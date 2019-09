Riesgo grave. Las condiciones a todas luces irregulares y deficientes con las que opera el rastro de Mazatlán es un caso que embona la injusticia y la negligencia: la injusticia para decenas de familias que habitan la zona y que mes a mes deben de soportar el hedor de los escurrimientos sanguinolentos que brotan de las alcantarillas y forman lagunas en las calles; la negligencia la cometen los directivos del recinto de sacrificio y los inspectores de Coepris que encabeza Jorge Álan Urbina, que se tardan en dar un dictamen sobre la inspección que, se supone, ya se hizo no solo al rastro de Mazatlán, sino también al de Rosario y Concordia. Un elemento se le suma a este tema:el burocratismo, por el cual las autoridades estatales siguen postergando la inauguración del nuevo rastro TIF que, se supone también, ya está terminado.

Revés. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados sufrió un duro revés al intentar reelegir a Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia de la Mesa Directiva, y ante las protestas en la sesión ordinaria del martes no tuvo más remedio que renunciar, y los morenistas cedieron para cumplir con el compromiso político de darle este cargo al PAN. Este mismo escenario podría replicarse en Sinaloa, donde el grupo mayoritario no quiere otorgar la presidencia de la Mesa Directiva al PRI, que es la primera minoría, y pretenden reelegir a Marco César Almaral en el puesto. Con este ejemplo fallido, Graciela Domínguez Nava, coordinadora de Morena en el Congreso del Estado, ya debe haber descartado su plan A; y sus opciones se reducen a dos: Roxana Rubio, del PAN, y Édgar González, del PRD, aunque lo políticamente correcto sería cumplirle a los priistas y que ellos ocupen este cargo durante el segundo año legislativo. Lo ocurrido en San Lázaro fue bochornoso, y en Sinaloa podría ocurrir lo mismo.

Conflictos. La comparecencia de los cuatro aspirantes a comisionado de Ceaip terminó con cuestionamiento de conflictos de intereses de dos de los participantes, que han sido identificados afines a Morena, particularmente a la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, que es la responsable de este proceso de selección. Los cuestionamientos del público fueron hechos contra Sebastián Landa Román, que ha trabajado como asesor de la misma Comisión; y para Alfonso Páez Álvarez, quien fue representante de Morena ante el INE en el pasado proceso electoral y ha laborado muy cercano a Covarrubias González. Ante la insistencia de las preguntas por los presuntos conflictos de intereses de ambos ciudadanos que fueron aceptados por la Comisión, luego de haber descartado a ocho por su militancia partidista, la legisladora morenista ya no los dejó contestar las preguntas y dio la palabra a un ciudadano, quien también es identificado afín a la bancada de Morena, para cambiar el tema y criticar las preguntas hechas, a las que calificó como “chismes y mitotes”.

Preparativos. A 19 días para el levantamiento de la veda de camarón en esteros y bahías del estado, los pescadores preparan sus embarcaciones y artes de pesca para salir en busca del crustáceo a partir del primer minuto del martes 24 de septiembre. En estas últimas tres semanas de veda, los pescadores esperan con ansias el último pago del empleo temporal, que ha sido entregado personalmente por el secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Sergio Torres Félix, el cual representa un gran apoyo económico en este periodo de seis meses, a cambio de hacer labores de limpieza de esteros, bahías, manglares, diques y presas, con lo que ellos mismos contribuyen en la disminución de la contaminación, lo que puede mejorar la producción de camarón para la temporada que está por iniciar. El empleo temporal fue entregado ayer en el campo pesquero Las Arenitas, perteneciente a la sindicatura de Eldorado, en el municipio de Culiacán, donde fueron beneficiadas 363 familias.

Gestión fallida. Y hablando de recursos federales que no llegan: sigue la polémica por los 200 millones de pesos que el Ayuntamiento de Culiacán bajó del Banco Mundial, y que la Secretaría de Energía no quiere entregar completo. El regidor panista Eusebio Telles lamentó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena le hayan quedado a deber a Culiacán 22 mil lámparas que no podrán comprar, y todo porque la Sener únicamente quiere entregar 50 millones de pesos para comprar 6 mil luminarias, cuando la Administración de Jesús Valdés había conseguido los 200 millones, y las gestiones de Jesús Estrada Ferreiro han sido fallidas.