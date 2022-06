Rigo se reelige en la Unión del Volante

Sigo siendo el rey, es la canción que le pusieron anoche a Rigoberto Rodríguez tras haber ganado la elección para la secretaría general de la Unión de Trabajadores del Volante en la zona norte de Sinaloa, para dolor de algunos que pretendían con Francisco Javier Araujo apoderarse de la organización para hacer negocio. Rigo tuvo 232 votos contra 167 de Francisco Javier. La diferencia fue holgada. No dio margen a la alegata, a la impugnación. Atrás quedaron los enfrentamientos, bravuconadas y acusaciones de corrupción que se endilgaron de una y otra parte porque en el transcurso de la jornada no se registraron incidentes como los que hubo en los últimos días en el que agarraron de bajada a Rigo. El regidor del Partido Sinaloense Carlos Roberto Valle Saracho fue uno de esos. Es más, anoche mismo algunos decían que el gran perdedor no fue Francisco Javier sino Valle Saracho.

Ni chistó Luis Manuel Rivera Villela en la asamblea de delegados del Módulo de Riego Sevelbampo en la que se eligió ayer a José Domingo Castro como nuevo presidente. Muchos apostaban a que Rivera Villela iba a estar con su gente para dejar plasmada su inconformidad por no permitírsele el registro con artimañas legaloides, como esa de que tenía que registrarse junto con los de la pequeña propiedad. Eso basado en el “circo” que armó cuando se presentó a registrarse y le dieron para atrás. Y luego llevó a su gente para demostrar fuerza, lo que le pegó, pero en la negociación que hizo “tronó”. Aceptó buscar a los de la pequeña propiedad, lo que hizo, pero no consiguió quién jugara con él. Eso estaba visto. Ayer, Rivera Villela no hizo “teatro” en la asamblea, pero habría que ver si interpone recursos legales para echar abajo el liderazgo de José Domingo.

medidas de control se van a aplicar para los funcionarios y personal de las dependencias del gobierno del alcalde Gerardo Vargas Landeros tras que este sorprendiera a varios que no llegan a tiempo para sus labores, sobre todo los lunes. Cuando menos eso dijo la síndica procuradora Cecilia Verdugo, que fue una de las que no estaban en su oficina. Es más, nadie estaba, la puerta estaba cerrada. Es cierto lo que dice el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, de que en ocasiones los funcionarios tienen labores fuera de las oficinas y que se van más tarde. Sin embargo, no sobran las medidas de control porque a unos se les da la mano y agarran la pata. Y cobran muy bien.

CUANDO NO ES POR UNA COSA es por otra que a la directora de la prepa UAS en El Carrizo, Jael Vázquez Montgomery, la traen de boca en boca. A las habladas de que favorece a sus familiares con puestos administrativos y cargas académicas, ahora le sacan que parece que cambió de rieles. Y es que ahora le echan en cara que le puso el nombre de María Catalina Orozco a la generación 2019-2021. “La Cata”, como muchos la conocen, es maestra jubilada a quien se le identifica como adversaria férrea del proyecto universitario vigente. ¿Cambió de bando? No extrañaría porque con la llegada del gobierno rochista eso está de moda.