia y ayer se reportaron 22 casos activos en el municipio.

Salen cartas. Empiezan a ser conocidos los nombres de quienes contenderán por un cargo de elección popular, tanto de Movimiento Ciudadano como del Partido del Trabajo. En el primer caso, aunque el coordinador estatal, Christian Palacios Atondo, dijo que los candidatos serán designados mediante encuesta, ya se conoce que el regidor Alejo Valenzuela e Ivanjov Valenzuela Pérez aspiran a la alcaldía de Culiacán.

Él mismo quiere una diputación local por la vía plurinominal. Por el PT, se sabe que quieren ser candidatos a gobernador el propio dirigente, Leobardo Alcántara; el diputado federal Fernando García y el exsecretario de Salud, Víctor Manuel Díaz Simental, quien, en el 2016, había utilizado las siglas del MC en su frustrada búsqueda por la presidencia municipal de su natal Escuinapa, luego de que el PRI decidiera que su candidato fuera Hugo “Yiyo” Moreno.

Por cierto, Alcántara fue contundente al decir que, si hoy no se define el esquema de alianza con Morena (a cuyos negociadores acusa de soberbios), irán solos en las próximas elecciones, algo que anunciarían mañana.

Delicado. Ernesto Echavarría Aispuro, quien fuera secretario de Salud en el sexenio de Mario López Valdez, cumple dos semanas de lucha contra el Covid-19. Internado en un hospital privado de Culiacán, el exfuncionario se había mantenido estable, según fuentes cercanas a él y a su familia, así como excolaboradores. Cuentan que, ahora, la salud del médico otorrinolaringólogo ha decaído profusamente, pues esta enfermedad le ha ocasionado problemas respiratorios severos y fallas en algunos órganos del cuerpo.