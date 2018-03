Rigo Valenzuela, a la diputación: el nuevo liderazgo navolatense

La licencia solicitada por Rigoberto Valenzuela Medina como presidente municipal de Navolato no tiene el objetivo de buscar la reelección. En breve lo veremos registrarse en el PRI para contender por la diputación del undécimo distrito local.



Las mediciones preelectorales realizadas convencieron al PRI (o, para ser francos, «al primer priista del estado», que no es otro que Quirino Ordaz) de que Rigoberto no era un cuadro para desperdiciar electoralmente, sino al contrario: su administración municipal le ha hecho generar un capital político de tal magnitud, que trae vientos nuevos al priismo navolatense.

Quirino Ordaz.



No cabe duda de que estamos ante un nuevo liderazgo que, más pronto que tarde, se convertirá en el relevo generacional que tanto se requiere. La era de los caciques ya es cosa del pasado, sobre todo en Sinaloa.



Así debe entenderlo, por ejemplo, el diputado federal Evelio Plata, cuya pupila Rosa del Carmen Rodríguez no ha logrado despuntar como se esperaba, y no por falta de capacidad ni de cualidades por parte de ella, sino justamente a causa de la sombra del «padrino», que le añade más antipatías que simpatías. Basta recordar la colosal división que generó la candidatura de Evelio hace tres años.



La popularidad de Rigo Valenzuela será el verdadero cobijo electoral de Rosy Rodríguez, aunado al apoyo de que la joven exoficial del Registro Civil goza por parte del gobernador Ordaz, quien ve en ella el perfil que ha privilegiado en las candidaturas: nuevos rostros, gente de trabajo y con trayectoria intachable.



Crecerán Rosy y Rigo, sin duda. La elección la tienen ganada. Evelio, por su parte, habrá de entender que su ciclo ya se cumplió.



PIEZA CLAVE. En cuanto a Sergio Jacobo, quien parecía seguro en la candidatura del 11, es uno de los hombres más inteligentes de Sinaloa, conocedor a profundidad de nuestra realidad sociopolítica, un ideólogo y catedrático de altos vuelos, pero también un experto en tender puentes, dado su natural carácter conciliador.



Esta vez le toca ser el sacrificado porque así es la política, y él lo sabe, pero resulta obvio que un hombre con el pragmatismo que define a Quirino Ordaz sabrá aprovecharlo en alguna importante responsabilidad.



NAVOLATO ESTÁ DE MODA. Un caso similar es el de quien ocupa actualmente la representación del undécimo distrito, Víctor Manuel Godoy Angulo.



El gobernador no lo mandó por la reelección porque prefirió dejarlo al frente del Congreso del Estado, donde el navolatense ha sacado la casta al mantener el control de la Cámara en medio de tanto «licenciado», como han dado en llamar a los que pidieron licencia.



La buena conducción de Víctor Godoy en medio de tan complicado escenario le asegura una responsabilidad importante al concluir los trabajos de la actual Legislatura, aseguran los enterados.

¿A cuáles cargos futuros nos referimos para ambos navolatenses?

Bueno, señores, eso no lo sabemos, su servidor es columnista, no vidente.



PASCUA TRICOLOR. El arranque de campaña de José Antonio Meade será el domingo en Mérida, esto ya es oficial. Lo que pocos saben es que Sinaloa será uno de los primeros estados contemplados en su gira por la Presidencia. En efecto: el próximo martes 3 de abril, el abanderado del PRI visitará Culiacán y Mazatlán.



De manera, pues, que para la semana próxima, con los vacacionistas de regreso, la estructura priista sinaloense tendrá condiciones óptimas para organizarle eventos lucidores a su candidato presidencial; muy concurridos, sobre todo, que es de lo que se trata en esta etapa: mostrar lo que el lugar común ha dado en llamar «músculo político». Ya lo veremos.